Jégkorong: Bauer Jázminnak valósággá vált az amerikai álom

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.01.23. 13:18
A ferencvárosiak 17 éves reménysége, Bauer Jázmin a második magyar női hokikapus lett, aki az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) játszhat, miután sportösztöndíjat nyert el a tengerentúlra.

Hatalmas lehetőség küszöbén az FTC kapusa, Bauer Jázmin, aki idén nyártól majd Amerikában folytathatja pályafutását, méghozzá a NCAA-ben szereplő Lawrence University jégkorongcsapatában. Ami azért is különleges, mert a 2008-as születésű ígéret előtt mindössze egyetlen magyar női hálóőr (Révész Zsuzsa, Trine University) szerepelt a tengerentúli egyetemi bajnokságban.

 – mondta Bauer az Utánpótlássportnak. – Mindent igyekeztem elkövetni, hogy ez össze is jöjjön, de ez időnként csak vágyálomnak tűnt, és azt éreztem, hogy túl magasra rakom a lécet, de örülök, hogy végül be tudtam bizonyítani az ellenkezőjét. Bizonyos pillanatokban nehéz volt elképzelnem, hogy nemzetközi tapasztalat és válogatottság nélkül ez sikerülhet, de hál'istennek nem így lett, a Fradiban nyújtott teljesítményemmel meg tudtam győzni a Lawrence-egyetem szakembereit. A jelentkezésemet még a múlt nyáron adtam be erre a wisconsini egyetemre, és a felvételi procedúra végeztével aztán decemberben jött a poztív megerősítés, hogy megkaphatom az ösztöndíjat.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített, hogy idáig eljussak, és mindvégig támogattak abban, hogy ne adjam fel az álmomat."

A 17 éves ígéret a pesterzsébeti ESMTK-ban kezdte a jégkorongkarrierjét, majd a KSI-ben is megfordult, és a mostani immár a negyedik szezonja a Ferencvárosban, amelynek a színeiben három fronton is szerepel párhuzamosan: az U25/A-bajnokságban, a DEBL-ben (osztrák liga) és az ob I-ben is. Mindenütt a zöld-fehérek első számú kapusa, és úgy érzi, sokat fejlődött a mostani évadra, és a játéka megérett az amerikai szintlépésre.

Bauer Jázmin Forrás: FTC

A stabil, jó teljesítménye ellenére Jázminra az elmúlt években nem számítottak az utánpótlás-válogatottakban, így korosztályos világbajnokságon sem szerepelt, és utolsóéves ifiként az idei, kanadai A-csoportos U18-as vb-t is kihagyta. Bízik benne, hogy az amerikai egyetemi szereplésével jobban fel tudja hívni majd magára a figyelmet, és a jövőben meghívót kaphat a felnőttválogatottba.

Idővel aztán túl tudtam lépni ezen, és motivációt merítettem ebből, hogy még több munkát tegyek bele, már csak amiatt is, mert az amerikai ösztöndíj folyamatosan ott lebegett a szemem előtt, mint a nagy cél."

(Kiemelt kép forrása: FTC)

FTC jégkorong Bauer Jázmin utánpótlás utánpótlássport
Ezek is érdekelhetik