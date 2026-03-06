Tizenhét birkózó képviseli a magyar színeket a tiranai Európa-bajnokságon

Terék Gerda (Fotó: MBSZ/Róth Tamás, UWW)

Az albán fővárosban 17-en képviselik majd a piros-fehér-zöld színeket, hat-hat női és kötöttfogású, valamint öt szabadfogású birkózó. Egy közülük a korosztályos és a felnőtt kontinensviadalon is megméreti magát, az U20-as Eb-győztes és vb-3., U23-as Eb-3. Terék Gerda.

A nemzetközi szövetség (UWW) idei két rangsorversenye alapján a nálunk hagyományosan legsikeresebb szakágban, a kötöttfogásban van jelentős esélyünk az éremre, minden egyes indulónk állt már dobogón valamilyen világversenyen. 87 kilóban a sérülése és műtéte után lábadozó világ- és Európa-bajnok, Losonczi Dávid távollétében a 2023-as Eb-győztes Takács István szerezte meg a címeres mezt, 77 kilóban pedig az Eb-1., vb-2. és -3. Fritsch Róbert. Utóbbi legnagyobb hazai riválisa, a vb- és Eb-2. Lévai Zoltán egy kategóriával feljebb, 82 kilóban kap lehetőséget.

Az Európa-bajnokságot április 20. és 26. között rendezik meg Tiranában, a tervezett program alapján előbb a kötöttfogásúak, aztán a nők, végül a szabadfogásúak lépnek a helyi Feti Borova sportcsarnok szőnyegeire.

A magyar Eb-csapat

Nők (6): Terék Gerda (53 kg, Csepel TC-KIMBA), Dollák Tamara (57 kg, UTE), Bognár Erika (59 kg, Vasas), Elekes Enikő (62 kg, Csepel TC-KIMBA), Szabados Noémi (68 kg, FTC), Pók Karolina (72 kg, Vasas)

Kötöttfogás (6): Váncza István (72 kg, FTC-MVM), Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC), Lévai Zoltán (82 kg, BHSE), Takács István (87 kg, BHSE), Szőke Alex (97 kg, ESMTK), Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya)

Szabadfogás (5): Halidov Gamzatgadzsi (65 kg, ESMTK), Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC-MVM), Kuramagomedov Murad (74 kg, Tatabánya), Végh Richárd (97 kg, Érd), Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC)