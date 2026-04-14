Kézi: ketten már a négyes döntőben a korosztályos fiúbajnokságokban

Ráfordultak a célegyenesre az utánpótlás élvonalbeli fiú kézilabda-bajnokságok küzdelmei: az U20-asoknál és az U18-asoknál a lebonyolítás azonos, mindkét korosztályban alapszakaszt rendeznek keleti és nyugati csoportra osztva a mezőnyt, és mindkét irányból az első és a második csapat jut be az idény végi négyes döntőbe.

A U20-as korosztályban még semmi nem dőlt el, igaz, keleten

a PLER-Budapestet egy hajszál választja el attól, hogy ott legyen a Final Fourban.

A címvédő gárda a harmadik, már nem bejutó helyen álló Ferencváros előtt nyolc ponttal vezet, a PLER így csak akkor csúszhat ki a top kettőből, ha mind a három hátralevő bajnokiját elveszíti, míg az FTC mind a négy maradék meccsét – közte a PLER elleni, Népligetben megrendezendő összecsapást – is megnyeri. Erre az előzésre az eddigiek alapján nem sok esély mutatkozik, a PLER az eddigi tizenkilenc mérkőzésén összesen egy pontot hullajtott.

A Ferencvárosnak azonban így is van esélye a négyes döntőbe jutásra, a második OTP Bank-Pick Szeged ugyanis egyetlen ponttal áll előtte. Az egymás elleni mérleg izgalmasan alakult, az ősszel ugyanis a Szeged, tavasszal viszont a Ferencváros nyert kilenc góllal a találkozójukon, így a pontegyenlőség esetén a gólkülönbség számít majd – ebben egyelőre a szegediek a jobbak (160 a 112-vel szemben).

Nyugaton sem dőlhet hátra egy csapat sem, a Veszprém Handball Academy (33 pont) és a NEKA (31 pont) azonban jó eséllyel pályázik a kvalifikációra, ebbe a versenyfutásba még a Balatonfüred Kézilabda Akadémia (28 pont) és a Carbonex-Komló (26 pont) szólhat bele. Az utolsó előtti fordulóban még Veszprém–NEKA összecsapást is rendeznek, amin a balatonbogláriak akár első helyet érő győzelmet is arathatnak.

A Széchenyi István Egyetem HT Éles U18-as játékosai (zöldben) pacsiznak a Veszprém HA játékosaival Forrás: Wolf Attila/Veszprém HA

Az U18-asoknál valamivel tisztább a kép, ugyanis keleten és nyugaton is találunk olyan együttest, amely már biztosan ott lesz az évad végi mini tornán. Keleten négy fordulóval a vége előtt

a Ferencváros a múlt hét végén Dabason aratott győzelmével a harmadik helyről nézve behozhatatlan előnybe került,

nyolc pontos a fővárosiak fórja a Szeged előtt, amellyel szemben jobb az egymás elleni mérlegük. A második PLER-nek pedig elég egyetlen pontot szereznie a folytatásban, hogy szintén megváltsa a jegyét a Final Fourra.

A Nyugat-csoportban

a veszprémi Széchenyi István Egyetem HT Éles százszázalékos mérleggel vezet (18-ból 18 siker),

a következő fordulóban az alapszakasz-győzelmét biztosíthatja be, míg a második helyért a Veszprém HA (29 pont) és a NEKA (27 pont) verseng. Ez a két gárda még játszik egymással a hajrában, a NEKA ráadásul az Éles Kézisuli növendékeit is vendégül látja az utolsó fordulóban; izgalmas befutó várható.

(Kiemelt képünkön: az FTC U18-as csapata Forrás: FTC Kézilabda Akadémia/Facebook)