Riba Ferenc: A fő feladat, hogy vigyázzak a tanítványomra

Mint arról beszámoltunk, a Vasas vívótrénere, Riba Ferenc vehette át A hónap utánpótlásedzője februári díját azt követően, hogy a 15 éves kardozó tanítványa, Komjáthy Boglárka a Tbilisziben rendezett kadét Európa-bajnokságon nagyszerű teljesítménnyel nyert aranyérmet. Riba a vívó pályafutása végén nem a sportágban dolgozott tovább, 49 esztendősen, 2007-ben tért vissza edzőként a pást mellé. Akkor Gárdos Gábor invitálta a BSE-be, a klubban gyermekcsoportokkal foglalkozott, miközben olyan legendás mesterektől tanulhatta a tréneri szakmát, mint Pézsa Tibor. A Vasasba 2012-ben került Szabó Bence felkérésére.

„A BSE-ben kisgyerekekkel kezdtem és most az idősebb tanítványaim mellett megint kicsiket tanítok, aminek nagyon örülök, hiszen mindig is érdekelt a kezdőkkel foglalkozás – mondja a díjazott. –

A legkisebbeknél az első lépés az, hogy megtanítsuk őket a fegyelemre és a figyelemre,

mert ezek hiánya nélkül nem tudunk továbblépni velük. Természetesen mindezt nagyon játékos, élvezhető formában kell tenni. És amikor már megvan az alap, utána el lehet kezdeni a minőségi munkát is. Mindig is vonzott a kihívás, hogy a kollégáimnak jó alapanyagot adjak tovább. Bogival ötödik éve dolgozunk együtt, és számomra körülbelül a második foglalkozáson egyértelműnek tűnt, hogy ő vívónak született. Elképesztő volt látni, hogy fiatal kora ellenére mennyire megérti a feladatokat. És amit kértem, azt nemcsak aznap tudta végrehajtani, hanem nem felejtette el a legközelebbi edzésen, majd a következő héten sem. Vívóesze van, és ez olyan dolog, amellyel születni kell.”

Komjáthy Boglárka és Riba Ferenc Forrás: MVSZ

Boglárka tavaly serdülőként nyert kadét Eb-bronzérmet, ebben az évadban pedig a juniorok között is felállhatott a világkupa-dobogó alsó fokára. Szereplésével kivívta, hogy az idősebb korosztály, a juniorok világversenyein is képviselje a magyar színeket.

„Még elsőéves a kadétok között, és mindent elmond a kvalitásairól, hogy ebben a korosztályban már egyéni Európa-bajnoki címe van. A juniorok között is akad keresnivalója, pedig ott nála négy-öt évvel idősebb és jóval megtermettebb nők vívnak.

De nem szeretnénk előre rohanni, fontos, hogy betartsuk a lépéseket.

Kapkodás, sietség nélkül dolgozunk azért, hogy most az első, jövőre a második kadétéve is beteljesüljön, aztán a juniorkorosztály még további három esztendőt felölel. Nem akarjuk kiégetni, a fokozatosságot tartjuk szem előtt. Tehát a fő feladat, hogy vigyázzak a tanítványomra.”

Április elején Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét és junior vívó-világbajnokságnak. Boglárka Brazíliában is mindkét korosztályban pástra lép, a kadétok között immár Eb-győztesként.

„Konkrét eredményt nem tűzünk ki célként. Az szeretnénk, hogy mentálisan és fizikálisan is jó állapotban érkezzen a vébére, emellett élvezze a versenyt. Ha felszabadultan vív és a tudása legjavát nyújtja, akkor a jó eredmény sem marad el. Egy ilyen kiemelt versenyen a fiatalok többsége befeszül, lámpalázas lesz és túlizgulja a dolgokat. Ő ennek az ellenkezője, és

minél nagyobb a tét, annál jobban teljesít.

Mentálisan kivételesen erős vívó.”

(Kiemelt képünkön: Riba Ferenc A hónap utánpótlásedzője elismeréssel Fotó: Vasas Attila)