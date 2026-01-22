Vívás: a kardozó Bácskay Kincső kadétként lett juniorbajnok

A múlt hét végén a 16 éves, még kadétkorú Bácskay Kincső nyerte az egy korosztállyal idősebb, junior kardvívók országos bajnokságát. A Vasas színeiben versenyző ígéret a döntőben a szintén kadét Deák-Molnár Dórát győzte le 15:7-re. A siker értékét növeli, hogy a korábbi kadét világbajnok és Európa-bajnok Domonkos Emese kivételével ott voltak az ob a fegyvernem hazai legjobbjai.

A Kocsis Zsolt által edzett Kincső ebben az idényben a nemzetközi porondon is letette névjegyét.

A németországi Eislingenben rendezett kadét európai körversenyen egyéniben a bravúros harmadik helyen végzett, míg a sorozat a spanyolországi Segoviában lebonyolított megméretésén az előkelő ötödik helyen zárt.

A februári, Tbilisziben esedékes kadét Európa-bajnokságra készülő leány kardválogatott fontos tagja lett, és a kontinensviadalon csapatban is bizakodhat a jó eredményben, hiszen a magyar lányok – vele a sorban – Gödöllőn, majd Segoviában is aranyat érdemeltek ki az európai körversenyen.

„Ebben a szezonban másodéves vagyok a kadétok között, ezért úgy indultam neki az évadnak, hogy mindent megteszek a sikeresség érdekében – mondja Kincső. – Nagyon örülök, hogy egyéniben és csapatban is értem el jó eredményeket, ez biztató az Európa-bajnokság előtt.

Ez az idény a nemzetközi színtéren is áttörést hozott,

mert korábban csak itthon tudtam magamhoz mérten teljesíteni. A junior országos bajnokság megnyerésére természetesen büszke vagyok. Igazából csak magamra figyeltem, és vívtam, ahogy szoktam. Jó ágat is kaptam, de talán azért sikerült aranyérmet szereznem, mert az idősebbek között sokkal felszabadultabban tudok vívni. Tavaly nyertem a juniorok között Magyar-kupa-fordulót, de az országos bajnoki cím értékesebb.”

Bácskay Kincső az Eislingenben kiérdemet bronzzal Forrás: MVSZ

Kincső jelenleg második a hazai ranglistán, és az Európa-bajnokságra utazó négy fős kadétválogatottban mellette Komjáthy Boglárka és Rácz Brigitta helye tűnik biztosnak. Ők mindhárman részesei voltak a gödöllői és a segoviai diadalnak is.

„Nagyon várjuk az Európa-bajnokságot, és bízunk a minél jobb szereplésben. A két stabil válogatott társammal jól ismerjük egymást, a páston kívül is kiváló kapcsolatot ápolunk. A csapategységgel biztosan nem lesz gond Tbilisziben, mert szívesen küzdünk a másikért. Vívásban más stílusokat képviselünk, de jól kiegészítjük egymást.

Egyéniben szeretnék dobogóra állni, és csapatban pedig kimondhatjuk, hogy az aranyérem a cél, miután Segoviában hosszú idő után sikerült legyőznünk a nagy rivális, Eb-címvédő olaszokat is.

Ez a hétvége újabb izgalmakat tartogat a reménységek számára, hiszen kadétkorosztály országos bajnoksága következik.

(Kiemelt képünkön: Bácskay Kincső a juniorbajnoki arannyal Forrás MVSZ)