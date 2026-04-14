Vízilabda: újabb rangadót nyert a Szeged az ifjúsági bajnokságban

A fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság felsőházának küzdelmeiben a 9. fordulót is megrendezték, így már csak két kör maradt hátra a középszakaszból, amely után az első nyolc csapat háromnapos nyolcas döntőn csap össze a végső helyezésekért.

A legutóbbi fordulóban a listavezető Szeged a BVSC-Zugló otthonában is nyerni tudott. A Tisza-partiak jól kezdték a meccset, az első negyed végén 5–2-re vezettek, ám a hazaiak a harmadik negyedben egyenlíteni tudtak (9–9). A hajrában a szegediek ismét elléptek három góllal, és bár a BVSC-nek míg így is akadt esélye a döntetlenre,

végül a Szeged 13–12-es sikert könyvelhetett el és megerősítette első helyét a tabellán.

Az éllovasnak még két hazai mérkőzése van hátra. Előbb az FTC, aztán a Pécs ellen ugranak vízbe Juhász Zsolt tanítványai, akiknek minden esélyük megvan arra, hogy első kiemeltként jussanak a nyolcas fináléba.

A szegedi fiatalok remek formát mutatnak az ifjúsági bajnokság felsőházában Fotó: Albert Péter

A tabellán második KSI otthoni környezetben magabiztos, 18–6-os győzelmet aratott a Budapesti Honvéddal szemben, a harmadik UVSE pedig szintén hazai medencében játszott, és meglepően sima, 20–13-as vereséget szenvedett az Egertől. Ez a mérkőzés is jelzi, hogy

igen kiélezett és izgalmas nyolcas döntőre van kilátás,

hiszen majdhogynem mindegyik várhatóan nyolcas finalista együttes borsot tud törni az aktuális kihívójának orra alá.

A 9. fordulóban Szolnoknak a Szentes legyőzése nem jelentett akadályt (22–9), a Semmelweis OSC pedig az előző körben a Honvédnak lőtt 22 gólja után ismét megszórta magát és 19–7-re nyert a Vasas vendégeként. A címvédő FTC is győzelemmel zárt. A zöld-fehérek a Pécs otthonában gyűjtötték be a három pontot szoros, 12–11-es végeredményt hozó találkozón.

A fiú ifjúsági bajnokság felsőházi tabellája Forrás: waterpolo.hu

(Kiemelt fotó: Albert Péter)