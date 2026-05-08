NBA: két és fél negyedig volt szoros – a címvédő OKC megint simán verte a Lakerst, már 2–0-ra vezet – videók
Az egyre inkább biztosnak tűnik, hogy a Los Angeles Lakers alapszakasz végén megsérült sztárja, Luka Doncic az egész sorozatban a partvonal mellé kényszerül, ez pedig jelentősen csökkenti az eleve csekély LA-i esélyeket a továbbjutásra a címvédő OKC ellen. Az első meccsen a 41 éves LeBron James hatékony 27 pontja ellenére simán nyert otthon a Thunder, ezúttal viszont szorosabbnak tűnt a csata. A szünetben még a Lakers ment eggyel, az első meccsen betli Austin Reaves ezúttal 31 pontig jutott, James is 23-t szórt hat lepattanóval, de a hajrában ez sem volt elég.
Az Oklahoma City Thunder 95–89-es előny után megrázta magát, fantasztikus utolsó perceket virított, s könnyedén, 125–107-re nyert, így 2–0-s előnnyel utazhat Los Angelesbe. Az OKC legjobb dobója ezúttal is az MVP Shai Gilgeous-Alexander volt, 22 pontig jutott, de ugyanennyit tett a közösbe a center Chet Holmgren is.
A Keleti főcsoport-elődöntőben az első körből csak hetedik meccs árán továbbjutó Detroit Pistons szintén kétmeccses előnyben van (2–0), miután 107–97-re verte meg a Cleveland Cavalierst. Donovan Mitchell 31 pontig jutott a Cavstől, de a meccs embere így is a korábbi 1/1-es detroiti Cade Cunningham volt, aki 25 pontja mellé 10 gólpasszt is kiosztott.
KOSÁRLABDA,
NBA-RÁJÁTSZÁS
Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 125–107 (27–23, 30–35, 36–22, 32–27)
Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 107–97 (25–18, 29–25, 25–32, 28–22)
NYUGATI FŐCSOPORT
OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–LOS ANGELES LAKERS (4.) – az összesített állás: 1–0
Május 5.: Oklahoma–LA Lakers 108–90
Május 7.: Oklahoma–LA Lakers 125–107
Május 9.: LA Lakers–Oklahoma
Május 11.: LA Lakers–Oklahoma
Május 13.: Oklahoma–LA Lakers (ha szükséges)
Május 16.: LA Lakers–Oklahoma (ha szükséges)
Május 18.: Oklahoma–LA Lakers (ha szükséges)
SAN ANTONIO SPURS (2.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) – az összesített állás: 1–1
Május 4.: San Antonio–Minnesota 102–104
Május 6.: San Antonio–Minnesota 133–95
Május 8.: Minnesota–San Antonio
Május 10.: Minnesota–San Antonio
Május 12.: San Antonio–Minnesota
Május 15.: Minnesota–San Antonio (ha szükséges)
Május 17.: San Antonio–Minnesota (ha szükséges)
KELETI FŐCSOPORT
DETROIT PISTONS (1.)–CLEVELAND CAVALIERS (4.) – az összesített állás: 1–0
Május 5.: Detroit–Cleveland 111–101
Május 7.: Detroit–Cleveland 107–97
Május 9.: Cleveland–Detroit
Május 11.: Cleveland–Detroit
Május 13.: Detroit–Cleveland (ha szükséges)
Május 15.: Cleveland–Detroit (ha szükséges)
Május 17.: Detroit–Cleveland (ha szükséges)
NEW YORK KNICKS (3.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) – az összesített állás: 2–0
Május 4.: New York–Philadelphia 137–98
Május 6.: New York–Philadelphia 108–102
Május 8.: Philadelphia–New York
Május 10.: Philadelphia–New York
Május 12.: New York–Philadelphia (ha szükséges)
Május 14.: Philadelphia–New York (ha szükséges)
Május 17.: New York–Philadelphia (ha szükséges)