Leclerc-t lenyűgözte a Mercedes; problémás napon van túl a McLaren Ausztráliában
Noha az a téli tesztszezon folyamán is egyértelműen kidomborodott, hogy a négy nagy a mezőny előtt jár, arról már megoszlottak a vélemények, hogy a McLaren, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull között milyenek lehetnek az erőviszonyok. A négy csapat is rendre egymásra mutogatott, és egyikük sem akart a favorit szerepében tetszelegni. E jelzőt különösen nem akarta magára vállalni a felkészülést megelőzően már fő esélyesnek kiáltott Mercedes, amelyik a legtöbb megtett körrel, viszonylag kevés fennakadással és remek tempóval érkezett meg az idénynyitó Ausztrál Nagydíjnak otthont adó Melbourne-be.
A köridők tekintetében eközben a Ferrari jelentette az etalont a barcelonai bejáratáson, valamint a bahreini teszteken is, és a Red Bull is megvillant, miközben az energiahasználat tekintetében kimagaslani látszott, míg a konstruktőri címvédő McLaren úgy tűnt, némi lemaradásban van a három riválishoz képest. Ehhez képest az Albert Park-i nyitány a maranellóiak és a „vörös bikák” uralmát hozta, majd a folytatásban a wokingiak ugrottak az élre, méghozzá az „ezüstnyilakkal” karöltve.
Az első gyakorláson még leggyorsabb, majd délután több mint fél másodperc lemaradással a negyedik pozícióban záró Charles Leclerc úgy gondolja, az egykörös tempó tekintetében még lehetnek meglepetések, de a versenyszimulációk alapján a Mercedes jelentheti az etalont. A monacói versenyző megjegyezte, kicsit nagyobbnak tűnik a rivális előnye, mint azt előzetesen remélte.
„Úgy tűnik, a Mercedes apránként egyre többet mutat magából, és a második szabadedzésen már mi is elkezdtük látni, hol vagyunk hátrányban hozzá képest. Világos, hogy nagyon erősek, különösen a hosszabb etapok során mutatott tempójuk alapján. Nem tudom, hogy még mennyi tartalék van bennük az időmérőt tekintve, de a versenytempót illetően rendkívül erősnek tűntek hozzánk képest. Nagyon-nagyon lenyűgözőek, de nehéz megmondani, hogy kvalifikáción kiben mennyi van még. Oscar (Piastri) impozáns kört rakott össze, de nem tudom, mi történt a két autó között, talán különböző dolgokat teszteltek, hiszen Lando (Norris) elég nagy hátrányban volt.”
„Ugyanakkor ez még mindig csak az első versenyhétvége a teljesen megújult versenygépekkel, szóval még rengeteg a kérdőjel, de a hosszú etapok alapján valamivel világosabb képet kaptunk arról, hogy jelenleg ki hogy áll a teljesítmény terén. Reménykedem abban, hogy tévedek, és szombaton sokkal gyorsabbak leszünk, de pillanatnyilag úgy fest, a Mercedes egy lépessel előrébb jár, és Red Bull, a McLaren, illetve mi is utána következünk.”
Leclerc az F1 TV kamerái előtt megjegyezte, nagyobb lehet az „ezüstnyilak” előnye, mint azt remélte. „Nem hiszem, hogy mindent megmutattak volna magukból alacsony üzemanyagszint mellett, de sok üzemanyaggal meggyőzőek voltak. Talán most először látjuk, milyen potenciál van bennük, és ez kicsit több, mint szerettem volna. Másfelől viszont elég jól indult a versenyhétvége, és továbbra is nagyon keményen dolgozunk azon, hogy mindent kihozhassunk az autóból szombaton.”
„Még mindig az álmomra összpontosítok. Nem fogom vissza magam” – Hamilton sikeréhesen készül a 20. F1-es idényére
A Ferrari garázs túlsó oldalán Lewis Hamilton egy második és egy negyedik helyet könyvelhetett el pénteken, a nyolcadik bajnoki címet megcélzó brit lemaradása az utóbbi edzésen 321 ezred volt, egyetlen ezreddel maradt el korábbi csapattársától, George Russelltől. „Nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött. Nagyszerű érzés visszatérni, és rendesen menni. Voltak küzdelmes pillanatok a pályán, de a lehető legtöbb kört tettük meg, és a tőlünk telhető legtöbbet hoztuk ki magunkból, miközben remek információkat szereztünk. Sok munka vár még ránk, de már alig várom, hogy újra autóba üljek szombaton.”
A nyitányon még több mint egy másodperc hátránnyal hetedikként záró és a fogadóirodák szerint favoritnak számító Russell a második gyakorláson a harmadik helyre lépett előre, és különösen a hosszú etapon mutatott tempójával irányította magára a figyelmet. A futamhétvége előtt fő kihívójaként Max Verstappent és Leclerc-t megnevező brit nem volt maradéktalanul elégedett az első nap végén. „Nem a mostani volt a legsimább péntekünk, az első edzés elég kemény volt, sokat küszködtünk azzal, hogy optimalizáljuk az akkumulátor teljesítményt, illetve felhasználását.”
„Ez emésztette fel a figyelmünk nagy részét, így csak jóval később tudtunk elkezdeni foglalkozni a beállításokkal. Amikor eljutottunk odáig, az autó rendkívül alulkormányzott volt, és időnk sem maradt arra, hogy összerakjunk egy hosszabb etapot. Szerencsére a második tréningre előreléptünk, és már sokkal jobb volt a helyzet. Az autó sokkal jobban egyben volt, és több kört futottunk, dolgoztunk a hosszabb etapokon is, ami jó pozícióba helyez minket a folytatást illetően.”
