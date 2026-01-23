Jégkorong: Bauer Jázminnak valósággá vált az amerikai álom

Hatalmas lehetőség küszöbén az FTC kapusa, Bauer Jázmin, aki idén nyártól majd Amerikában folytathatja pályafutását, méghozzá a NCAA-ben szereplő Lawrence University jégkorongcsapatában. Ami azért is különleges, mert a 2008-as születésű ígéret előtt mindössze egyetlen magyar női hálóőr (Révész Zsuzsa, Trine University) szerepelt a tengerentúli egyetemi bajnokságban.

Nagyon régóta dédelgetett álmom volt, hogy a középiskolás éveim után majd amerikai egyetemre mehessek hokizni és egyúttal továbbtanulni is

– mondta Bauer az Utánpótlássportnak. – Mindent igyekeztem elkövetni, hogy ez össze is jöjjön, de ez időnként csak vágyálomnak tűnt, és azt éreztem, hogy túl magasra rakom a lécet, de örülök, hogy végül be tudtam bizonyítani az ellenkezőjét. Bizonyos pillanatokban nehéz volt elképzelnem, hogy nemzetközi tapasztalat és válogatottság nélkül ez sikerülhet, de hál'istennek nem így lett, a Fradiban nyújtott teljesítményemmel meg tudtam győzni a Lawrence-egyetem szakembereit. A jelentkezésemet még a múlt nyáron adtam be erre a wisconsini egyetemre, és a felvételi procedúra végeztével aztán decemberben jött a poztív megerősítés, hogy megkaphatom az ösztöndíjat.

Bár még mindig kicsit hihetetlenül hangzik, hogy néhány hónap elteltével az USA-ba költözöm, de természetesen óriási büszkeséggel tölt el, hogy kiválasztottak és rendkívül izgatottan várom az amerikai kalandot.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített, hogy idáig eljussak, és mindvégig támogattak abban, hogy ne adjam fel az álmomat."

A 17 éves ígéret a pesterzsébeti ESMTK-ban kezdte a jégkorongkarrierjét, majd a KSI-ben is megfordult, és a mostani immár a negyedik szezonja a Ferencvárosban, amelynek a színeiben három fronton is szerepel párhuzamosan: az U25/A-bajnokságban, a DEBL-ben (osztrák liga) és az ob I-ben is. Mindenütt a zöld-fehérek első számú kapusa, és úgy érzi, sokat fejlődött a mostani évadra, és a játéka megérett az amerikai szintlépésre.

Bauer Jázmin Forrás: FTC

A stabil, jó teljesítménye ellenére Jázminra az elmúlt években nem számítottak az utánpótlás-válogatottakban, így korosztályos világbajnokságon sem szerepelt, és utolsóéves ifiként az idei, kanadai A-csoportos U18-as vb-t is kihagyta. Bízik benne, hogy az amerikai egyetemi szereplésével jobban fel tudja hívni majd magára a figyelmet, és a jövőben meghívót kaphat a felnőttválogatottba.

Sokáig nagy szívfájdalmat jelentett, amikor mindig realizálnom kellett: hiába rakom bele a sok-sok munkát, mégsem kapom meg a lehetőséget a válogatottban.

Idővel aztán túl tudtam lépni ezen, és motivációt merítettem ebből, hogy még több munkát tegyek bele, már csak amiatt is, mert az amerikai ösztöndíj folyamatosan ott lebegett a szemem előtt, mint a nagy cél."

(Kiemelt kép forrása: FTC)