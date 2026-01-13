Nemzeti Sportrádió

Vívás: értékes skalpot is szerzett Segoviában a leány kardcsapat

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.01.13. 16:34
vívás utánpótlás utánpótlássport
A kadét leány kardválogatott a segoviai európai körverseny döntőjében a legnagyobb riválisát, az olaszokat legyőzve nyert aranyérmet.

A múlt hét végén a kadét kardozók a spanyolországi Segoviában rendezett európai körversenyén aranyérmet nyert a magyar leánycsapat. A Kocsis Zsolt által vezetett válogatott Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összetételben lépett pástra.

A kvartett a fináléban az olaszokat 45:39-re múlta felül.

Ígéreteink egyéniben is a legjobbak közé értek a viadalon, Bácskay, Rácz és Komjáthy is negyeddöntős volt. A lányok az évadban a hazai rendezésű, gödöllői körversenyen sem találtak legyőzőre csapatban, és a formájuk igen biztatónak mondható a februári, Tbilisziben esedékes korosztályos Európa-bajnokság előtt.

„Jól sikerült európai körversenyen vagyunk túl, melynek végén aranyéremnek örülhettünk – kezdte Kocsis Zsolt. – A három lány, aki a válogatott magját alkotja – Bácskay Kincső, Komjáthy Boglárka és Rácz Brigitta – már korábban is bizonyította, hogy nagyon sokra hivatott vívó. Boglárka tavaly serdülőként jutott Eb-bronzéremig, Brigitta az elmúlt két évben is válogatott volt, Kincső számára pedig ez az idény hozott nemzetközi áttörést, de itthon már megcsillogtatta erényeit, például nyert a juniorok között válogatóversenyt. A negyedik helyet a válogatottban Decsi Linda foglalja el, Gödöllőn Berecz Dóra volt a csapat tagja. Ez a negyedik pozíció a ranglista alapján még nem biztos, a hátralévő junior és a kadét országos bajnokságon nyújtott teljesítmény alakíthat a sorrenden, de az első három lány a pontjai alapján minden bizonnyal megőrzi a helyét a válogatottban. Kincső és Brigitta az idén utolsóévesek a korosztályban, és a világversenyeken szeretnék szépen zárni a kadétéveket.

Bár más stílusban vívnak, mindenkinek akad olyan erőssége, amellyel előre tudja lendíteni a csapatot.”

Balról: Rácz Brigitta, Decsi Linda, Kocsis Zsolt válogatott edző, Komjáthy Boglárka, Bácskay Kincső Forrás: MVSZ

A keretedző elmondta, hogy a segoviai diadal önbizalom szempontjából is fontos volt az Európa-bajnokság előtt.

„Tavaly és tavalyelőtt is az olaszoktól kaptunk ki az Eb-döntőben, és ebben az évadban az eislingeni körversenyen is megvertek minket. Az olaszoké, a miénkhez hasonlóan, nagyon erős generáció, de

Még azzal együtt is értékes és önbizalomnövelő a siker, hogy a legjobbjuk, Vittoria Mocci nem vívott.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka fontos tagja a kadét leány kardcsapatnak Fotó: Bizzi Team)

