Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt

V. J./MTIV. J./MTI
2025.11.23. 20:06
null
Fotó: pickhandball.hu/Sólya Eliza
A Szeged házigazdaként, a PLER idegenben nyert tíz góllal a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42–32-re. A Szeged új jobbátlövője, a héten igazolt Jovica Nikolics hat góllal mutatkozott be. A szerződtetésére a norvég Magnus Röd sérülése és műtétje miatt volt szükség. Az újvidéki születésű, szerb válogatott átlövő a közelmúltban a német HSG Wetzlar színeiben szerepelt a német élvonalban, majd az RK Vojvodinával az Európa-ligában, legutóbb pedig Kuvaitban játszott.

Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek szintén hat alkalommal talált be, Mikler Roland 12 lövést védett.

A PLER 27–17-re nyert a Budai Farkasok otthonában. Gregor Ocvirk hét góllal, Kránitz Zoltán 11 védéssel zárt a vendégeknél.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
OTP BANK-PICK SZEGED–ETO UNIVERSITY HT 42–32 (17–13)
Szeged, 2244 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann 
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), Garciandia 3, Kalaras 1, MACKOVSEK 6, Jelinic 3, KUKICS 4. Csere: Radvánszki (kapus), TOTO 9, Smárason 2, J. NIKOLIC 5, Bodó 2, Frimmel, Szilágyi Benjámin 2, Fazekas M. 1. Edző: Michael Apelgren
GYŐR: Pásztor Imre – Nagy M., Stepancic 4, Szöllősi B. 1, Kusan 4, M. Bozsovics 4, Hári 3 (3). Csere: EKLEMOVIC M. 4, Vilovszki 2, Dely 2, SZRNKA 4, Tárnoki 1, Dissinger 2, Krakovszki Zs. 1, Varga B. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–1. 8. p.: 2–3. 12. p.: 5–5. 17. p.: 9–7. 22. p.: 12–9. 25. p.: 13–11. 28. p.: 15–11. 32. p.: 18–14. 35. p.: 22–14. 40. p.: 26–16. 45. p.: 32–21. 51. p.: 36–26. 55. p.: 38–29. 58. p.: 39–30
Kiállítások: 10, ill. 12 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – A támadójátékunk jól működött, továbbá örülök Jérémy Toto gólerős beállójátékának és az újonnan igazolt jobbátlövő, Jovica Nikolics eredményes bemutatkozásának.
Kilvinger Bálint: – Az első félidő rendben volt, a szünet után volt egy gyengébb időszakunk, amit a hazaiak kihasználtak, és tekintélyes előnyüket a mérkőzés végéig megőrizték.

BUDAI FARKASOK-RÉV–PLER-BUDAPEST 17–27 (11–16)
Budaörs, 576 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B. 
FARKASOK: Tóth N. – Csengeri, Kovács Á., PANIC 4, Bene, BOSZKOSZ 4 (1), Nurelden 1. Csere: Zernovic, Balogh T. (kapusok), Juhász Á. 3, Maric 2, Draskovics G. 1, Hutvágner 1, Kristóf M. 1, Szeitl L., Pintér. Edző: Ifj. Kiss Szilárd
PLER: KRÁNITZ – Szkokán 2, MARKEZ 4, KEMÉNY 4, Vuksic 2, OCVIRK 7 (2), Kavin 3. Csere: Bősz (kapus), Groff 1, Várszegi 1, Pordán, J. Mikita, Fekete Á. 1, Tóth Á. 1, Bognár N. 1. Edző: Lepsényi Sándor
Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–6. 16. p.: 4–9. 24. p.: 9–13. 35. p.: 11–20. 45. p.: 14–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Ifj. Kiss Szilárd: – Tükörsima meccs volt, de ezek is mi vagyunk. Ami eddig jellemezte a csapatot, most nyomaiban sem mutatkozott meg. Viszont a PLER bizonyította, hogyan lehet jól felkészülni egy mérkőzésre.
Lepsényi Sándor: – Az idény eddigi legfegyelmezettebb és legjobb játékát nyújtotta a csapat, főleg védekezésben. A végén már öltük az időt, de a Csurgó elleni meccs utáni hiányérzetemet sikerült csökkenteni.

  1. Szeged

12

9

1

2

419–332

+87 

19 

  2. Tatabánya

9

9

302–252

+50 

18 

  3. Veszprém

8

8

329–231

+98 

16 

  4. FTC

10

5

1

4

334–331

+3 

11 

  5. Győr

10

5

5

305–297

+8 

10 

  6. Csurgó

10

3

2

5

288–287

+1 

  7. Gyöngyös

10

4

6

280–306

–26 

  8. NEKA

11

3

2

6

297–324

–27 

  9. Budai Farkasok-Rév

9

2

4

3

243–273

–30 

10. PLER

10

3

2

5

280–313

–33 

11. Balatonfüred

9

3

1

5

243–253

–10 

12. Szigetszentmiklós

11

3

1

7

298–334

–36 

13. Budakalász

9

2

1

6

265–305

–40 

14. Komló

10

2

1

7

261–306

–45 

az állás

 

 

férfi kézilabda NB I férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged
