Kovács Attila: Nem fegyelmezni, motiválni szeretek

Az FTC párbajtőrszakosztályának és az OVSE vezetőedzője, Kovács Attila immár kétszeres kadétvilágbajnok tanítvánnyal büszkélkedhet. Az általa felkészített Horváth Lotti ugyanis április elején nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet szerzett a brazíliai Rio de Janeiroban rendezett globális seregszemlén.

A 17 esztendős prábajtőröző címvédőként érkezett a vb-re, hiszen tavaly Vuhsziban is az első helyet érdemelte ki. Ehhez méltóan ezúttal is fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit, majd

a döntőben az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védve a korosztályban.

Lotti nem mellesleg a vb-n a juniorok között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett. A sikerben elévülhetetlen érdemei vannak a reménységgel a kezdetek óta foglalkozó Kovács Attilának, aki sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Ma már az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisaként működik. A tréner az edzéseit főként a III. kerületi Fodros Általános Iskola tornatermében tartja.

„Az öttusában mindig is a vívás volt a kedvenc sportágam, és bár versenyzőként nem értem el kiemelkedő sikereket, úgy gondoltam, hogy edzőként segíthetek a fiataloknak magas szintre jutni – mondja Kovács Attila. – Az edzői pályát elsősorban azért választottam, mert

én is olyan kiváló szakemberektől tanulhattam, akikre felnézhettek a tanítványok és akiknek élmény volt az edzéseikre járni.

A remek edzők közül is Sárfalvi Béla és Kopetka Béla munkássága, személyisége, szakmai tudása volt rám a legnagyobb hatással. Elképesztő módon tudták motiválni a tanítványaikat és nekem is az egyik elsődleges célom, hogy a lelkesedést fenntartsam a gyerekekben.”

Kopetka Béla mások mellett Szász Emese és Imre Géza nevelőedzője volt. A 2016-os riói olimpián előbbi egyéni arany-, utóbbi egyéni ezüst- és csapatbronzérmet érdemelt ki. Érdekesség tehát, hogy tíz évvel az ötkarikás párbajtőrsikerek után most ismét a brazil városban brillírozott egy olyan magyar kitűnőség, akinek győzelmében ha közvetetten is, de van szerepe a kiváló nevelőtrénernek.

A kétszeres kadétvilágbajnok Horváth Lotti és Kovács Attila Rióban a magyar zászlóval Fotó: Bizzi Team

A versenyzői szerint Kovács Attila mindig törekszik arra, hogy hamar megtalálja a hangot a tanítványaival. Mesteréről Horváth Lotti is elmondta, hogy az edzésein remek a hangulat, a humorával pedig sokszor megkönnyíti a nehéz munkát.

A legfontossabb, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek edzésre és szeressék azt, amit csinálnak

– szögezi le az edző. – Ehhez pedig elengedhetetlen a jó hangulat. Bevallom, nem én tartom a legnagyobb fegyelmet a világon, de maximálisan igyekszem motiválni a fiatalokat és arra próbálom ösztönözni őket, hogy önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek. Ha valaki ügyes, kitartó és érdekli a sportág, abból még lehet is valami, mert az itthoni víváselmélet és a hagyomány még mindig a világ élmezőnyébe sorolja a magyar párbajtőrt. Persze, sokat kell dolgozni és nagy a konkurencia, de ha valakinek azt mondom, hogy még világbajnok is lehetsz, Lotti eredményei után már nem számít blöffnek. Szerencsére mindig találkozok nagyon elhivatott növendékekkel.”

Kovács Attila a pást mellett a riói korosztályos vb-n Fotó: Bizzi Team

Kovács tanítványai az elmúlt években számos korosztályos országos bajnoki érmet – köztük aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek, Eb-érmekkel gazdagodtak. Lotti azonban közülük is kiemelkedik.

„Az újabb világbajnoki aranyérmet az egyesületben megünnepeltük és a köszöntésen ott voltak a legkisebbek is. Eszembe jutott, hogy Lotti is ilyen kicsiként állt még a teremben nemrégen és még senki sem tudta, hogy mi vár rá a következő években. Nagyon mozgékony kislány volt, tele energiával és mindig a győzni akarás jellemezte. Leginkább ezért képes érvényesülni most is a korosztályában. Tudjuk jól, hogy ez a siker is csak egy lépcsőfok a pályafutásában és hosszú, egyre nehezebb út áll előtt áll.

Mindketten azon vagyunk, hogy fejlődjünk, egyre jobbá váljunk úgy a vívás, mint az élet összes területén.

Nincs megállás, mert ebben a sportágban sajnos vagy nem, a csúcsra csak egyetlen verseny megnyerésével lehet eljutni. Ez pedig az olimpia.”

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és Kovács Attila a riói vb-n Fotó: Bizzi Team)