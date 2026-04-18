Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben

A múlt héten a Vácon rendezett V. Szikora Gyula Súlylökő Emlékversenyen az A-Plast Ikarus BSE 15 éves ígérete, Marton Zsófi a 3 kilós súlygolyóval

17,13 métert ért el, ezzel új U18-as országos rekordot állított fel.

A korábbi csúcsot is Páli Viktor tanítványa tartotta február óta 16,79 méterrel.

Zsófi akkor a Nyíregyházán rendezett U18-as ob-n a korosztály elsőéveseként 16,79 méterrel nyert aranyat, és Bácskay Zsófia 2014-ben elért 16,40-es korosztályos magyar rekordját döntötte meg a 3 kilós súlygolyóval. Aztán a felnőtt országos bajnokságon a 2010 szeptemberében született ígéret lett a legfiatalabb egyéni dobogós. Az idősebbek 4 kilós súlygolyójával 13,78 méteres egyéni csúccsal rukkolt ki, és bronzérem került a nyakába. Zsófi az U18-asok között a világranglista negyedik helyére lépett elő.

„Zsófi nagyon elhivatott versenyző, bármilyen sportágól is legyen szó, mindig győzni szeretne – mondta tanítványáról Páli Viktor. –

Ha csak egy kidobós játékot játszunk, ő addig hajt, amíg a csapata nem nyer. Ez a mentalitás nagyon fontos egy fiatal atlétánál.

A mozgásokat nagyon könnyen tanulja, ami hasznos képesség, a mozdulatok gyors végrehajtása pedig minden bizonnyal abból jön, hogy gyerekkorában állandóan mozgott. Igazából Zsófival a súlylökés mellett a kalapács- és a diszkoszvetéssel vetésforgószerűen foglalkozunk az edzéseken. Nincs számára kitűzött irány, hanem amerre sodor minket a víz, arra evezünk. Nem vagyok annak a híve, hogy versenyszámot válasszunk tizenötévesen. Tizennyolc éves koráig biztos, hogy három versenyszámra fog edzeni, utána lehet, hogy kettőre redukáljuk és majd esetleg huszonkét év felett maradhat egy szám.”

Marton Zsófi és edzője, Páli Viktor Forrás: A-Plast Ikarus BSE

Az U18-as korosztály számára az idén az olaszországi Rietiben rendeznek Európa-bajnokságot júliusban. Zsófi

„Az Eb-n majd úgy szeretnék beállni a dobókörbe, hogy nem stresszelek és megabiztos vagyok, mert a felkészülés alatt megtettem a tőlem telhetőt, elvégeztem a kemény munkát – nyilatkozta Zsófi. –

Tudom, hogy milyen szintre szeretnék addig eljutni, és ha sikerül, akkor az Eb-n már csak élveznem kell az eredményét.

A technika és az erő azonban nem minden, leginkább a koncentráción fog múlni, hogy ki tudom-e hozni magamból a legtöbbet.”

(Kiemelt képünkön: Marton Zsófi Forrás: MASZ)