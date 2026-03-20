Kézilabda: tisztul a kép a korosztályos válogatottak körül

A hat korosztályos magyar kézilabda-válogatott közül öt világversenyre készül ezekben a hónapokban. Nyáron ugyanis a fiúszakágban a juniorok és az ifjúságiak is Európa-bajnokságon bizonyíthatnak majd, míg a lányokra ugyanezekben a kategóriákban világbajnokság vár, a serdülőcsapatra pedig nyílt Eb.

Az események pontos dátumait már jó ideje lehet tudni, azonban volt olyan helyszín, amelyre mindössze nagyjából két-három héttel ezelőtt derült fény: a junior női válogatottnak – ahogyan két éve, még ifjúságiként –

ismét Kínába kell utaznia, hogy megméresse magát a vb-n,

június 24. és július 5. között. Ezzel az eseménnyel búcsúznak a keret (amelyet 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotnak) tagjai az utánpótlásévektől. Az együttesünk a csoportellenfeleit is megkapta ezen a héten, szerdán: a magyar válogatott Lengyelország, Tajvan és Tunézia csapatával találkozik majd a csoportmeccseken.

Az ifjúsági leányválogatottnak (2008-2009) csak a szomszédba kell „átugrania”, július 29. és augusztus 9. között Románia ad majd otthont a vb-nek. Az esemény kalapbeosztását nemrégiben tette közzé a nemzetközi szövetség, a magyarok az elsőből várják a május 8-án esedékes sorsolást.

A serdülő lányok (2010-2011) a nyáron debütálnak világversenyen, Svédországban, pontosabban Göteborgban rendezik meg a nyílt Európa-bajnokságot.

A serdülő leányválogatott Forrás: FTC Kézilabda Akadémia

A fiúszakágban a serdülők (2010-2011) még ezekben a hónapokban ismerkednek a válogatott légkörrel, nekik nemzetközi megméretést nem tartanak a nyári időszakban, a juniorok (2006-2007) és az ifik (2008-2009) azonban, ahogyan említettük, egyaránt Európa-bajnokságon mutathatják meg a tudásukat.

A sorsolást mindkét eseményre február végén tartották meg: a juniorok a szlovén, a cseh és a lengyel csapattal találkoznak a csoportkörben, a július 8. és 19. között Romániában tartandó kontinensviadalon. Az ifjúságiak július 29. és augusztus 9. között Szerbiában szerepelnek,

a tavaly EYOF-ot nyerő Izland

mellett Svájc és Montenegró került a négyesébe.

(Kiemelt képünkön: az ifjúsági leányválogatott Forrás: NEKA)