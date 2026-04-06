A jövő sztárjai: Iváncsik Máté, Iváncsik Gergő

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Veszprém Handball Academy 17 éves, ifjúsági válogatott kézilabdázója, Iváncsik Máté és édesapja, a kétszeres olimpiai negyedik, a Veszprém csapatával háromszoros Bajnokok Ligája-ezüstérmes korábbi klasszis játékos, Iváncsik Gergő.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, hogyan kezdődött Gergő és Máté pályafutása, illetve, hogy

a sportágban jól ismert névnek milyen pozitív, esetleg negatív hozadéka van.

Szóba kerül az is, miként változtak a szülők szurkolói szokásai, és hogy melyek voltak a legjobb atyai tanácsok, amelyeket Máté kapott eddigi pályafutása során.

(Kiemelt képünkön: Iváncsik Máté és édesapja, Gergő az Utanpotlassport.hu stúdiójában Fotó: Máj Tamás)