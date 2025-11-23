Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt

A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42–32-re. A Szeged új jobbátlövője, a héten igazolt Jovica Nikolics hat góllal mutatkozott be. A szerződtetésére a norvég Magnus Röd sérülése és műtétje miatt volt szükség. Az újvidéki születésű, szerb válogatott átlövő a közelmúltban a német HSG Wetzlar színeiben szerepelt a német élvonalban, majd az RK Vojvodinával az Európa-ligában, legutóbb pedig Kuvaitban játszott.

Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek szintén hat alkalommal talált be, Mikler Roland 12 lövést védett.

A PLER 27–17-re nyert a Budai Farkasok otthonában. Gregor Ocvirk hét góllal, Kránitz Zoltán 11 védéssel zárt a vendégeknél.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

OTP BANK-PICK SZEGED–ETO UNIVERSITY HT 42–32 (17–13)

Szeged, 2244 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), Garciandia 3, Kalaras 1, MACKOVSEK 6, Jelinic 3, KUKICS 4. Csere: Radvánszki (kapus), TOTO 9, Smárason 2, J. NIKOLIC 5, Bodó 2, Frimmel, Szilágyi Benjámin 2, Fazekas M. 1. Edző: Michael Apelgren

GYŐR: Pásztor Imre – Nagy M., Stepancic 4, Szöllősi B. 1, Kusan 4, M. Bozsovics 4, Hári 3 (3). Csere: EKLEMOVIC M. 4, Vilovszki 2, Dely 2, SZRNKA 4, Tárnoki 1, Dissinger 2, Krakovszki Zs. 1, Varga B. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–1. 8. p.: 2–3. 12. p.: 5–5. 17. p.: 9–7. 22. p.: 12–9. 25. p.: 13–11. 28. p.: 15–11. 32. p.: 18–14. 35. p.: 22–14. 40. p.: 26–16. 45. p.: 32–21. 51. p.: 36–26. 55. p.: 38–29. 58. p.: 39–30

Kiállítások: 10, ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – A támadójátékunk jól működött, továbbá örülök Jérémy Toto gólerős beállójátékának és az újonnan igazolt jobbátlövő, Jovica Nikolics eredményes bemutatkozásának.

Kilvinger Bálint: – Az első félidő rendben volt, a szünet után volt egy gyengébb időszakunk, amit a hazaiak kihasználtak, és tekintélyes előnyüket a mérkőzés végéig megőrizték.

BUDAI FARKASOK-RÉV–PLER-BUDAPEST 17–27 (11–16)

Budaörs, 576 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

FARKASOK: Tóth N. – Csengeri, Kovács Á., PANIC 4, Bene, BOSZKOSZ 4 (1), Nurelden 1. Csere: Zernovic, Balogh T. (kapusok), Juhász Á. 3, Maric 2, Draskovics G. 1, Hutvágner 1, Kristóf M. 1, Szeitl L., Pintér. Edző: Ifj. Kiss Szilárd

PLER: KRÁNITZ – Szkokán 2, MARKEZ 4, KEMÉNY 4, Vuksic 2, OCVIRK 7 (2), Kavin 3. Csere: Bősz (kapus), Groff 1, Várszegi 1, Pordán, J. Mikita, Fekete Á. 1, Tóth Á. 1, Bognár N. 1. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–6. 16. p.: 4–9. 24. p.: 9–13. 35. p.: 11–20. 45. p.: 14–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Ifj. Kiss Szilárd: – Tükörsima meccs volt, de ezek is mi vagyunk. Ami eddig jellemezte a csapatot, most nyomaiban sem mutatkozott meg. Viszont a PLER bizonyította, hogyan lehet jól felkészülni egy mérkőzésre.

Lepsényi Sándor: – Az idény eddigi legfegyelmezettebb és legjobb játékát nyújtotta a csapat, főleg védekezésben. A végén már öltük az időt, de a Csurgó elleni meccs utáni hiányérzetemet sikerült csökkenteni.