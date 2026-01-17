Vívás: Papp Zsadány és Bácskay Kincső a juniorbajnok kardban

Az UTE vívótermében rendezték a juniorkorú kardvívók országos bajnokságát, melyen mindkét nemben színvonalas és kiélezett asszóknak lehettek szemtanúi a kilátogatók.

A fiúk viadalán nem történt komolyabb meglepetés, a döntőbe az előzetesen is esélyes fiatalok közül Papp Zsadány és Vajda Oszkár jutott, és

az évadbeli sokadik összecsapásukat ezúttal az előbbi nyerte 15:8-ra.

A harmadik helyen Fodor Bendegúz és Monori Mátyás végzett.

Papp Zsadány Forrás: MVSZ

A lányoknál a kadétkorosztály remekelt, és végül a négy érmesből hárman is a fiatalabb évjáratokat képviselték.

Az országos bajnoki címet a kadétkorú Bácskay Kincső szerezte meg

15:7-tel azzal a Deák-Molnár Dórával szemben, aki elsőéves a kadétok között, és akinek a finálés szereplésére kevesen számítottak a megméretés előtt. Az elődöntőben Deák-Molnár a korábbi kadétvilágbajnok Csonka Dorottyát győzte le, Bácskay pedig a kadét Eb- és junior-világkupa-bronzérmes, szintén elsőéves kadét Komjáthy Boglárkát múlta felül.

Bácskay Kincső Forrás: MVSZ

A hazai ranglista vezetője, Domonkos Emese nem indult a junior országos bajnokságon, és ennek különleges oka volt. A korábbi kadét világ- és Európa-bajnok reménység az amerikai Princeton Egyetemen tanul, és az intézmény arra kérte, hogy ezen a hétvégén a New York-i egyetemi versenyen vegyen részt. A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint, ha már így alakult, akkor Domonkos

pénteken elindult a bostoni, erős mezőnyű junior-világkupaversenyen, amelyet nagyszerű vívással meg is nyert.

Domonkos Emese Forrás: MVSZ

Junior kard egyéni országos bajnokság, UTE vívóterem

Férfiak, 74 induló

Végeredmény: 1. Papp Zsadány (BVSC, edző: Bódy Benjámin), 2. Vajda Oszkár (TFSE), 3. Fodor Bendegúz (TFSE) és Monori Mátyás (Vasas), 5. Tóth Robin (Vasas), 6. Fabó Ákos (Vasas), 7. Szalai Zalán (Vasas), 8. Radácsi Patrik (BVSC). A döntőben: Papp–Vajda 15:8

Nők, 44 induló

Végeredmény: 1. Bácskay Kincső (Vasas, edző: Kocsis Zsolt), 2. Deák-Molnár Dóra (TFSE), 3. Komjáthy Boglárka (Vasas) és Csonka Dorottya (Vasas), 5. Gömöri Gréta (BVSC), 6. Jankó Hanga (BVSC), 7. Kis Abigél (DEAC), 8. Bíróczi Nóra (Törökbálint). A döntőben: Bácskay–Deák-Molnár 15:7

Junior női kard egyéni világkupaverseny, Boston, 112 induló. A csoportmérkőzésen: Domonkos Emese 6 győzelem/0 vereség.

A legjobb 32 közé jutásért: Domonkos–Co Say (Fülöp-szigeteki) 15:7.

A legjobb 16 közé jutásért: Domonkos–Fraga (brazil) 15:7.

Nyolcaddöntő: Domonkos–Johnson (amerikai) 15:14.

Negyeddöntő: Domonkos–Vang (kínai) 15:10.

Elődöntő: Domonkos–Fernandez (amerikai) 15:11.

Döntő: Domonkos–Tsu (amerikai) 15:10.

Végeredmény: 1. Domonkos Emese (Vasas, edző: Sárközi Gergely és Boros György, válogatott edző: Kovács Laura), 2. Natalie Tsu (amerikai), 3. Martina Fernandez (amerikai) és Valentina Chiarelli (amerikai).

(Kiemelt képünkön: A junior kardozó fiúk ob-jának első nyolc helyezettje Forrás: MVSZ)