Kézilabda: kezdődik az ifjúsági BL, öt magyar csapattal
Második alkalommal rendezi meg az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) az EHF Youth Club Trophyt, vagyis az ifjúsági BL-t: a tavaly debütált korosztályos viadalon a fiúszakág képviselői mérették meg magukat, idén viszont már a lányoknak is megrendezik az eseményt. Előbbi esetében a tavalyi kiírással ellentétben mindegyik férfi BL-résztvevő klub elindítja az U18-as csapatát, utóbbinál a 16 felnőtt Bajnokok Ligája-csapat esetében 13 képviselteti magát az ifik között.
Emlékezhetünk, 2025-ben a Veszprém Handball Academy a hazai selejtezőtornáját – többek mellett a Szegedet megelőzve – megnyerte, és bejutott a felnőtt BL Final Four hétvégéjén, szintén Kölnben megrendezett négyes döntőbe, amelyben a Barcelonát kiélezett meccsen legyőzte, a döntőben a Lanxess Arénában viszont nem bírt a GOG gárdájával, így ezüstérmet szerzett.
A veszprémiek idén is a városukban rendezendő selejtezőtornán juthatnak be a négyes döntőbe, ez alkalommal viszont a Szeged is házigazdája lesz egy minieseménynek, amit minden esetben elődöntők, majd döntő lebonyolításban tartanak meg, tehát nem körmérkőzéseket vívnak a csapatok.
Ahogyan tehát említettük, a fiúknál a Szeged (március 31.-április 1.) és a Veszprém (április 2-3.) is házigazdaként szerepelhet a selejtezőben, előbbi a spanyol Barcelona, utóbbi a lengyel Kielce ellen kezd.
A lányoknál a Győri ETO Horvátországban (Porec, március 29-30.) játszik, és a házigazda Podravkával találkozik az elődöntőben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.
„Nagyon megtisztelő, hogy átélhetjük majd a tornán való szereplés szépségét. Az én edzői karrieremben ehhez hasonló még nem történt, ahogyan a lányoknak is ez lesz az eddigi legkülönlegesebb klubszereplés, így természetesen hatalmas motivációval várjuk a kezdést – mondja Márián Blanka, a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az U18-as csapat vezetőedzője, aki a klub ifjúsági BL-ben induló együttesét is irányítja majd. – Az U18-as és az U16-os gárdánk játékosaiból áll majd össze a keret.
Rengeteg tapasztalatot tartogat majd ez a torna nekik, ami a fejlődésüket segíti majd. Élvezni kell a játékot, megragadni a lehetőségeket, hiszen ez egy fontos állomás lesz a karrierjük során.
A szakágban a klubok U17-es csapatot indítanak.
A tornán március 28-án rendezik meg az első selejtezőmeccseket, a fiúknál a címvédő GOG is pályára lép szombaton, az 1-es számú csoportban, amelyben nincs magyar csapat.
1. selejtezőtorna (Bukarest, Románia)
Március 28-29.
GOG (Dánia)
HBC Nantes (Franciaország)
Sporting CP (Portugália)
CS Dinamo Bucuresti (Románia)
2. selejtezőtorna (Porec, Horvátország)
Március 30-31.
RK Zagreb (Horvátország)
Aalborg Håndbold (Dánia)
Füchse Berlin (Németország)
HC Eurofarm Pelister (Észak-Macedónia)
3. selejtezőtorna (Szeged)
Március 31. - április 1.
Barça (Spanyolország)
OTP Bank-Pick Szeged (Magyarország)
Kolstad Håndball (Norvégia)
Orlen Wisla Plock (Lengyelország)
4. selejtezőtorna (Veszprém)
Április 2-3.
Paris Saint-Germain Handball (Franciaország)
SC Magdeburg (Németország)
Veszprém Handball Academy (Magyarország)
KSS Iskra Kielce (Lengyelország)
Lányok:
1. selejtezőtorna (Porec, Horvátország)
Március 29-30.
Hypo Niederösterreich (osztrák)
HC Podravka (horvát)
Győri ETO KC
OTP Group Buducnost (montenegrói)
2. selejtezőtorna (Zágráb, Horvátország)
Március 31.-április 1.
HC Lokomotiva Zagreb (horvát)
Ikast Håndbold (dán)
FTC
Krim OTP Group Mercator (szlovén)
3. selejtezőtorna (Beszterce, Románia)
április 2-3.
Team Esbjerg (dán)
BV Borussia Dortmund (német)
DVSC Schaeffler
CS Gloria Bistrita (román)
4. selejtezőtorna (Ankara, Törökország)
április 2-3.
Odense Håndbold (dán)
Metz Handball (francia)
CSM Bucuresti (román)
Kepez BSK (török)
