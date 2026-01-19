Vívás: Szántó és Rónaszéki nyerte a junior párbajtőrözők Mk-fordulóját

A múlt hét végén a fővárosi Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztek Magyar-kupa-fordulót a junior és a kadét párbajtőrözők számára.

A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint

a juniorok között Szántó Zalán sikere meglepetésnek számít, a női mezőnyben Rónaszéki Izabella győzelmével pedig számolni lehetett,

miután a korosztály három kiemelkedő ígérete, Gachályi Gréta, Horváth Lotti és Nagy Blanka sem indult.

A kadétok viadalán Cohen Nataniel és Papp-Szilágyi Luca ünnepelhetett elsőséget.

Junior párbajtőr Magyar-kupa-forduló, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Férfiak, 124 induló. Végeredmény: 1. Szántó Zalán (MTK, edző: Bojti Dániel), 2. Adrian Grunert (szlovák), 3. Horváth Márk (FTC) és Cohen Nataniel (BVSC), 5. Keresztes Ádám (Tata), 6. Nagy Kornél (Szolnok), 7. Pelle Domonkos (Honvéd), 8. Wentzel Edmond (Honvéd). A döntőben: Szántó-Grunert 15:13.

Nők, 83 induló. Végeredmény: 1. Rónaszéki Izabella (Vasas, edző: Friedvalszky Ádám), 2. Kozma Laura (MTK), 3. Nagy Emma (Debreceni SI) és Sárvári Rita (Debreceni SI), 5. Terhes Hanna (Vasas), 6. Papp-Szilágyi Luca (UTE), 7. Rózsás Júlia (MTK), 8. Karner Bíborka (Honvéd). A döntőben: Rónaszéki-Kozma 15:13.

Kadét párbajtőr Magyarkupa-forduló, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Fiúk, 122 induló. Végeredmény: 1. Cohen Nataniel (BVSC, edző: Csobó Dominik), 2. Kuznyecov Jaroszláv (BVSC), 3. Nogula Mór (Danubius) és Wentzel Edmond (Honvéd), 5. Káldy Zádor (Szombathely), 6. Kollár Milán (AVA), 7. Vörös Róbert (Honvéd), 8. Vaskeba Simon (BVSC). A döntőben: Cohen-Kuznyecov 15:13.

Lányok, 100 induló. Végeredmény: 1. Papp-Szilágyi Luca (UTE, edző: Bakodi Róbert), 2. Orbán Borka (Szolnok), 3. Farkas Emma (Honvéd) és Laskawy Lili (BVSC), 5. Sárvári Zita (Debreceni SI) és Lapos Dóra (Debreceni SI), 7. Dávid Fruzsina (Törökbálint), 8. Tóth Eszter (Avengarde). A döntőben: Papp-Szilágyi-Orbán 15:12.

(Kiemelt képünkön: a junior fiúk dobogója Forrás: MVSZ)