Úszás: zajlik az edzői mentorprogram

Az idén októberben lesz egy éves az az egyelőre három évre tervezett, Magyarországon egyedülálló edzői mentorprogram, amely első olimpiai bajnokunk, Hajós Alfréd nevét viseli. A program a hazai úszósportban felhalmozódott tudásanyag átadására, megtartására irányul – mindez oly módon, hogy

nagyon eredményes és sokat tapasztalt mesteredzők segítik fiatal kollégáikat, akik a következő edzőgeneráció meghatározó szereplői lehetnek.

A projekt elindulásában oroszlánrésze volt az állatorvos végzettségű, olimpiai bajnok hátúszó MÚSZ-elnöknek Wladár Sándornak, aki nagy örömmel mesélt a kezdetekről.

„Hosszú ideje érlelődött gondolataimban az edzői mentorprogram, amely végül 2025-ben vált valóra – bocsátotta előre a szövetség első embere. – A saját pályám is megmutatta, hogy azért lehettem jó állatorvos, mert kiváló professzoraim voltak, akik megtanítottak a szakmára, a hivatásomra. Az úszásra átkötve mindezt láttam, hogy az edzők egymás közötti tapasztalatcseréje meglehetősen elszigetelten működik, leginkább csak az edzőtáborokban beszélgettek, vagy a versenyeken voltak eszmecserék, de a szervezett forma hiányzott. Egyetlen mondat erejéig muszáj megemlítenem Széchy Tamás és Kiss László nevét, akik lerakták a mai tudás alapját a magyar úszósportban.

Felismertem, hogy a tapasztalt edzőink kezdenek kiöregedni, miközben itt vannak a fiatal trénerek, akik tele vannak tűzzel.

A tavalyi MÚSZ-közgyűlésen, amikor 178 küldöttből 178 szavazott igennel, azt gondoltam, most jött el az idő, hogy amiket addig a fejemben őrizgettem – a tudásátadás érdekében – megvalósuljon a gyakorlatban.”

Hárman a mentoredzők közül. Balról: Magyarovits Zoltán, Virth Balázs és Verrasztó Zoltán Forrás: MÚSZ

A projekthez azonban partnert kellett keresni.

„A közgyűlési felhatalmazás, a százszázalékos támogatottság erőt adott ahhoz, hogy a MOL – Új Európa Alapítvánnyal felvegyem a kapcsolatot, és a döntéshozókat meggyőzzem arról, a Hajós Alfréd Edzői Mentorprogram érdemleges a támogatásra. Ez volt a kiindulási alap. Az alapítvány kuratóriuma pedig úgy döntött, hogy az általunk beadott program támogatható. Először öt, végül pedig tíz mentoredző, míg a mentoráltnak jelentkezett 29 szakemberből 17 lett kiválasztva, mely felek havonta legalább két alkalommal személyesen találkoznak. Már vannak workshopok, online beszélgetések, szakmai egyeztetések, rendszeres személyes konzultációk, előadások, gyakorlati foglalkozások, tehát létrejött és működik egy jól felépített tematika.”

És hogy miként kerültek össze a „csapattársak”?

„A mentoredzők választottak a mentoráltak közül – én egyébként motivátoroknak és motiváltaknak hívom őket –, akad, akinek egy, akad, akinek két fiatal edző jutott. Közös edzéseket tartanak, de előfordul az is, hogy több mentor tart több mentoráltnak előadást, próbálják elmondani a tapasztalataikat. Megosztják, hogy honnan indultak, és hogyan lettek sikeresek. Olyan ez, mint amikor a rezidens a főorvostól, a bojtár a sztárügyvédtől tanul.”

A kérdésre, hogy melyek az első tanulságok, Wladár Sándor ezt mondta:

Ki merem jelenteni, a mentoredzők még lelkesebbek, mint a mentoráltak.

A közös munka időtartama egy évre szól, majd lehet folytatni, de ki is lehet kerülni a programból mentorként és mentoráltként egyaránt. A teljes mentorprogram megvalósításához nagy segítséget nyújt számunkra a MOL – Új Európa Alapítvány.”

A jövő úszóit is segíti a mentorprogram Forrás: MOL

Ahogy a fentiekből kiderül, a MÚSZ elnöke nagyon elégedett a program elindulásával. „Nagy öröm számomra, hogy tetszik a támogatónak a mentorprogram, én pedig ezúton is szeretnék köszönetet mondani a segítségéért. Be fogjuk bizonyítani, hogy a programnak nemcsak létjogosultsága van, hanem eredménye is lesz.”

Az eredményekért a tíz mester egyike, Virth Balázs is sokat tehet, akinek a mentoráltjai olyan fiatal edzők, mint a Kőbánya SC-ben dolgozó Horváth Dávid és a móri Szarka Imre, akik jelenleg is az utánpótlás legjobbjaival foglalkoznak.

„Az én motivációm abból fakad, hogy tudom, annak idején mit kaptam Széles Sanyitól és Kovácshegyi Feritől, hiszen tőlük tanultam mindent – tette hozzá Virth Balázs. – A mentorprogrammegoldást kínál arra, hogy minél többet találkozhassunk személyesen. A saját csoportjukban látom mindkettőjüket dolgozni, olykor besegítek, a fő feladatom pedig az, hogy a gyakorlati tapasztalataimat átadjam nekik. Mi régen, a válogatott edzőiként a közös edzőtáborokban tanulhattunk egymástól, de most nehezebb a helyzet ebben a tekintetben, mert a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott külön felkészüléseken vesz részt, ráadásul vannak olyan edzők, akiknek még nincsenek válogatott versenyzőik. Ez a program ezért is jelent nagy segítséget, melynek

szerintem máris megvan a gyümölcse.

A mentoráltak új információkhoz jutnak, azokat egyből be tudják építeni a saját munkájukba. Olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak tőlünk, amelyek birtokában elkerülhetik, hogy beleütközzenek a korábbi hibáikba.”

A Hajós Alfréd Edzői Mentorprogramot szakmailag Sós Csaba szövetségi kapitány felügyeli, a tíz kiemelkedő szakmai múltú mentor pedig: Horváth Tamás, Kutasi Gergely, Magó Gábor, Magyarovits Zoltán, Nagy Péter, Selmeci Attila, Szokolai László, Turi György, Verrasztó Zoltán, Virth Balázs. A tizenhét mentorált között nemrég visszavonult válogatott úszók is vannak, ilyen Balog Gábor, Pulai Bence és Pulai Vince, valamint Horváth Dávid. A mentoráltak: Bagaméri Bence, Balog Gábor, Galamb Szimonetta, Hornyák Judit, Horváth Barnabás, Horváth Dávid, Kovács Gábor, Okos Ákos, Pinci Imre, Pulai Bence, Pulai Vince, Szalinszky Balázs, Szarka Imre, Tapodi Dániel, Török Zoltán, Turós Máté, Virovecz Richárd.

(Kiemelt képünkön: Bacsa György, a MOL ügyvezető igazgatója (balról), Wladár Sándor sportági elnök és Sós Csaba szövetségi kapitány a mentorprogram elindulását bejelentő sajtótájékoztatón Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport)