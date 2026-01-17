Hoki: bennmaradt az U18-as A-csoportos leány-vb-n a magyar válogatott

Az eddigi három csoportmeccsén és a negyeddöntőben is kikapott a magyar U18-as leány jégkorong-válogatott a Kanadában zajló A-csoportos világbajnokságon, a csapat így szombaton, az utolsó mérkőzésén a hetedik hely megszerzéséért, egyúttal a bennmaradásért lépett jégre a finn együttes ellen.

A finnek kétszer is vezetést szereztek az első harmadban, de mindkét találatra válaszolt a magyar együttes, 2–2 után jöhetett a folytatás. A következő húsz percben is a finnek kerültek előnybe először, de ezt ekkor nemcsak válasz, hanem fordítás is követte.

A 44. percben újra egál lett az állás, majd jött Hiezl Réka második gólja, illetve az utolsó tíz percben Polónyi Petra duplája; még az is belefért, hogy az utóbbi két gól között egyszer a finnek is betaláltak.

A magyar csapat 7–5-ös győzelemmel harcolta ki a bennmaradást érő hetedik helyet az A-csoportban, vagyis a legjobbak között.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

A 7. helyért:

Magyarország–Finnország 7–5 (2–2, 2–1, 3–2)



A magyar válogatott eredményei a csoportkörben:

Január 10.: Magyarország–Svédország 1–4

Január 12.: Magyarország–Kanada 0–14

Január 13.: Magyarország–Svájc 0–2



Negyeddöntő:

Január 15.: Magyarország–Egyesült Államok 0–9



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

