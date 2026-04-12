Kézilabda: több mint helytállás a kozármislenyi fiataloktól

Pár nappal ezelőtt cikkben foglalkoztunk a NEKA női NB I-es kézilabdacsapatával, ugyanis a balatonboglári klub alapelve és küldetése, hogy minél több fiatal játékossal szerepeljen a felnőttélvonalban, azok minél hatékonyabb fejlesztése érdekében. Ebben az idényben az együttesben tíz 2006-os vagy annál később született kézis kapott kisebb-nagyobb szerepet, azonban ez a szám nem a tizenkettedik, már bennmaradást jelentő helyen álló Nemzeti Kézilabda Akadémiánál a legmagasabb, hanem a csapatot tizenharmadikként, nyolc pont lemaradással követő Kozármislenynél a legnagyobb.

A mislenyiek az állás alapján nagy valószínűséggel a másodosztályban folytatják a 2026/2027-es évadban a szereplést, a klubnál azonban nagy valószínűséggel nem bánkódnak emiatt, a történetük második NB I-es idényére úgy tekintenek, mint remek lehetőségre, hogy tanuljanak a játékosaik. A baranyai együttesben eddig tizenhárom utánpótláskorú (vagyis ahogyan írtuk, 2006-os vagy annál később született) kézilabdázó szerepelt már ebben az idényben, ez pont az eddig bevetettek fele. Ráadásul közülük jó páran saját nevelésű játékosok, mint például a kapus Lasztóczi Daniella, aki alig múlt 16, amikor bemutatkozott az ősszel a felnőttélvonalban, míg az együttes egyik vezérére, a 2007-es születésű Bernhardt Pannával már jóval korábban is foglalkoztunk:

ő az idényben eddig a legeredményesebb utánpótláskorú az NB I-ben, 19 bajnokin 66 gólnál jár.

Bár a csapat mindössze két pontot szerzett eddig az idényben (a tavaly év végére széteső DKKA-t verték), többször is büszkén vonulhatott le a pályáról, például legutóbb a világ legjobbjait felvonultató Győri ETO ellen, amelynek hazai pályán tört borsot az orra alá: a győrieknek szinte végig iparkodniuk kellett, hogy meglegyen a győzelem, 37–31 lett a vége. A Kozármislenyt az ETO vezetőedzője, Per Johansson és az irányító Bruna de Paula is dicsérte.

„A fiataljaink javarészt az U20-as bajnokságban is szerepelnek, amelyben szerencsére bőven jut nekik a sikerélményből, nincsenek elszokva a győztes meccs okozta érzéstől. Egyedül a 2007-es születésű Bernhardt Panna nem játszik vissza, aki a felnőttcsapatunk második legeredményesebb kézilabdázója az NB I-ben; nem akarjuk, hogy elvegye az U20-ban az időt azoktól, akiknek fontosabb, hogy abban a korosztályban szerepeljenek. Ettől függetlenül ez a mentális felkészítés és a motiváció fenntartása talán a legfontosabb feladatunk. Egy rossz szó nem hangzik el a lányok irányába, ha kikapunk az NB I-ben, egyedül akkor, ha valaki nem teszi magát oda száz százalékban. Megértették, hogy a tanulás áll a középpontban. Szerencsére ez a hozzáállás jellemzi a játékosokat. Az viszont érdekes egyben lényeges kérdés, hogy a rutinosabb, felnőttjátékosainkra ez hogyan hat, hiszen nekik nincsen másik irányból, mondjuk U20-ból érkező sikerélményük. Úgy gondolom, az ő helyzetük ilyenkor a legnehezebb, amin szintén próbálunk enyhíteni – mondta a portálunknak az ősszel Kovács Tamás, a Kozármisleny KA vezetőedzője, aki hozzátette: –

Mi alapvetően utánpótlásnevelő klubként tekintünk magunkra. Az, ha »beesik« közben egy NB I-es évad, az extra dolog, mondhatni ajándék,

így is fogjuk fel ezt az évadot, tisztában vagyunk azzal, hogy valószínűleg az idény végén megyünk vissza a másodosztályba.”

