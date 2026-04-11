Kosárlabda: Halasy Enikő szintet lépett a rájátszásra

Az elmúlt években Halasy Enikő már nem egyszer, nem kétszer megvillantotta kiemelkedő képességeit a hazai korosztályos kosárlabda-bajnokságokban. A 2011-es születésű irányító a legutóbbi két évadban összesen négy bajnoki címet ünnepelhetett a Csatával, ugyanis két évvel ezelőtt és tavaly is duplázott a kadétok és a serdülők között. A győzelmekben mindannyiszor meghatározó szerep jutott Halasynak is, aki

a négy arany mellé két MVP-címet is begyűjtött az országos döntőkben.

Nem csoda, hogy az utánpótlás-válogatottakban is rendre számítanak a 14 éves Enikőre, aki tavaly nyáron két évvel fiatalabbként bekerült az U16-osok Európa-bajnoki keretébe, ráadásul a romániai kontinenstornán a magyar csapat legjobbja is volt meccsenkénti 10,4 pontjával, 4,3 lepattanójával és 4,6 asszisztjával.

Ezek után a mostani idényben klubszinten is sikerült szintet lépnie, és vele az élen a Csata DSE junior- és kadétcsapata is menetel a bajnokságban. A 13. kerületiek mindkét korosztályban veretlenül vezetik a tabellát a rájátszásban, és bajnokesélyesként várhatják a közelgő országos döntőket. (A juniorok nyolcas döntőjét a jövő hét végén a BEAC otthonában, a Gabányi László Sportcsarnokban rendezik, a kadétoknál még zajlik a rájátszás, és később jön csak az országos döntő.)

Halasy bombaformában játszik tavasszal: elsőéves kadétként a juniorok között az első, míg a kadétoknál a harmadik helyen áll a bajnokság pontlistáján.

Az U18-asok mezőnyében 16 pontot, 4,7 szerzett labdát, 4,8 lepattanót, 4,3 gólpasszt és 26,8-as VAL-mutatót átlagolt a playoffban.

A pontlista vezetése mellett első a labdaszerzésekben és második az asszisztok terén.

Mindeközben egyébként a saját korosztályában, az U16-osoknál is hasonlóan kimagasló statisztikai mutatókat produkál.

Halasy Enikő Forrás: cz.basketball

A tavaly nyári U16-os Eb-n nagyon sokat tudtam fejlődni mind fizikailag, mind mentálisan, és szerintem ez nagyot lendített a fejlődésemen

– mondta Enikő az Utánpótlássportnak. – Megvolt a lehetőségem nálam idősebb, magasabb, fizikálisabb ellenfelekkel játszani, ami sokat segített abban, hogy szintet lépjen a játékom. Szerintem a legtöbbet védekezésben tudtam javulni az Eb alatt, hiszen ott az egész jatékunk arra épült.

Természetesen, akadtak hullámvölgyeim a klubszezon során, de összességében eddig jónak gondolom az évadomat, amit majd a lányokkal mindenképpen eredményesen szeretnénk lezárni mindkettő korosztály országos döntőjében.

Meg vagyok elégedve a csapataink teljesítményével, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy most még jobban összekovácsolódjunk, mert szerintem ez nagyon sokat hozzátehet a pályán nyújtott teljesítményünkhöz is. Alapvetően igyekszem mindig a legjobb formámat nyújtani a meccseken, ebben nagy segítségemre vannak edzői stáb tagjai, Váradi Kornél, Brugós Olivér, illetve Horváth Balázs."

(Kiemelt kép forrása: cz.basketball)