Cselgáncs: bekezdtek a fiúk a junior Európa-kupa nyitányán Lignanóban

H. B. utanpotlassport.hu
2026.04.15. 08:57
Radics Attila utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Négy érmet, közte egy aranyat nyertek a juniorkorú fiú cselgáncsozók az idénynyitó olaszországi korosztályos Európa-kupa-versenyen. Radics Attila szövetségi edző elégedetten értékelt.

Mint arról beszámoltunk, nagyszerűen szerepeltek a magyar fiatalok a lignanói junior cselgáncs Európa-kupa-viadalon. Összesen négy érmet szereztek, ezeket egytől egyig a fiúk szállították: Pintér Bulcsú (90 kg) arany-, Kollár Sebestyén (66 kg) ezüst-, Kiss Szabolcs (73 kg) és Csermák Dániel (+100 kg) bronzérmet szerzett. Emellett még pontszerző helyezéseket is gyűjtöttek az indulóink, három ötödik és egy hetedik hellyel. Ezzel a magyar küldöttség egyébként a hatodik lett a nemzetek rangsorában.

hiába végül csak egy ötödik helyet szereztek a sérülésből, hosszú kihagyásból visszatérő Jüttner Janka révén – értékelt Radics Attila szövetségi keretedző az Utánpótlássportnak. – A lányok is biztató meccset vívtak, nüanszokon múlott, hogy nem jutottak előrébb. Összességében a csapatnak – kiváltképp a fiúrészlegnek – ez remek szezonindító verseny volt az Európa-kupában.

Az elmúlt évek hol jobb, hol valamivel visszafogottabb eredményei után ez az idei első Ek-állomás most igazán kiválóan sikerült Olaszországban. Persze, az is igaz, hogy egyetlen versenyen látottakból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de a lignanói idénykezdés mindenképpen bizakodásra adhat okot, megadja az alaphangot a remélhetőleg hasonlóan sikeres folytatásra. Dolgozunk tovább!

Pintér Bulcsú (balról a második) pályafutása első Ek-versenyét nyerte Lignanóban Forrás: EJU

A juniorok két fő versenye szeptemberben a podgoricai Európa-bajnokság, majd októberben az ammani világbajnokság lesz. Az Európa-kupa-szezon a mieinknek a május végi grazi állomással folytatódik.

(Kiemelt kép forrása: EJU)

