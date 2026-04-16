Kosár: a Szolnok juniorjai túlteljesítettek a nyolcas döntőbe jutással

Kialakult az országos döntő mezőnye az U19-es fiú kosarasoknál, és a nagy akadémiák együttesei mellett némi meglepetésre a Szolnoki KA is bejutott a legjobb nyolc közé. A Veres Dávid vezette Tisza-partiak két kulcsfontosságú győzelemmel zárták a rájátszást a bajnokság középházát jelentő Fehér csoportban, amelyben ezzel harmadikok lettek, és így hosszú idő után először kivívták a helyüket az A-döntő mezőnyében. A szolnoki junior fiúk legutóbb 2019-ben szerepeltek az ország legjobb nyolc csapata között.

Hatalmas fegyvertény számunkra, hogy sikerült bejutnunk az országos döntőbe

– kezdte Veres Dávid vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Azt tudni kell, hogy az alapfilozófiánk az utánpótlásunkban elsősorban arra épül, hogy az NB I/A-csoportos felnőttcsapatnak, az Olajbányásznak neveljünk játékosokat, és korosztályonként legalább egy-két olyan tehetséget tudjunk adni a nagycsapatba, aki képes lehet helytállni aztán a profi közegben is. Emiatt a korosztályos együtteseink pillanatnyi eredményessége gyakran másodlagos szempont, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk nyerni, sőt rendkívül jóleső érzéssel és büszkeséggel tölt el minket, amikor csapatszinten is képesek vagyunk sikeresen szerepelni a bajnokságban. Tehát az a legjobb felállás, amikor a játékosképzés és -fejlesztés, illetve az eredményesség kéz a kézben halad. Én már negyedik éve irányítom a juniorkorosztályt a klubban, és az előző három idényben rendre bejutottunk a B-döntőbe, az előző évadban pedig egy meccsen úszott el az A-döntős szereplésünk, szóval

már többször ott kopogtatunk az ajtón, hogy bekerüljünk az elitmezőnybe. Hál'istennek most azt mondhatjuk, hogy ennek a hároméves munkának beérni látszik a gyümölcse, és átszakadt végre az a bizonyos lélektani gát a nyolc közé jutással.

Az A-döntőbe jutásig vezető úton a Szolnok előbb megnyerte a D jelű alapszakaszcsoportot a korosztályos bajnokság főtáblájának második vonalában, ezzel bejutott a középházba a rájátszásra, ahol pedig 3/5-ös mérleggel a Vasas és a Sopron mögött végzett. A már fentebb említett két sorsdöntő meccsen az alföldiek előbb hazai pályán 90–80-ra megverték a MAFC-ot, majd 69–62-re győztek a Zsíros Akadémia Kőbánya otthonában is.

„Szeptemberben úgy vágtunk neki a mostani idénynek, hogy jelentősen átalakult a keretünk, többen kiöregedtek a korosztályból, többen abbahagyták, illetve súlyos sérülés is sújtott minket. Hat-hét meghatározó játékost vesztettünk el, szóval az ősszel jócskán meggyengült csapattal kezdtük el a bajnokságot, és akkor az A-döntőbe jutás még csak hiú ábránd lehetett, egyáltalán nem tűnt reális célnak, már a B-döntőbe kerülésnek is nagyon örültünk volna.

Majd a szezon előrehaladtával bebizonyították a srácok, hogy tényleg van keresnivalójuk a legjobbak között is. Lehet, hogy létszámban és egyéni tehetségben nem mi vagyunk a legjobbak, de csapatszinten rendkívüli módon összekovácsolódott a társaság,

mind a fiúk egymás között, mind a játékosok és az edzők között kialakult a megfelelő összhang. Aztán ennek is köszönhetően egyre inkább tudtunk bravúrgyőzelmeket is aratni, és a rájátszásra igazán kezdett összeállni a játékunk is. A Zsíros Akadémia elleni sorsdöntő győzelem után természetesen hatalmas volt az öröm, ráadásul jelentős hátrányból sikerült felállnunk és fordítanunk azon a meccsen idegenben. A srácok nagyon akarták ezt a továbbjutást az A-döntőbe, ahol igazából most már veszítenivaló nélkül, teher nélkül játszhatunk, hiszen nem mi leszünk az esélyesek. Igyekszünk majd minden egyes pillanatot maximálisan kiélvezni, és ha úgy hozza az élet, szerintem képesek lehetünk akár meglepetést is okozni."

A junior országos döntőt a jövő hét végén rendezik Debrecenben, ahol az első játéknapon (pénteken) a Szolnok majd a Budapesti Honvéddal találkozik a negyeddöntőben.