RUSSELL KÉT FIGYELMEZTETÉSBEN IS RÉSZESÜLT
A brit versenyzőnek jelenése volt a sportfelügyelőknél a nyitó nap végén, ráadásul azonnal két ügyben is vizsgálatot indított ellene a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA). A Mercedes-pilóta Arvid Lindbladdal ért össze a bokszutcában, majd szabálytalanul végezte el az egyik rajtgyakorlatát, mindkét esetben figyelmeztetésben részesítették. Adott versenyző öt figyelmeztetést (ebből négynek vezetői vétségnek kell lennie) után kap 10 rajthelyes hátrasorolást, így Russell még messze van a büntetéstől.
Nem volt problémamentes a McLaren napja sem: a regnáló világbajnok, Norris a nyitányon mindössze hét kört futott váltóprobléma miatt, de vesztett némi időt Piastri is. Noha a folytatásban mindkét versenyző előrelépett, viszonylag nagy különbség alakult ki köztük: míg az ausztrál a nap leggyorsabb körét jegyezte, a brit hetedikként zárt, és hátránya több mint egy másodperc volt. „Az új szabályok miatt rendkívül felértékelődik az autóban töltött idő, így lesz min dolgozunk az éjszaka folyamán – kezdte az egyszeres vb-első. – Elég jó adatokat gyűjtöttünk a második tréning második felében, és rengeteg tanulságot vonhatunk le abból is, amit a riválisaink tettek. Keményen fogunk dolgozni, hogy csökkentsük a hátrányt, mielőtt újra pályára hajtanánk szombaton.”
„Ami engem illet, a második gyakorlás sokkal simábban sikerült, mint az első – fogott hozzá az értékeléshez Piastri. – Nagyon sok dologgal kell megbirkózni. Nagyon más, mint tavaly volt, de a második gyakorlás már egészen rendben volt, elkezdtem egyre kiegyensúlyozottabbá válni, és igazán tanulni, ami remek. Meglátjuk, milyen tanulságokat vonhatunk le a mai napból, szerintem mindenki nagy előrelépést fog megtenni az éjjel, mi is erre törekszünk.”
Piastri nem tudja, mire számítson az időmérőn. „Az első sorok remélhetőleg elérhetők. Azt, hogy meglehet-e a pole pozíció, nem tudom. Nem néztem azt sem, milyen volt a hosszú etapos tempónk, nem vagyok biztos benne, hogy volt olyan jó, mint a többieké, de szerintem rendben vagyunk. Most az a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és elérjük, minden úgy dolgozzon, ahogyan kell. A második edzésen sikerült közelebb kerülni ehhez.”
A Red Bull a Mercedesével ellentétes napot írt le: az első gyakorláson még szinte végig harcban voltak az aktuálisan leggyorsabb csapattal, majd a háttérbe szorultak. Verstappen az előbbi eseményen fél másodperc hátránnyal harmadikként zárt, majd az utóbbin hat tized lemaradással hatodik lett, ráadásul a korai szakaszban megállt a bokszutca végén, amit követően közel fél órára eltűnt a garázsban. A holland emellett a kavicságyon is átszántott a versenyszimulációja során, így egyáltalán nem alakult zökkenőmentesen a délutánja.
„Egészen jól sikerült a téli felkészülésünk. Ez egy tanulási folyamat, de jól dolgoztunk, rengeteg kört futottunk, szóval nem igazán kívánhattunk volna többet. Teljesítmény tekintetében ugyanakkor azt hiszem, sok dolgunk van még, hogy az élre törjünk, de erre már előzetesen számítottam. Meglátjuk, mi történik, nem igazán aggódom” – tette hozzá arra a kérdésre válaszolva, hogy felvehetik-e a küzdelmet a Mercedesszel egy olyan teljesítményérzékeny pályán, mint amilyen a melbourne-i.
„Én arra törekszem, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, és ahogyan már korábban is mondtam, elégedettek vagyunk azzal, amit eddig tettünk, de ezzel egy időben annak is tudatában vagyunk, hogy gyorsulnunk kell, ha tényleg az élen szeretnénk harcolni. Szóval ezen dolgozunk – mutatott rá, majd amikor a holland versenyző által már kritizált 2026-os konstrukciók kerültek szóba, egyértelmű üzenetet küldött. – Ha egy bevásárolókocsival kellene versenyeznem, akkor is a határig hajtanám.”
Felemás napon van túl Verstappen új csapattársa, Isack Hadjar: míg az első edzésen közvetlen a csapattársa mögött végzett, és lemaradása három tizedre rúgott, később a kilencedik pozícióba szorult vissza, és hátránya már a hat tizedet is meghaladta. „A megbízhatóság rendben volt, de nehéz volt kiegyensúlyozott köröket futni. Ennek utána fogunk nézni. Az első nap nem alakulhat simán, szóval ez teljesen normális. Idén úgy érzem, nincs elég gyakorlási idő a kvalifikációra. Még mindig nagyon sok az ismeretlen. Bárcsak több kört futhatnék, hogy megértsem, mi történik az erőforrással.”
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:20.267
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:19.729
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|2.30–3.30
|Időmérő
|6.00–7.00
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00