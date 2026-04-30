Férfi kézilabda BL: Veszprém–Füchse Berlin negyeddöntő

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a One Veszprém HC a Füchse Berlint fogadja. A mérkőzést nyomon követheti folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunk segítségével.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 17–20 (félidő) – ÉLŐ!
A VESZPRÉM KERETE
Kapusok: Mikael Appelgren, Rodrigo Corrales
Mezőnyjátékosok: Thiagus Petrus, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Ahmed Hesam, Bjarki Már Elísson, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Luka Cindric, Yanis Lenne, Jehia el-Dera, Sztefan Dodics, Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Mohamed Ali Zein
Vezetőedző: Xavi Pascual
