Női kézi: bár az idényben már nem játszhat, Pál Tamarával szerződést hosszabbított román csapata

A junior Európa-bajnok Pál Tamara meghosszabbította szerződését a román élvonalbeli CSM Slatina női kézilabdacsapatánál.
A román első osztályú CSM Slatina játékosa marad a magyar junior Európa-bajnok Pál Tamara. A klub közösségi oldalának pénteki híradása szerint az irányító új megállapodása 2028 nyaráig szól.
A kézilabdázónő jelenleg sérült, műtétje miatt a mostani idényben már nem léphet pályára, de mivel eddig már hatvanszor talált a kapuba, még mindig az első húsz között van a góllövőlistán.
