Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben
A múlt héten a Vácon rendezett V. Szikora Gyula Súlylökő Emlékversenyen az A-Plast Ikarus BSE 15 éves ígérete, Marton Zsófi a 3 kilós súlygolyóval
17,13 métert ért el, ezzel új U18-as országos rekordot állított fel.
A korábbi csúcsot is Páli Viktor tanítványa tartotta február óta 16,79 méterrel.
Zsófi akkor a Nyíregyházán rendezett U18-as ob-n a korosztály elsőéveseként 16,79 méterrel nyert aranyat, és Bácskay Zsófia 2014-ben elért 16,40-es korosztályos magyar rekordját döntötte meg a 3 kilós súlygolyóval. Aztán a felnőtt országos bajnokságon a 2010 szeptemberében született ígéret lett a legfiatalabb egyéni dobogós. Az idősebbek 4 kilós súlygolyójával 13,78 méteres egyéni csúccsal rukkolt ki, és bronzérem került a nyakába. Zsófi az U18-asok között a világranglista negyedik helyére lépett elő.
„Zsófi nagyon elhivatott versenyző, bármilyen sportágól is legyen szó, mindig győzni szeretne – mondta tanítványáról Páli Viktor. –
Ha csak egy kidobós játékot játszunk, ő addig hajt, amíg a csapata nem nyer. Ez a mentalitás nagyon fontos egy fiatal atlétánál.
A mozgásokat nagyon könnyen tanulja, ami hasznos képesség, a mozdulatok gyors végrehajtása pedig minden bizonnyal abból jön, hogy gyerekkorában állandóan mozgott. Igazából Zsófival a súlylökés mellett a kalapács- és a diszkoszvetéssel vetésforgószerűen foglalkozunk az edzéseken. Nincs számára kitűzött irány, hanem amerre sodor minket a víz, arra evezünk. Nem vagyok annak a híve, hogy versenyszámot válasszunk tizenötévesen. Tizennyolc éves koráig biztos, hogy három versenyszámra fog edzeni, utána lehet, hogy kettőre redukáljuk és majd esetleg huszonkét év felett maradhat egy szám.”
Az U18-as korosztály számára az idén az olaszországi Rietiben rendeznek Európa-bajnokságot júliusban. Zsófi
„Az Eb-n majd úgy szeretnék beállni a dobókörbe, hogy nem stresszelek és megabiztos vagyok, mert a felkészülés alatt megtettem a tőlem telhetőt, elvégeztem a kemény munkát – nyilatkozta Zsófi. –
Tudom, hogy milyen szintre szeretnék addig eljutni, és ha sikerül, akkor az Eb-n már csak élveznem kell az eredményét.
A technika és az erő azonban nem minden, leginkább a koncentráción fog múlni, hogy ki tudom-e hozni magamból a legtöbbet.”
(Kiemelt képünkön: Marton Zsófi Forrás: MASZ)