Kosár: a körmendi kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Az már korábban eldőlt, hogy az AKMÉ Körmendi Törpördögök együttese immár sorozatban negyedik évben is ott lesz a kadét fiú kosarasok országos döntőjében, ugyanis az alapszakaszban nyújtott jó teljesítményükkel a vasiak a rájátszásra bejutottak a felsőházat jelentő Piros csoportba, ezzel garantálva a helyüket a legjobb nyolc között az évad végi elittornára is. Kocsis Tamás tanítványai aztán nem elégedtek meg ennyivel, a rájátszás során is igyekeztek felvenni a versenyt a legjobbakkal, ami sikerült is nekik, hiszen a tavalyi ezüstérmes DEAC-ot és a Vasas Akadémiát is oda-vissza megverték, így végül 4/6-os mérleggel az ötödik helyen végeztek a playoffban, és a közelgő országos döntőben sem feltett kezekkel fognak pályára lépni.

Nagy büszkeség számunkra, hogy zsinórban negyedszer is sikerült bekerülnünk az A-döntőbe az U16-osok mezőnyében

– kezdte az Utánpótlássportnak Kocsis Tamás vezetőedző, aki egyébként jelenleg a körmendiek felnőtt-élvonalbeli csapatát is irányítja. – Ezek a sorozatos jó szereplések azt mutatják, hogy az alsóbb korosztályokban minőségi munka zajlik nálunk, jó szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel.

Azt gondolom, Érsek István szakmai vezetőnk személyében pedig az ország legjobb nevelő-képző edzőjével büszkélkedhetünk,

aki Szupper Péter segédedzővel közösen a kenguru- és gyermekkorosztályban remekül találja meg a tehetségeket, kiválóan bánik a fiatalokkal, és tanítja meg nekik az alapokat. Ez a munka mindennek az alapja, s ahogyan idősödnek a fiúk, erre a bázisra tudunk mi már építkezni a kadétkorosztályban, ahol ugyanezt a metódust és szellemiséget igyekszünk továbbvinni az edzőkollégáimmal. Nyilván, megvannak a hátrányaink, hiszen a Körmend egy kisváros, kis merítési lehetőségekkel, ezáltal egy-egy korosztályban kevesebb az igazán kiemelkedő játékosunk van, mint a fővárosi kluboknál vagy a vidéki nagy akadémiáknál. Emiatt gyakran küzdünk szerkezeti problémákkal a magasemberek híján, de amennyire tudjuk, próbáljuk ezt lelkesedéssel és csapatkohézióval kompenzálni.

Az említett tényezők fényében óriási fegyverténynek tartom, hogy folyamatosan ott tudunk lenni az elitben, felvesszük a versenyt a legjobbakkal is.

A rájátszásban a Piros csoportban – amelyben már csak a legjobb hat csapat szerepelt együtt – is sikerült bebizonyítani, hogy valóban ott a helyünk, és nem arról van szó, hogy csak nagy nehezen elevickéltünk odáig, hanem utána bravúrgyőzelmeket is tudtunk aratni.

Erre a szereplésre méltán lehet büszke az egész körmendi kosárlabda-közösség!

Forrás: Körmendi Törpördögök

A csapat legeredményesebb játékosa a korosztályos magyar válogatott Banks George Christopher – akinek az édesapja az amerikai kosárlabdázó, George Banks, aki egykoron Körmenden és az Albacompban is játszott az NB I/A-csoportban – meccsenkénti 19,1 pontjával, ezzel egyébként a bajnokság második legjobb pontdobója is. Rajta kívül egyébként még Morsics Máté (15) és Hegedüs Áron (11,2) is tíz pont felett átlagol a körmendiek közül.

A kadétkorosztály országos A-döntőjét május közepén a budapesti E.ON Sportcsarnokban rendezik meg.

„Természetesen, az országos döntőben is igyekszünk majd a legjobbunkat hozni, és jól teljesíteni, minél jobb helyezést elérni. Ugyanakkor számunkra ez már csak a hab tortán, nincs elvárások a fiúk felé. A legfontosabb az lesz, hogy felszabadultan játszva élvezzék ki minden pillanatát, tapasztalatot gyűjtsenek, fejlődjenek és tanuljanak, és remélhetőleg, ezeknek az élményeknek hála majd többekből egy nap profi kosaras válhat az NB I/A-csoportos felnőttcsapatunkban.”

