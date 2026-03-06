Leclerc-t lenyűgözte a Mercedes; problémás napon van túl a McLaren Ausztráliában

Noha az a téli tesztszezon folyamán is egyértelműen kidomborodott, hogy a négy nagy a mezőny előtt jár, arról már megoszlottak a vélemények, hogy a McLaren, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull között milyenek lehetnek az erőviszonyok. A négy csapat is rendre egymásra mutogatott, és egyikük sem akart a favorit szerepében tetszelegni. E jelzőt különösen nem akarta magára vállalni a felkészülést megelőzően már fő esélyesnek kiáltott Mercedes, amelyik a legtöbb megtett körrel, viszonylag kevés fennakadással és remek tempóval érkezett meg az idénynyitó Ausztrál Nagydíjnak otthont adó Melbourne-be.

A köridők tekintetében eközben a Ferrari jelentette az etalont a barcelonai bejáratáson, valamint a bahreini teszteken is, és a Red Bull is megvillant, miközben az energiahasználat tekintetében kimagaslani látszott, míg a konstruktőri címvédő McLaren úgy tűnt, némi lemaradásban van a három riválishoz képest. Ehhez képest az Albert Park-i nyitány a maranellóiak és a „vörös bikák” uralmát hozta, majd a folytatásban a wokingiak ugrottak az élre, méghozzá az „ezüstnyilakkal” karöltve.

Fotó: AFP

Az első gyakorláson még leggyorsabb, majd délután több mint fél másodperc lemaradással a negyedik pozícióban záró Charles Leclerc úgy gondolja, az egykörös tempó tekintetében még lehetnek meglepetések, de a versenyszimulációk alapján a Mercedes jelentheti az etalont. A monacói versenyző megjegyezte, kicsit nagyobbnak tűnik a rivális előnye, mint azt előzetesen remélte.

„Úgy tűnik, a Mercedes apránként egyre többet mutat magából, és a második szabadedzésen már mi is elkezdtük látni, hol vagyunk hátrányban hozzá képest. Világos, hogy nagyon erősek, különösen a hosszabb etapok során mutatott tempójuk alapján. Nem tudom, hogy még mennyi tartalék van bennük az időmérőt tekintve, de a versenytempót illetően rendkívül erősnek tűntek hozzánk képest. Nagyon-nagyon lenyűgözőek, de nehéz megmondani, hogy kvalifikáción kiben mennyi van még. Oscar (Piastri) impozáns kört rakott össze, de nem tudom, mi történt a két autó között, talán különböző dolgokat teszteltek, hiszen Lando (Norris) elég nagy hátrányban volt.”

„Ugyanakkor ez még mindig csak az első versenyhétvége a teljesen megújult versenygépekkel, szóval még rengeteg a kérdőjel, de a hosszú etapok alapján valamivel világosabb képet kaptunk arról, hogy jelenleg ki hogy áll a teljesítmény terén. Reménykedem abban, hogy tévedek, és szombaton sokkal gyorsabbak leszünk, de pillanatnyilag úgy fest, a Mercedes egy lépessel előrébb jár, és Red Bull, a McLaren, illetve mi is utána következünk.”

Leclerc az F1 TV kamerái előtt megjegyezte, nagyobb lehet az „ezüstnyilak” előnye, mint azt remélte. „Nem hiszem, hogy mindent megmutattak volna magukból alacsony üzemanyagszint mellett, de sok üzemanyaggal meggyőzőek voltak. Talán most először látjuk, milyen potenciál van bennük, és ez kicsit több, mint szerettem volna. Másfelől viszont elég jól indult a versenyhétvége, és továbbra is nagyon keményen dolgozunk azon, hogy mindent kihozhassunk az autóból szombaton.”