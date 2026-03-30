Jégkorong: ők voltak a hazai utánpótlás legjobbjai az évadban

NAGY DOMINIK (U20-AS KOROSZTÁLY, 2007-ES SZÜLETÉSŰ, FEHA19 ÉS HYDRO FEHÉRVÁR AV19)

A 18 éves hátvéd, Nagy Dominik alig, hogy állandó játékossá vált a FEHA19 első csapatában az Erste Ligában, a szezon derekán már a „nagy” Volánban (Hydro Fehérvár AV19) is megkapta a lehetőséget, és hat meccsen pályára lépett az ICEHL-ben, illetve nemrég már a felnőttválogatottban is debütált elsőéves juniorként.

SZIVÁK GERGŐ (U20, 2007, BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC)

Alig múlt 19 éves, de Szivák Gergő már kétszeres felnőtt magyar bajnoknak mondhatja magát, ugyanis vele a soraiban a BJA megvédte a tavalyi ob I-es bajnoki címét – ráadásul már nemcsak marginális, hanem fontos kiegészítő szerepet betöltve. Az ob I-es, illetve a jelenleg is zajló Erste Ligás rájátszásban is szerzett fontos gólokat, pontokat a kulcspillanatokban.

FRANYÓ KRISZTIÁN (U20, 2008, ÚJPESTI JÉGKORONG AKADÉMIA)

A 19 éves Franyó Krisztián igazi alapemberré vált az UTE Erste Ligás felnőttcsapatában, és komoly szerepet vállalt ő is a lila-fehérek remek alapszakaszbeli szereplésében. A juniorkorosztály egyik legígéretesebb hátvédje, aki a védőmunkája mellett 37 meccsen 13 pontot is szerzett a hazai első osztályban.

LASKAWY FERENC (U20, 2006, FTC-TELEKOM)

Kivétel listánkon Laskawy Ferenc (20), aki bár még U20-as korú, a mostani évadban már csak a felnőttek között szerepelt, méghozzá az ICEHL-ben a Ferencváros színeiben. Az újpesti nevelésű csatár a debütáló FTC-s idényében 43 meccsen 3 góllal és 6 gólpasszal zárt az osztrák élvonalban, emellett az U20-as válogatottban 11 meccsen 12 pontot szerzett a szezonban, és a milánói divízió I/B-világbajnokságon 5 góllal és 3 assziszttal segített feljutáshoz a junior nemzeti együttest.

ZIMÁNYI DÁNIEL (U20, 2006, BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC)

A korábban Finnországban is megfordult Zimányi Dániel idén immár a második idényét játssza az Erste Ligában. A 2006-os születésű csatár 26 meccsen 4 pontnál jár, s emellett Szivákhoz hasonlóan ő is másodjára lett ob I-es bajnok a BJA színeiben. Ezenkívül az U20-as osztrák bajnokságban 16 meccsen 20 pont volt a mérlege.

OSZTOICS MÁRK (U18, 2008, ÚJPESTI JÉGKORONG AKADÉMIA)

A 18 esztendős hátvéd, Osztoics Márk mindössze egyetlen meccset játszott az évadban a saját korosztályában, ugyanis ő rá már az U20-asok és a felnőttek között számítottak. Tizennégy meccsen játszott már az Erste Ligában, ahol az első gólját is meglőtte már, mindemellett az U20-asok között is bizonyított, és oszlopos tagja volt az Újpest U20-as csapatának, amely végül az elődöntőig jutott az osztrák rájátszásban, és a fináléba jutásért ötödik meccsen kapott ki a végső győztes Klagenfurttól.

BARÓTI BENCE (U18, 2009, ÚJPESTI JÉGKORONG AKADÉMIA)

Nemcsak az Újpest, hanem a teljes hazai utánpótlás egyik legnagyobb tehetségéről beszélünk a 16 éves Baróti Bence személyében. Az Erste Liga idei szezonjának legfiatalabb játékosaként rögtön 25 meccsen lépett jégre bemutatkozó felnőttévadában. A csatárígéret közben szórta a pontokat korosztályos szinten: elsőéves U18-as korúként az U20-as osztrák bajnokságban 25 ponttal zárt (meccsenkénti 1-es pontátlaggal). Az Újpest U20-as és U18-as csapatának (előbbi negyedik, utóbbi második lett) a menetelésében is szerepet vállalt az osztrák rájátszásban. A vasárnapi U19-es Magyar-kupa-döntőben mesterhármassal tűnt ki, és volt oroszlánrésze ezzel az Újpest sikerében.

JOÓ BERTALAN (U18, 2009, FEHA19)

A fehérváriak 16 éves reménysége, Joó Bertalan három fronton is rendszeresen helytállt a mögöttünk hagyott klubszezonban. Igazi ponterős védőként az osztrák U18-as és U20-as bajnokságban egyaránt 12-12 pontot szerzett, emellett fiatal kora ellenére 10 meccsen már az Erste Ligában is szerepelt, és ezeken első pontjait is megszerezte a felnőttligában (1-1 gól és gólpassz).

SZAMOS KUND (U18, 2008, ÚJPESTI JÉGKORONG AKADÉMIA)

Listánk egyetlen kapusa az újpestiek 17 éves ígérete, Szamos Kund, aki első lila-fehér szezonjában nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a negyedik kerületiek U18-as csapata a döntőig menetelt és ezüstérmet szerzett az osztrák ifjúsági rájátszásban. A bajnokság legjobb magyar kapusaként 93,4 százalékkal védte végig a szezont, összesen több mint 750 lövést hárítva.

VÁNYOLOS MÁRK (U18, 2008, ÚJPESTI JÉGKORONG AKADÉMIA)

Ahogy előbb említett klubtársa a kapuban, úgy a 17 éves Ványolos Márk a góllövés terén járt élen az Újpestben az U18-as osztrák bajnokságban. Tíz meccsen kilenc gólt és négy asszisztot jegyzett a playoffban, és holtversenyben gólkirály lett a rájátszásban.

