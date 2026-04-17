Kovács Attila: Nem fegyelmezni, motiválni szeretek

2026.04.17. 17:22
null
vívás Horváth Lotti Kovács Attila utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Kovács Attila vívóedzőt, a nemrégiben a második kadét-világbajnoki címét ünneplő párbajtőrözőt, Horváth Lottit felkészítő szakembert mutatjuk be.

Az FTC párbajtőrszakosztályának és az OVSE vezetőedzője, Kovács Attila immár kétszeres kadétvilágbajnok tanítvánnyal büszkélkedhet. Az általa felkészített Horváth Lotti ugyanis április elején nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet szerzett a brazíliai Rio de Janeiroban rendezett globális seregszemlén.

A 17 esztendős prábajtőröző címvédőként érkezett a vb-re, hiszen tavaly Vuhsziban is az első helyet érdemelte ki. Ehhez méltóan ezúttal is fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit, majd

a döntőben az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védve a korosztályban.

Lotti nem mellesleg a vb-n a juniorok között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett. A sikerben elévülhetetlen érdemei vannak a reménységgel a kezdetek óta foglalkozó Kovács Attilának, aki sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Ma már az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisaként működik. A tréner az edzéseit főként a III. kerületi Fodros Általános Iskola tornatermében tartja.

„Az öttusában mindig is a vívás volt a kedvenc sportágam, és bár versenyzőként nem értem el kiemelkedő sikereket, úgy gondoltam, hogy edzőként segíthetek a fiataloknak magas szintre jutni – mondja Kovács Attila. – Az edzői pályát elsősorban azért választottam, mert

A remek edzők közül is Sárfalvi Béla és Kopetka Béla munkássága, személyisége, szakmai tudása volt rám a legnagyobb hatással. Elképesztő módon tudták motiválni a tanítványaikat és nekem is az egyik elsődleges célom, hogy a lelkesedést fenntartsam a gyerekekben.”

Kopetka Béla mások mellett Szász Emese és Imre Géza nevelőedzője volt. A 2016-os riói olimpián előbbi egyéni arany-, utóbbi egyéni ezüst- és csapatbronzérmet érdemelt ki. Érdekesség tehát, hogy tíz évvel az ötkarikás párbajtőrsikerek után most ismét a brazil városban brillírozott egy olyan magyar kitűnőség, akinek győzelmében ha közvetetten is, de van szerepe a kiváló nevelőtrénernek.

A kétszeres kadétvilágbajnok Horváth Lotti és Kovács Attila Rióban a magyar zászlóval Fotó: Bizzi Team

A versenyzői szerint Kovács Attila mindig törekszik arra, hogy hamar megtalálja a hangot a tanítványaival. Mesteréről Horváth Lotti is elmondta, hogy az edzésein remek a hangulat, a humorával pedig sokszor megkönnyíti a nehéz munkát.

– szögezi le az edző. – Ehhez pedig elengedhetetlen a jó hangulat. Bevallom, nem én tartom a legnagyobb fegyelmet a világon, de maximálisan igyekszem motiválni a fiatalokat és arra próbálom ösztönözni őket, hogy önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek. Ha valaki ügyes, kitartó és érdekli a sportág, abból még lehet is valami, mert az itthoni víváselmélet és a hagyomány még mindig a világ élmezőnyébe sorolja a magyar párbajtőrt. Persze, sokat kell dolgozni és nagy a konkurencia, de ha valakinek azt mondom, hogy még világbajnok is lehetsz, Lotti eredményei után már nem számít blöffnek. Szerencsére mindig találkozok nagyon elhivatott növendékekkel.”

Kovács Attila a pást mellett a riói korosztályos vb-n Fotó: Bizzi Team

Kovács tanítványai az elmúlt években számos korosztályos országos bajnoki érmet – köztük aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek, Eb-érmekkel gazdagodtak. Lotti azonban közülük is kiemelkedik.

Az újabb világbajnoki aranyérmet az egyesületben megünnepeltük és a köszöntésen ott voltak a legkisebbek is. Eszembe jutott, hogy Lotti is ilyen kicsiként állt még a teremben nemrégen és még senki sem tudta, hogy mi vár rá a következő években. Nagyon mozgékony kislány volt, tele energiával és mindig a győzni akarás jellemezte. Leginkább ezért képes érvényesülni most is a korosztályában. Tudjuk jól, hogy ez a siker is csak egy lépcsőfok a pályafutásában és hosszú, egyre nehezebb út áll előtt áll.

Nincs megállás, mert ebben a sportágban sajnos vagy nem, a csúcsra csak egyetlen verseny megnyerésével lehet eljutni. Ez pedig az olimpia.”

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és Kovács Attila a riói vb-n Fotó: Bizzi Team)

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: három magyar a főtáblán a női kardozók athéni vk-viadalán

Egyéb egyéni
35 perce

Kézi: felvette a kesztyűt a horvátok ellen a serdülő leányválogatott

Utánpótlássport
4 órája

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
9 órája

Kosár: a Szolnok juniorjai túlteljesítettek a nyolcas döntőbe jutással

Utánpótlássport
22 órája

Vívás: három férfi tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:35

Vívás: Kozma az első junior-vb-jén ezüstöt szerzett a párbajtőrözőkkel

Utánpótlássport
Tegnap, 14:28

Úszás: Kokas Fanni bravúrjával kezdődött

Utánpótlássport
2026.04.15. 20:07

Birkózás: Zsitovoz és Antaly is győzött Törökországban

Utánpótlássport
2026.04.15. 17:52
Ezek is érdekelhetik