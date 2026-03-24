Vívás: a Honvéd adja a legtöbb fiatalt a korosztályos vb-re

Április 1. és 9. között Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét és junior vívó-világbajnokságnak. A korosztályos vb programja eltér az Eb-jétől, ugyanis Brazíliában nem rendeznek a kadétok számára csapatversenyt, és a fiatalabbaknál egyéniben a négy helyett három fő indul országonként.

A magyar válogatott így 40 versenyzővel vesz részt a globális viadalon, a Vasas kardozója, Komjáthy Boglárka és az FTC párbajtőrözője, Horváth Lotti mindkét korosztályban kivívta az indulási jogot.

A küldöttségbe a legtöbb vívót a Budapesti Honvéd adja, amely

a kadétok és a juniorok között is négy-négy fővel képviselteti magát – párbajtőrben öt, tőrben három ígérettel.

A Vasasból hatan lesznek ott a vb-n (az említett Komjáthy két korosztályban), a BVSC-ből és a Ludovikából pedig öt-öt reménység lép pástra. A fővárosi klubok az idén is dominálnak a vb-csapatban, a vidéki bázisok összesen hat fiatalt adnak az utazó együttesbe. A Szolnok, a Szeged, a Halásztelek, a Budakalász, a DEAC és a DSI (mindkettő Debrecen) is egy-egy versenyzőt küld Rióba. A vb-n tizenöt hazai egyesület fiatalja mutathatja meg magát.

A junior női tőrcsapat Eb-győztesként készülhet a vb-re

A februárban Tbilisziben rendezett korosztályos Eb-n összeségében jól szerepeltek a mieink.

A kadétok között a kardozó Komjáthy Boglárka révén bravúros Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk.

Mellette a párbajtőröző Dékány Patrik, valamint a kardozó Godó Vilmos egyéni teljesítményét jutalmazták bronzzal. A junioroknál az Eb-k történetében először nyert aranyérmet a női tőrcsapat. A válogatott Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és Zhou Xinyao összetételben ért fel Európa csúcsára. A két kardozó, Domonkos Emese és Vajda Oszkár egyéni bronzérmet szerzett, míg ezüstöt érdemelt ki a női párbajtőrcsapat Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka felállásban.

A vb mezőnye természetesen erősebb lesz az Eb-jénél, hiszen a magas szintet képviselő kihívók között találjuk az Egyesült Államok és Kanada, valamint az ázsiai nemzetek képviselőit is.

Tavaly a kínai Vuhszi városában rendezték a világbajnokságot. Akkor párbajtőrben láthattunk két kiemelkedő magyar sikert. Horváth Lotti a kadétok között világbajnoki címet szerzett, míg Nagy Blanka a junioroknál ezüstérmes lett.

A Rio de Janeiro-i kadét- és junior-világbajnokságon (április 1-9.) szereplő magyar válogatott:

Kadétok.

Fiúk. Kard: Godó Vilmos (BVSC), Fodor Bendegúz (TFSE), Radácsi Patrik (BVSC). Párbajtőr: Dékány Patrik (Szolnok), Petrovszki Áron (Honvéd), Vörös Róbert (Honvéd). Tőr: Lackó Máté (Honvéd), Bánhidi Balázs (Ludovika), Szögi-Nagy Tamás (Szeged).

Lányok. Kard: Komjáthy Boglárka (Vasas), Bácskay Kincső (Vasas), Rácz Brigitta (KVSE). Párbajtőr: Horváth Lotti (FTC), Laskawy Lili (BVSC), Süveg Erzsébet (Ludovika). Tőr: Németh Emma (Ludovika), Grósz Fióna (Honvéd), Mészöly Regina (Halásztelek).



Juniorok.

Férfiak. Kard: Vajda Oszkár (TFSE), Szalai Zalán (Vasas), Papp Zsadány (BVSC), Berkeszi Dániel (BVSC). Párbajtőr: Antal Máté (Vasas), Taivainen Bence (Honvéd), Balázs Bence (MTK), Pelle Domonkos (Honvéd). Tőr: Bodor Áron (Ludovika), Grósz Roland (Honvéd), Zsögön Andor (Budakalász), Gergely Zoltán (FTC).

Nők. Kard: Kónya Csenge (Debreceni EAC), Domonkos Emese (Vasas), Komjáthy Boglárka (Vasas), Csonka Dorottya (Vasas). Párbajtőr: Gachályi Gréta (Honvéd), Horváth Lotti (FTC), Kozma Laura (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI). Tőr: Papp Jázmin (FTC), Kollár Anna (Törekvés), Zhou Xinyao (Törekvés), Polonyi Petra (Ludovika).

