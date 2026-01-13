Jégkorong: nagy falat volt Kanada az U18-as A-csoportos leány-vb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint az első percet sikerült megnyomnia a magyar U18-as leány jégkorong-válogatottnak a Kanadában zajló A-csoportos világbajnokság csoportkörének második fordulójában a házigazda (egyben címvédő) hazai együttes ellen, amely azonban ezt követően gyorsan magához ragadta a kezdeményezést.

A mieink kevésszer jutottak el lövőhelyzetig, a kanadaiak pedig nem álltak meg, a legtöbb gólt a középső negyedben ütötték (7-et); a különbség még nagyobb is lehetett volna, de Csordás Csenge több bravúrt is bemutatott a kapuban.

Válogatottunk hősiesen küzdött, sokat blokkolt, de a vége így is kiütéses vereség lett.

A csoportkör utolsó fordulójában Svájc csapatával találkoznak a lányok, magyar idő szerint szerda hajnalban; a mérkőzést a Sport TV közvetíti.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

Csoportkör, 2. forduló

Magyarország–Kanada 0–14 (0–4, 0–7, 0–3)

Gól: Mossey 2., 28., Milani 5., 7., 31., McDonald 20., 29., 33., Doiron 25., Tiller 35., Piggott 36., Korte 42., Levesque 48., Ismael 50.



A magyar válogatott programja a csoportkörben:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00): Magyarország–Svédország 1–4

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00): Magyarország–Kanada 0–14

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14., 01.30): Magyarország–Svájc



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

