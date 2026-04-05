Nemzeti Sportrádió

Vívás: a legjobb 32 volt a végállomás a kadét törőzőknek a vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.04.05. 21:18
Címkék
vívás utánpótlás utánpótlássport
Nem jutott magyar tőröző a legjobb 16 közé a riói kadét vívó-világbajnokságon.

A juniorkorosztály után a kadétkorú tőrözőknek sem volt sok sikerélményük a brazíliai Rio de Janeiróban zajló világbajnokságon. A legjobban Lackó Máté szerepelt, ő a 32 között búcsúzott. Bánhidi Balázs és Szögi-Nagy Tamás a legjobb 64 között esett ki. A lányok mezőnyében Grósz Fiona és Németh Emma a 32 közé jutásért kapott ki, Mészöly Regina számára pedig a csoportküzdelmekkel ért véget a verseny.

Hétfőn a junior tőrcsapatok lépnek pástra.

(Kiemelt képünkön: Lackó Máté Forrás: Bizzi Team) 

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

