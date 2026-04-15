Cselgáncs: bekezdtek a fiúk a junior Európa-kupa nyitányán Lignanóban

Mint arról beszámoltunk, nagyszerűen szerepeltek a magyar fiatalok a lignanói junior cselgáncs Európa-kupa-viadalon. Összesen négy érmet szereztek, ezeket egytől egyig a fiúk szállították: Pintér Bulcsú (90 kg) arany-, Kollár Sebestyén (66 kg) ezüst-, Kiss Szabolcs (73 kg) és Csermák Dániel (+100 kg) bronzérmet szerzett. Emellett még pontszerző helyezéseket is gyűjtöttek az indulóink, három ötödik és egy hetedik hellyel. Ezzel a magyar küldöttség egyébként a hatodik lett a nemzetek rangsorában.

A fiúk valóban nagyon jól szerepeltek, de a lányok sem vallottak szégyent,

hiába végül csak egy ötödik helyet szereztek a sérülésből, hosszú kihagyásból visszatérő Jüttner Janka révén – értékelt Radics Attila szövetségi keretedző az Utánpótlássportnak. – A lányok is biztató meccset vívtak, nüanszokon múlott, hogy nem jutottak előrébb. Összességében a csapatnak – kiváltképp a fiúrészlegnek – ez remek szezonindító verseny volt az Európa-kupában.

Sok munka is van az eredmények mögött, a fiatalok idén már három nagy nemzetközi edzőtábort is végigcsináltak az otthoni klub- és válogatottmunka mellett.

Az elmúlt évek hol jobb, hol valamivel visszafogottabb eredményei után ez az idei első Ek-állomás most igazán kiválóan sikerült Olaszországban. Persze, az is igaz, hogy egyetlen versenyen látottakból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de a lignanói idénykezdés mindenképpen bizakodásra adhat okot, megadja az alaphangot a remélhetőleg hasonlóan sikeres folytatásra. Dolgozunk tovább!"

Pintér Bulcsú (balról a második) pályafutása első Ek-versenyét nyerte Lignanóban Forrás: EJU

A juniorok két fő versenye szeptemberben a podgoricai Európa-bajnokság, majd októberben az ammani világbajnokság lesz. Az Európa-kupa-szezon a mieinknek a május végi grazi állomással folytatódik.

(Kiemelt kép forrása: EJU)