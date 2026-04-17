Kovács Attila: Nem fegyelmezni, motiválni szeretek
Az FTC párbajtőrszakosztályának és az OVSE vezetőedzője, Kovács Attila immár kétszeres kadétvilágbajnok tanítvánnyal büszkélkedhet. Az általa felkészített Horváth Lotti ugyanis április elején nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet szerzett a brazíliai Rio de Janeiroban rendezett globális seregszemlén.
A 17 esztendős prábajtőröző címvédőként érkezett a vb-re, hiszen tavaly Vuhsziban is az első helyet érdemelte ki. Ehhez méltóan ezúttal is fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit, majd
a döntőben az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védve a korosztályban.
Lotti nem mellesleg a vb-n a juniorok között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett. A sikerben elévülhetetlen érdemei vannak a reménységgel a kezdetek óta foglalkozó Kovács Attilának, aki sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Ma már az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisaként működik. A tréner az edzéseit főként a III. kerületi Fodros Általános Iskola tornatermében tartja.
„Az öttusában mindig is a vívás volt a kedvenc sportágam, és bár versenyzőként nem értem el kiemelkedő sikereket, úgy gondoltam, hogy edzőként segíthetek a fiataloknak magas szintre jutni – mondja Kovács Attila. – Az edzői pályát elsősorban azért választottam, mert
én is olyan kiváló szakemberektől tanulhattam, akikre felnézhettek a tanítványok és akiknek élmény volt az edzéseikre járni.
A remek edzők közül is Sárfalvi Béla és Kopetka Béla munkássága, személyisége, szakmai tudása volt rám a legnagyobb hatással. Elképesztő módon tudták motiválni a tanítványaikat és nekem is az egyik elsődleges célom, hogy a lelkesedést fenntartsam a gyerekekben.”
Kopetka Béla mások mellett Szász Emese és Imre Géza nevelőedzője volt. A 2016-os riói olimpián előbbi egyéni arany-, utóbbi egyéni ezüst- és csapatbronzérmet érdemelt ki. Érdekesség tehát, hogy tíz évvel az ötkarikás párbajtőrsikerek után most ismét a brazil városban brillírozott egy olyan magyar kitűnőség, akinek győzelmében ha közvetetten is, de van szerepe a kiváló nevelőtrénernek.
A versenyzői szerint Kovács Attila mindig törekszik arra, hogy hamar megtalálja a hangot a tanítványaival. Mesteréről Horváth Lotti is elmondta, hogy az edzésein remek a hangulat, a humorával pedig sokszor megkönnyíti a nehéz munkát.
A legfontossabb, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek edzésre és szeressék azt, amit csinálnak
– szögezi le az edző. – Ehhez pedig elengedhetetlen a jó hangulat. Bevallom, nem én tartom a legnagyobb fegyelmet a világon, de maximálisan igyekszem motiválni a fiatalokat és arra próbálom ösztönözni őket, hogy önmagukhoz képest folyamatosan fejlődjenek. Ha valaki ügyes, kitartó és érdekli a sportág, abból még lehet is valami, mert az itthoni víváselmélet és a hagyomány még mindig a világ élmezőnyébe sorolja a magyar párbajtőrt. Persze, sokat kell dolgozni és nagy a konkurencia, de ha valakinek azt mondom, hogy még világbajnok is lehetsz, Lotti eredményei után már nem számít blöffnek. Szerencsére mindig találkozok nagyon elhivatott növendékekkel.”
Kovács tanítványai az elmúlt években számos korosztályos országos bajnoki érmet – köztük aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek, Eb-érmekkel gazdagodtak. Lotti azonban közülük is kiemelkedik.
„Az újabb világbajnoki aranyérmet az egyesületben megünnepeltük és a köszöntésen ott voltak a legkisebbek is. Eszembe jutott, hogy Lotti is ilyen kicsiként állt még a teremben nemrégen és még senki sem tudta, hogy mi vár rá a következő években. Nagyon mozgékony kislány volt, tele energiával és mindig a győzni akarás jellemezte. Leginkább ezért képes érvényesülni most is a korosztályában. Tudjuk jól, hogy ez a siker is csak egy lépcsőfok a pályafutásában és hosszú, egyre nehezebb út áll előtt áll.
Mindketten azon vagyunk, hogy fejlődjünk, egyre jobbá váljunk úgy a vívás, mint az élet összes területén.
Nincs megállás, mert ebben a sportágban sajnos vagy nem, a csúcsra csak egyetlen verseny megnyerésével lehet eljutni. Ez pedig az olimpia.”
(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és Kovács Attila a riói vb-n Fotó: Bizzi Team)