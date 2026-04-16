Vívás: Kozma az első junior-vb-jén ezüstöt szerzett a párbajtőrözőkkel

Mint arról beszámoltunk, a brazíliai Rio de Janeiróban rendezett korosztályos vívó-világbajnokságon ezüstérmet szerzett a junior női párbajtőr-válogatott.

Az együttesben a kadétok között a második egyéni világbajnoki aranyát kiérdemlő Horváth Lotti mellett Gachályi Gréta és Kozma Laura vívott, míg a tavalyi egyéni junior-vb-ezüstérmes Nagy Blanka betegség miatt pihenni kényszerült.

A László István vezette válogatott a litvánok és a svájciak magabiztos legyőzése után Gachályi remeklésével a franciákat is felülmúlták (45:41) a negyeddöntőben. Az olaszok elleni elődöntőben aztán Horváth mellett Kozma is bizonyította sokra hivatottságát, és nagyszerű tusokkal segítette fináléba a csapatot a 45:40-es sikert hozó összecsapáson. A döntőben a csupa ázsiai származású vívókból álló Kanadával már nem tudták tartani a lépést a magyar lányok (26:45), akik így

a dobogó értékes második fokára állhattak fel.

Balról: Nagy Blanka, Kozma Laura, Horváth Lotti, Gachályi Gréta Fotó: Bizzi Team

Az ezüstérmes lányok közül hárman már rutinos szereplői a korosztályos világ- és Európa-bajnokságoknak, Kozma Laura azonban először lehetett ott a válogatottban világeseményen. Az MTK Budapest 19 éves kitűnősége

nagyszerűen kezelte, hogy Nagy Blanka kiesését követően főszerepet kapott a vb-n.

Az olaszok elleni elődöntőben például remek, plusz öt tusos teljesítménnyel rukkolt ki.

„Először is nagyon örültem, hogy az idén sikerült kiharcolnom a válogatottságot – mondja Kozma Laura. – Pontosan tudom, hogy tavaly húsz, előtte pedig öt ponttal maradtam le róla, tehát korábban sem sok választott el attól, hogy teljesüljön az álmom. A csapatverseny előtti estén már a szobatársam, Blanka rosszul volt, reggel pedig kiderült, hogy nem fog vívni. A reggelit síri csendben fogyasztottuk el, mindenki gondolkodott, miként oldjuk meg ezt a helyzetet hárman. De aztán Gréti tartott egy csapatmegbeszélést, amely nagyon motiváló volt és lendületet adott mindenkinek a versenynapra. Nagy boldogság, hogy a végén ezüstéremmel térhettünk haza.”

Nagyszerűen motiválták egymást a lányok a vb-n Fotó: Bizzi Team

A junior női párbajtőrcsapat ugyanezzel a négyessel februárban a Tbilisziben rendezett Európa-bajnokságon is ezüstérmet szerzett. Az volt Kozma Laura első érme világversenyről.

„Eleinte féltem a csapatversenytől, mert úgy éreztem, hogy amikor én vívok, akkor a másik három lány terhe is rajtam van és természetesen nem szerettem volna gyengébben teljesíteni. Ezért sokszor biztonságra törekedtem és inkább 2:2-es vagy 3:3-as eredményeket hoztam.

De mindig biztattam magam azzal, hogy egyszer el fog jönni az én pillanatom is, és én leszek az, aki fontos helyzetben nagyot lendít előre a csapaton.

Ez a pillanat az olaszok elleni vébéelődöntőben eljött. Ott az volt a lényeg, hogy tust adjak és nagyon örülök, hogy meg tudtam mutatni, amit tudok.”

A Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló Kozma Laura a sportág alapjai Diósgyőri Vívó Egyesületben Kosztopulosz Beatrixtól tanulta meg, jelenleg Kovács László szakmai felügyelete mellett végzi az edzéseit.

(Kiemelt képünkön: Kozma Laura Fotó: Bizzi Team)