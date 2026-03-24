Labdarúgás: több mint 1500 fiatalperc az NB I 27. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonhetedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az MTK hazai pályán kikapott 2–0-ra a Pakstól. A fővárosi együttesben végigjátszotta a meccset a 21 éves Kovács Patrik, a 19 esztendős Németh Hunor és a 18 éves Vitályos Viktor, valamint 23 percet volt pályán a 20 éves Átrok Zalán.

A tolnai csapat kapujában az élvonalban kapott gól nélkül debütáló, 21 éves Gyetván Márk állt,

továbbá a vele egyidős Horváth Kevin egy félidőn keresztül bizonyíthatott.

Szombaton a Nyíregyháza 3–1-re legyőzte otthon a Diósgyőrt. A Spartacusban egy félidőt játszott a 20 éves Manner Balázs, míg a DVTK-ban végig a pályán volt a 19 éves Szakos Bence, a 21 éves Pető Milán 63, a 19 esztendős Varga Zétény 27 percet szerepelt.

A Zalaegerszeg 2–0-ra verte az Újpestet. A hazaiaknál ezúttal sem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú futballista, míg a liláknál egy félidőt játszott a 20 éves Fenyő Noah.

Vasárnap 1–1-es döntetlennel zárult a Puskás Akadémia–Debrecen összecsapás. A felcsúti alakulatban végigjátszott a mérkőzést az egyaránt 20 éves Orján Roland és Markgráf Ákos, 78 percet volt pályán a szintén 20 esztendős Kern Martin, illetve a 6 percre állt be a 19 éves Mondovics Kevin. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett és ugyancsak 90 percet szerepelt a 21 esztendős Szűcs Tamás.

A Győr 3–1-es győzelmet aratott a Kazincbarcika ellen idegenben. A KBSC kapujában a 18 éves Kocsis Botond állt,

a 21 éves Klausz Milán 61 percet játszott, és gólt szerzett,

a vele egykorú Major Marcell pedig 10 percet kapott. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás végig a pályán volt, és betalált, míg a 20 esztendős Bánáti Kevin a hajrára szállt be.

A Kisvárda 1–1-et játszott a Ferencváros ellen. A hazai csapatban a 20 éves Ilya Popovich védett, és a hosszabbításban pályára lépett a 19 éves Szabó Szilárd is. Az FTC-ben a 19 esztendős Madarász Ádám 60 percet szerepelt.

*A 26. fordulóban a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzés elhalasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 27. FORDULÓJÁBAN: 1550

Csapatok:

MTK Budapest: 90+90+90+23=293

Puskás Akadémia: 90+90+78+6=264

Diósgyőr: 90+63+27=180

Debrecen: 90+90=180

Kazincbarcika: 90+64+10=164

Paks: 90+45=135

Győri ETO: 90+3=93

Kisvárda: 90+1=91

Ferencváros: 60

Nyíregyháza: 45

Újpest: 45

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Kocsis Botond (Kazincbarcika): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 90

Gyetván Márk (Paks): 90

Orján Roland (Puskás Akadémia): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bíró Barnabás (Győri ETO): 90

Kern Martin (Puskás Akadémia): 78

Klausz Milán (Zalaegerszeg): 64

Pető Milán (Diósgyőr): 63

Madarász Ádám (Ferencváros): 60

Horváth Kevin (Paks): 45

Manner Balázs (Nyíregyháza): 45

Fenyő Noah (Újpest): 45

Varga Zalán (Diósgyőr): 27

Átrok Zalán (MTK Budapest): 23

Major Marcell (Kazincbarcika): 10

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 6

Bánáti Kevin (Győri ETO): 3

Szabó Szilárd (Kisvárda): 1

(Kiemelt képünkön: a 21 éves Gyetván Márk (Paks) kapott gól nélkül debütált az NB I-ben Forrás: Paksi FC)