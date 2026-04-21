Jégkorong: nem bírtak a svájciakkal az U18-as fiúk a divízió I/A-vb-n

2026.04.21. 16:02
jégkorong U18-as világbajnokság utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
Bár a vezetést a magyar csapat szerezte meg, végül négygólos vereséget szenvedett Svájctól a lengyelországi Krynicában zajló divízió I/A-csoportos U18-as jégkorong-világbajnokságon. A mieink egy győzelemmel és két vereséggel állnak három játéknap után.

A kazahok elleni vereség és az ukránok elleni győzelmet követően szerdán az U18-as jégkorong-válogatott az első két meccsét nagyon magabiztosan megnyerő, tavaly még az A-csoportban szereplő svájciakkal találkozott a krynicai divízió I/A-világbajnokság harmadik fordulójában.

A biztató magyar játékot hozó, de gólnélküli első harmad után Szongoth Domán mindjárt a második játékrész első másodperceiben megszerezte a vezetést (1–0). Azonban a magyar előny nem sokáig tartott, másfél perccel később egyenlített a rivális (1–1). A második harmad utolsó szakaszában a svájciak két újabb gólt szereztek (a harmadikat emberelőnyből), így 1–3-ról indult a záró szakasz, amelynek az elején újabb magyar kiállítást büntetett meg az ellenfél (1–4). A legvégén még üres kapura is betaláltak a svájciak, ezzel

a magyar csapat 5–1-re kikapott a harmadik meccsén.

A vereség ellenére a magyar válogatott kapusa, Gyulai Benedek lett a mérkőzés legjobbja.

A magyar csapat jelenleg három ponttal harmadik a hatcsapatos mezőnyben. Azonban szerdán még további két meccs (Ukrajna–Kazahsztán, Szlovénia–Lengyelország) hátra van a programból.

Folytatás csütörtök délután a szlovénok ellen.

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS VB, KRYNICA (LENGYELORSZÁG)
Harmadik játéknap
Magyarország–Svájc 1–5 (0–0, 1–3, 0–2)
AZ U18-AS VÁLOGATOTT VB-KERETE:
Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szamos Kund (ÚJA)
Hátvédek (8): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), 
Csatárok (12): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
április 18., szombat, 12:30: Magyarország–Kazahsztán 2–5
április 19., vasárnap, 12:30: Magyarország–Ukrajna 6–4
április 21., kedd, 12:30: Magyarország–Svájc 1–5
április 23., csütörtök, 16:00: Magyarország–Szlovénia
április 24., péntek, 19:30: Magyarország–Lengyelország

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

