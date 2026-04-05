Vívás: a legjobb 32 volt a végállomás a kadét törőzőknek a vb-n
Nem jutott magyar tőröző a legjobb 16 közé a riói kadét vívó-világbajnokságon.
A juniorkorosztály után a kadétkorú tőrözőknek sem volt sok sikerélményük a brazíliai Rio de Janeiróban zajló világbajnokságon. A legjobban Lackó Máté szerepelt, ő a 32 között búcsúzott. Bánhidi Balázs és Szögi-Nagy Tamás a legjobb 64 között esett ki. A lányok mezőnyében Grósz Fiona és Németh Emma a 32 közé jutásért kapott ki, Mészöly Regina számára pedig a csoportküzdelmekkel ért véget a verseny.
Hétfőn a junior tőrcsapatok lépnek pástra.
(Kiemelt képünkön: Lackó Máté Forrás: Bizzi Team)
Legfrissebb hírek
Vívás: bronzérmes a junior-vb-n a női kardcsapat
Utánpótlássport
2026.04.04. 08:41
Utánpótlássport
2026.04.03. 16:21
