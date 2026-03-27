Kosárlabda: Lép Izabella nagy fejlődésen ment keresztül az NB I-ben

2026.03.27. 09:02
A győriek 18 éves kosárlabdázója, Lép Izabella amellett, hogy a juniorbajnokság legeredményesebb játékosa, már az NB I/A-csoportban is bontogatja a szárnyait, méghozzá egyre több játékidőt kiérdemelve magának a debütáló felnőttévadában.

Bár korábban nem tartozott korosztálya legnagyobb tehetségei közé, az elmúlt egy évben ugrásszerű előrelépés tapasztalható Lép Izabella karrierjében. Tavaly nyáron a 2008-as születésű centerreménység bekerült az UNI Győr felnőtt kosárlabdacsapatának a keretébe, és azóta rendszeresen pályára is lép az NB I/A-csoportban. Az élvonal alapszakaszában 18 meccsen 2,8 pontot és 3,2 lepattanót átlagolt, majdnem egy félidenyői játékidőt (19,9 perc) meccsenként a pályán töltve.

Mindeközben pedig a juniorbajnokságban jól kamatoztatja a felnőttek között szerzett tapasztalatait:

Izabella 17,3 pontot, 16,3 lepattanót és 30,8-as teljesítményindexet átlagol meccsenként a juniorok rájátszásában,

s ezzel mindhárom kategóriában az U18-as korosztály legjobbja a teljes mezőnyben.

„Azt gondolom, rengeteget tudtam profitálni abból, hogy lassan egy éve már hétről hétre profi közegben, az A-csoportban edződhetek – mondta Lép Izabella az Utánpótlássportnak. – Amikor tavaly nyáron kiderült, hogy csatlakozhatok a felnőttkerethez, nagyon megörültem neki, hatalmas kihívást és fejlődési lehetőséget láttam ebben.

Természetesen, az elején nem volt könnyű felvenni a ritmust az A-csoportban, megszokni a sebességet és a fizikalitást, de szépen lassan egyre jobban helyt tudtam állni. Annak pedig külön örülök, hogy a meccsek zömén ilyen sok bizalmat és játékpercet kaptam a szakmai stábtól."

Lép Izabella Forrás: UNI Győr

Az eddigi legjobb meccsét a címvédő Sopron ellen hozta a felnőtt első osztályban, amikor is 8 ponttal és 9 lepattanóval zárt.

„Az NB I-es szereplés aztán nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a juniormezőnyben kiemelkedő alakja legyek a csapatnak. Élvezem, hogy a saját korosztályomban igazán meg tudom mutatni magam, és képes vagyok vezérgegyéniségként játszani. Összességében fizikailag sokat erősödtem, emellett igyekeztem a dobásomat is fejleszteni, illetve a nagy erősségemre, a lepattanózásra is minél inkább építeni mind a felnőttek, mind a juniorok között." 

Hozzátette, hogy legnagyobb céljai az évad hátralévő részére, hogy a Győr felnőttcsapatával kiharcolja a bennmaradást, míg a juniorokkal szeretne majd a legjobb négy között – lehetőleg érmesként – zárni az országos döntőben, és így szépen búcsúzni az utánpótláséveitől. Ezután pedig a nyáron az U18-as válogatottban a svédországi A-divíziós Eb-n is bizonyítana.

(Kiemelt kép forrása: UNI Győr)

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Átadták a Soproni Darazsak Campus komplexumot

Kosárlabda
15 órája

Hoki: Ványolos Márk csúcsformáját hozta az U18-as osztrák rájátszásban

Utánpótlássport
19 órája

Riba Ferenc: A fő feladat, hogy vigyázzak a tanítványomra

Utánpótlássport
Tegnap, 8:53

A Crvena zvezda hosszabbítás után nyert Spanyolországban

Kosárlabda
2026.03.25. 23:00

Labdarúgás: magabiztos győzelem az U17-esektől Moldova ellen

Utánpótlássport
2026.03.25. 19:56

Női kosárlabda NB I: hazai pályán szerzett előnyt a Pécs, a Sopron és a Szekszárd is

Kosárlabda
2026.03.25. 19:50

Kosárlabda: Szopori Bence kinőtte magát vezéregyéniséggé Pécsen

Utánpótlássport
2026.03.25. 11:12

Labdarúgás: egyszerre két U19-es Eb selejtezője kezdődik szerdán

Utánpótlássport
2026.03.24. 19:11
Ezek is érdekelhetik