Vívás: értékes skalpot is szerzett Segoviában a leány kardcsapat

A múlt hét végén a kadét kardozók a spanyolországi Segoviában rendezett európai körversenyén aranyérmet nyert a magyar leánycsapat. A Kocsis Zsolt által vezetett válogatott Bácskay Kincső, Decsi Linda, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összetételben lépett pástra.

A kvartett a fináléban az olaszokat 45:39-re múlta felül.

Ígéreteink egyéniben is a legjobbak közé értek a viadalon, Bácskay, Rácz és Komjáthy is negyeddöntős volt. A lányok az évadban a hazai rendezésű, gödöllői körversenyen sem találtak legyőzőre csapatban, és a formájuk igen biztatónak mondható a februári, Tbilisziben esedékes korosztályos Európa-bajnokság előtt.

„Jól sikerült európai körversenyen vagyunk túl, melynek végén aranyéremnek örülhettünk – kezdte Kocsis Zsolt. – A három lány, aki a válogatott magját alkotja – Bácskay Kincső, Komjáthy Boglárka és Rácz Brigitta – már korábban is bizonyította, hogy nagyon sokra hivatott vívó. Boglárka tavaly serdülőként jutott Eb-bronzéremig, Brigitta az elmúlt két évben is válogatott volt, Kincső számára pedig ez az idény hozott nemzetközi áttörést, de itthon már megcsillogtatta erényeit, például nyert a juniorok között válogatóversenyt. A negyedik helyet a válogatottban Decsi Linda foglalja el, Gödöllőn Berecz Dóra volt a csapat tagja. Ez a negyedik pozíció a ranglista alapján még nem biztos, a hátralévő junior és a kadét országos bajnokságon nyújtott teljesítmény alakíthat a sorrenden, de az első három lány a pontjai alapján minden bizonnyal megőrzi a helyét a válogatottban. Kincső és Brigitta az idén utolsóévesek a korosztályban, és a világversenyeken szeretnék szépen zárni a kadétéveket.

A csapattagok szívesen küzdenek egymásért a versenyeken, összetartóak és a páston kívül is jó kapcsolatot ápolnak egymással. A sebességük, a technikai tudásuk és a mentalitásuk is megvan ahhoz, hogy elérjék a céljaikat.

Bár más stílusban vívnak, mindenkinek akad olyan erőssége, amellyel előre tudja lendíteni a csapatot.”

Balról: Rácz Brigitta, Decsi Linda, Kocsis Zsolt válogatott edző, Komjáthy Boglárka, Bácskay Kincső Forrás: MVSZ

A keretedző elmondta, hogy a segoviai diadal önbizalom szempontjából is fontos volt az Európa-bajnokság előtt.

„Tavaly és tavalyelőtt is az olaszoktól kaptunk ki az Eb-döntőben, és ebben az évadban az eislingeni körversenyen is megvertek minket. Az olaszoké, a miénkhez hasonlóan, nagyon erős generáció, de

kicsit a bögyünkben voltak az elmúlt időszak eredményei miatt, és már nagyon szerettük volna őket legyőzni. Örülünk, hogy most ez az Eb előtti utolsó körversenyen sikerült.

Még azzal együtt is értékes és önbizalomnövelő a siker, hogy a legjobbjuk, Vittoria Mocci nem vívott.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka fontos tagja a kadét leány kardcsapatnak Fotó: Bizzi Team)