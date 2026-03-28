Kézilabda: a tesztelés időszaka a serdülő fiúválogatottnál

A második idei edzőtáborát tartotta a múlt héten a serdülő fiú kézilabda-válogatott, vagyis a 2010-es és 2011-es születésű játékosok korosztálya. A csapat a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ismét A- és B-kerettel dolgozott, előbbiben egy kivétellel a 2010-esek kaptak szerepet, és tréningeztek előbb Lipóton, majd Szlovákiába utaztak Három Nemzet-tornára. Utóbbiban a 2011-esek dolgoztak három napon át Budapesten.

Az A-keret Szabó Levente szövetségi edző irányításával előbb a házigazda szlovák csapattal találkozott, és kapott ki 22–20-ra, másnap pedig a szlovén együttes múlta felül a válogatottunkat, 37–30 lett a végeredmény.

A korosztálynak nem ez volt az első tornája, januárban Balatonbogláron is Három Nemzet-tornán szerepelt, akkor Svájcot legyőzte, a szlovénokkal azonban akkor sem bírt.

Az eredmény azonban a serdülőknél másodlagos,

a keretnek ez az első éve a válogatottban, ami inkább szól az ismerkedésről és a tapasztalatszerzésről, a stáb pedig a tesztelésre helyezi a hangsúlyt.

„A januári összetartáshoz képest tíz-tizenegy új játékost néztünk meg a múlt héten. Bár rövid hét volt, sokat dolgoztunk, a hangsúly a munkán volt, és nem az edzőmeccseken. Ettől függetlenül a debütálóknak természetesen igyekeztünk ünnepélyesebbé tenni ezt az alkalmat – mondja a honlapunknak Szabó Levente. – Mindkét meccsnek az első félideje sikerült jobban, a második pedig sok bizonytalanságot hozott az összeszokottság hiánya miatt. Az viszont nem kérdés, hogy sok fiút kell megnéznünk, kipróbálnunk, hiszen ebben a korban hetek alatt nagyot tud egy-egy játékos változni, akár fizikailag, akár teljesítményben.

Karaktereket, technikailag képezhető, mentálisan erős kézilabdázókat keresünk.

Nem csapatot akarunk építeni ebben az idényben, hanem az egyéni képességekre helyezzük a hangsúlyt.”

Arra nem kell sokat várni, hogy újra találkozzon a válogatott.

„Májusban újra találkozunk, van most is a képben jó pár olyan fiú, akit megnéznénk, a júniusi válogatott edzőtáborban pedig áttekintjük az évadot, ki hogyan teljesített. A következő idényre megpróbálunk szűkebb keretet kialakítani, akkor már célirányosabban a csapattaktikai elemeket gyakorolnánk, fejlesztenénk; az lesz az első versenyévada ennek a korosztálynak, 2027 nyarán EYOF vár ránk, és az is benne van a pakliban, hogy újra megrendezik a nyílt Európa-bajnokságot a srácoknak.”

(Kiemelt képünkön: a serdülő fiúválogatott a januári összetartásán Forrás: MKSZ)