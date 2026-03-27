Kézilabda: kezdődik az ifjúsági BL, öt magyar csapattal

Második alkalommal rendezi meg az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) az EHF Youth Club Trophyt, vagyis az ifjúsági BL-t: a tavaly debütált korosztályos viadalon a fiúszakág képviselői mérették meg magukat, idén viszont már a lányoknak is megrendezik az eseményt. Előbbi esetében a tavalyi kiírással ellentétben mindegyik férfi BL-résztvevő klub elindítja az U18-as csapatát, utóbbinál a 16 felnőtt Bajnokok Ligája-csapat esetében 13 képviselteti magát az ifik között.

Emlékezhetünk, 2025-ben a Veszprém Handball Academy a hazai selejtezőtornáját – többek mellett a Szegedet megelőzve – megnyerte, és bejutott a felnőtt BL Final Four hétvégéjén, szintén Kölnben megrendezett négyes döntőbe, amelyben a Barcelonát kiélezett meccsen legyőzte, a döntőben a Lanxess Arénában viszont nem bírt a GOG gárdájával, így ezüstérmet szerzett.

A veszprémiek idén is a városukban rendezendő selejtezőtornán juthatnak be a négyes döntőbe, ez alkalommal viszont a Szeged is házigazdája lesz egy minieseménynek, amit minden esetben elődöntők, majd döntő lebonyolításban tartanak meg, tehát nem körmérkőzéseket vívnak a csapatok.

A Veszprém ifjúsági BL-csapata Forrás: Veszprém HA

Ahogyan tehát említettük, a fiúknál a Szeged (március 31.-április 1.) és a Veszprém (április 2-3.) is házigazdaként szerepelhet a selejtezőben, előbbi a spanyol Barcelona, utóbbi a lengyel Kielce ellen kezd.

A lányoknál a Győri ETO Horvátországban (Porec, március 29-30.) játszik, és a házigazda Podravkával találkozik az elődöntőben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.

„Nagyon megtisztelő, hogy átélhetjük majd a tornán való szereplés szépségét. Az én edzői karrieremben ehhez hasonló még nem történt, ahogyan a lányoknak is ez lesz az eddigi legkülönlegesebb klubszereplés, így természetesen hatalmas motivációval várjuk a kezdést – mondja Márián Blanka, a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az U18-as csapat vezetőedzője, aki a klub ifjúsági BL-ben induló együttesét is irányítja majd. – Az U18-as és az U16-os gárdánk játékosaiból áll majd össze a keret.

Rengeteg tapasztalatot tartogat majd ez a torna nekik, ami a fejlődésüket segíti majd. Élvezni kell a játékot, megragadni a lehetőségeket, hiszen ez egy fontos állomás lesz a karrierjük során.

A szakágban a klubok U17-es csapatot indítanak.

A tornán március 28-án rendezik meg az első selejtezőmeccseket, a fiúknál a címvédő GOG is pályára lép szombaton, az 1-es számú csoportban, amelyben nincs magyar csapat.

Fiúk:



1. selejtezőtorna (Bukarest, Románia)

Március 28-29.



GOG (Dánia)

HBC Nantes (Franciaország)

Sporting CP (Portugália)

CS Dinamo Bucuresti (Románia)



2. selejtezőtorna (Porec, Horvátország)

Március 30-31.



RK Zagreb (Horvátország)

Aalborg Håndbold (Dánia)

Füchse Berlin (Németország)

HC Eurofarm Pelister (Észak-Macedónia)



3. selejtezőtorna (Szeged)

Március 31. - április 1.



Barça (Spanyolország)

OTP Bank-Pick Szeged (Magyarország)

Kolstad Håndball (Norvégia)

Orlen Wisla Plock (Lengyelország)



4. selejtezőtorna (Veszprém)

Április 2-3.



Paris Saint-Germain Handball (Franciaország)

SC Magdeburg (Németország)

Veszprém Handball Academy (Magyarország)

KSS Iskra Kielce (Lengyelország)



Lányok:



1. selejtezőtorna (Porec, Horvátország)

Március 29-30.

Hypo Niederösterreich (osztrák)

HC Podravka (horvát)

Győri ETO KC

OTP Group Buducnost (montenegrói)



2. selejtezőtorna (Zágráb, Horvátország)

Március 31.-április 1.

HC Lokomotiva Zagreb (horvát)

Ikast Håndbold (dán)

FTC

Krim OTP Group Mercator (szlovén)



3. selejtezőtorna (Beszterce, Románia)

április 2-3.

Team Esbjerg (dán)

BV Borussia Dortmund (német)

DVSC Schaeffler

CS Gloria Bistrita (román)



4. selejtezőtorna (Ankara, Törökország)

április 2-3.

Odense Håndbold (dán)

Metz Handball (francia)

CSM Bucuresti (román)

Kepez BSK (török)

(Kiemelt képünk forrása: EHF)