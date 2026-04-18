Jégkorong: vereséggel kezdett az U18-as válogatott a divízió I/A-vb-n

2026.04.18. 14:53
jégkorong utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
Háromgólos vereséget szenvedett az U18-as fiú jégkorong-válogatott a kazahoktól a lengyelországi divízió I/A-csoportos világbajnokság nyitó mérkőzésén.

Szombaton ebédidőben megkezdte szereplését a magyar válogatott a lengyelországi Krynicában zajló U18-as divízió I/A-csoportos jégkorong-világbajnokságon. Árkovics Bálint csapata a kazahokkal találkozott az első játéknapon.

Nem indult jól a meccs a mieinknek, ugyanis a kazahok Kravcsenko révén mindjárt a negyedik percben vezetést szereztek (0–1), majd az első harmad felénél emberelőnyből Gromov megduplázta a kazah előnyt (0–2). A második játékrész derekán Osztoics Márknak sikerült szépítenie (1–2), s egy percre rá Szongoth Domán ki is egyenlített, kihasználva a kazah kiállítást (2–2). Nem sokkal később Zadorozsnyij találatával újra az ellenfél állt jobban (2–3). A zárószakaszban próbálkoztak a magyar fiúk, de nem jött össze az egyenlítés, majd tíz perccel a vége előtt Kolenko növelte a kazahok fórját (2–4). A legvégén a kapust is lehozták a mieink, ám ez sem hozta meg az eredményt, a közép-ázsiaiak újabb góllal zárták le a mérkőzést.

A magyar válogatott 5–2-es vereséget szenvedett a nyitó fordulóban.

Folytatás vasárnap 12:30-tól az ukránok ellen.

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS VB, KRYNICA (LENGYELORSZÁG)
Első játéknap
Magyarország–Kazahsztán 2–5 (0–2, 2–1, 0–2)
Gólszerzők: Osztoics Márk (30. perc) és Szongoth Domán (31. p.), illetve J. Kravcsenko (4. p.), I. Gromov (12. p.), K. Zadorozsnyij (34. p.), M. Kolenko (41. p.), Zs. Tleuhan (59. p., üres kapu)
AZ U18-AS VÁLOGATOTT VB-KERETE:
Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szamos Kund (ÚJA)
Hátvédek (8): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), 
Csatárok (12): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
április 18., szombat, 12:30: Magyarország–Kazahsztán 2–5
április 19., vasárnap, 12:30: Magyarország–Ukrajna 
április 21., kedd, 12:30: Magyarország–Svájc 
április 23., csütörtök, 16:00: Magyarország–Szlovénia
április 24., péntek, 19:30: Magyarország–Lengyelország

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

