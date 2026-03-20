Tekvondó: harcos szombat Békéscsabán

Későbbi nyári olimpiák szereplői is kikerülhetnek a mezőnyéből annak a nemzetközi tekvondós tornának, amely szombaton lesz Békéscsabán, és amelyen

döntően az ORV-s korosztály reprezentánsai, az olimpiai reménységek lépnek tatamira a Városi Sportcsarnokban.

Köztük persze a mieink is, akik ugyancsak okkal remélik, hogy nem pusztán a nevezésükkel, hanem teljesítményükkel is megfelelnek a szakvezetők és saját maguk elvárásainak. Mert nyilván abban bíznak, hogy a végelszámolásnál, a már éremért harcra szólítandók között is ott lesznek.

A sportági ORV eleve sok szálon kötődik Magyarországhoz, hogy mást ne mondjunk – és írjunk –: a tekvondós olimpiai reménységek viadalát három esztendeje Nagykátán bonyolították le, akkor mintegy 250 fiatal részvételével, tavaly pedig az idén is házigazda Békéscsaba fogadta az ifjú harcművészeket, jelesül több mint háromszázat, és nem pusztán határainkon belülről érkezetteket. Ahogyan az ez évi nagy eseményen ugyancsak indulnak külföldi tekvondósok, velük együtt pedig

új hazai ORV-részvételi csúcs születik, tudniillik a nevezések száma jóval meghaladja a négyszázat.

Annak is köszönhetően, hogy az eredendően a V4-es országokat mozgósító kezdetek után már más nemzetek fiatal képviselői is színre lépnek Békéscsabán, s úgy jegyezhetünk fel újfent részvételi rekordot, hogy ezúttal a visegrádi négyek közül a lengyelek távol maradnak a viharsarki viadalról.

A programban nemcsak küzdelem kapott helyet ezúttal sem, a tatamira lépők formagyakorlatban is megmutathatják tudásukat, s nem hiányozhat a kínálati palettáról a legkisebbek – a 6-11 évesek - körében különösen népszerű gyorsrúgó verseny sem. És hogy el ne feledjük rögzíteni: nemcsak náluk, hanem a honlapunk szempontjából kiemelten fontos korosztályoknál – így a 12-14 éveseket összefogó kadéteknél és a 15-17 esztendősöket jelentő junioroknál is – egyaránt rajtolnak mindkét nem ígéretei, egyformán kilenc-kilenc súlycsoportban.

Miközben mi is „várakozó állásponton” vagyunk, emlékeztetőül idézzük vissza a tavalyi eredményeket! A magyar szövetség által – a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet támogatásával, a Békéscsabai József Attila Tömegsport Egyesület segítségével – rendezett

2025-ös ORV átütő hazai sikerekkel zárult.

Küzdelemben az összesített csapatversenyt a Halker-KiralyTeam nyerte Románia válogatottja és a kolozsvári C. S. Kwan együttese előtt. A formagyakorlat összesített csapatversenyében pedig a Máté Taekwondo diadalmaskodott a Vasas SC és a szlovákiai Nyustya előtt.

(Kiemelt kép forrása: wtftaekwondo.hu)