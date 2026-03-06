Nemzeti Sportrádió

Női kézi: bár az idényben már nem játszhat, Pál Tamarával szerződést hosszabbított román csapata

2026.03.06. 13:17
Pál Tamara (Fotó: CSM Slatina - Oficial/Facebook)
női kézilabda Pál Tamara szerződés-hosszabbítás CSM Slatina
A junior Európa-bajnok Pál Tamara meghosszabbította szerződését a román élvonalbeli CSM Slatina női kézilabdacsapatánál.

A román első osztályú CSM Slatina játékosa marad a magyar junior Európa-bajnok Pál Tamara. A klub közösségi oldalának pénteki híradása szerint az irányító új megállapodása 2028 nyaráig szól. 

A kézilabdázónő jelenleg sérült, műtétje miatt a mostani idényben már nem léphet pályára, de mivel eddig már hatvanszor talált a kapuba, még mindig az első húsz között van a góllövőlistán.

 

