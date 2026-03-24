Labdarúgás: több mint 1500 fiatalperc az NB I 27. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonhetedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken az MTK hazai pályán kikapott 2–0-ra a Pakstól. A fővárosi együttesben végigjátszotta a meccset a 21 éves Kovács Patrik, a 19 esztendős Németh Hunor és a 18 éves Vitályos Viktor, valamint 23 percet volt pályán a 20 éves Átrok Zalán.
A tolnai csapat kapujában az élvonalban kapott gól nélkül debütáló, 21 éves Gyetván Márk állt,
továbbá a vele egyidős Horváth Kevin egy félidőn keresztül bizonyíthatott.
Szombaton a Nyíregyháza 3–1-re legyőzte otthon a Diósgyőrt. A Spartacusban egy félidőt játszott a 20 éves Manner Balázs, míg a DVTK-ban végig a pályán volt a 19 éves Szakos Bence, a 21 éves Pető Milán 63, a 19 esztendős Varga Zétény 27 percet szerepelt.
A Zalaegerszeg 2–0-ra verte az Újpestet. A hazaiaknál ezúttal sem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú futballista, míg a liláknál egy félidőt játszott a 20 éves Fenyő Noah.
Vasárnap 1–1-es döntetlennel zárult a Puskás Akadémia–Debrecen összecsapás. A felcsúti alakulatban végigjátszott a mérkőzést az egyaránt 20 éves Orján Roland és Markgráf Ákos, 78 percet volt pályán a szintén 20 esztendős Kern Martin, illetve a 6 percre állt be a 19 éves Mondovics Kevin. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett és ugyancsak 90 percet szerepelt a 21 esztendős Szűcs Tamás.
A Győr 3–1-es győzelmet aratott a Kazincbarcika ellen idegenben. A KBSC kapujában a 18 éves Kocsis Botond állt,
a 21 éves Klausz Milán 61 percet játszott, és gólt szerzett,
a vele egykorú Major Marcell pedig 10 percet kapott. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás végig a pályán volt, és betalált, míg a 20 esztendős Bánáti Kevin a hajrára szállt be.
A Kisvárda 1–1-et játszott a Ferencváros ellen. A hazai csapatban a 20 éves Ilya Popovich védett, és a hosszabbításban pályára lépett a 19 éves Szabó Szilárd is. Az FTC-ben a 19 esztendős Madarász Ádám 60 percet szerepelt.
Csapatok:
MTK Budapest: 90+90+90+23=293
Puskás Akadémia: 90+90+78+6=264
Diósgyőr: 90+63+27=180
Debrecen: 90+90=180
Kazincbarcika: 90+64+10=164
Paks: 90+45=135
Győri ETO: 90+3=93
Kisvárda: 90+1=91
Ferencváros: 60
Nyíregyháza: 45
Újpest: 45
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Kocsis Botond (Kazincbarcika): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Németh Hunor (MTK Budapest): 90
Gyetván Márk (Paks): 90
Orján Roland (Puskás Akadémia): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bíró Barnabás (Győri ETO): 90
Kern Martin (Puskás Akadémia): 78
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 64
Pető Milán (Diósgyőr): 63
Madarász Ádám (Ferencváros): 60
Horváth Kevin (Paks): 45
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Fenyő Noah (Újpest): 45
Varga Zalán (Diósgyőr): 27
Átrok Zalán (MTK Budapest): 23
Major Marcell (Kazincbarcika): 10
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 6
Bánáti Kevin (Győri ETO): 3
Szabó Szilárd (Kisvárda): 1
(Kiemelt képünkön: a 21 éves Gyetván Márk (Paks) kapott gól nélkül debütált az NB I-ben Forrás: Paksi FC)