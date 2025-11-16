Nemzeti Sportrádió

Mestere volt a zsákolásnak – Losonczy Árpád 75 éves

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 08:08
null
Címkék
születésnap kosárlabda Losonczy Árpád
Úgy volt, hogy a 75 éves Losonczy Árpád futballista lesz, aztán kosárlabdázásban 226 alkalommal húzta fel a címeres mezt, bekerült az Európa-válogatottba. Münchenben telepedett le, szeniorként is kosarazott.  

Losonczy Árpád Gass Istvánnal, Tatár Györggyel és Oláh Ferenccel együtt rúgta a labdát a Diósgyőr ifi kettőben, mégsem lett futballista. A Miskolci Gépipari Technikumban lett kosárlabdázó, a DVTK-val 1969-ben feljutott az NB I-be, 1970-ben már a válogatottal edzett Tatán.

 „A kerettagok többségének fogalma sem volt, ki vagyok” – jegyezte meg a korábbi kosaras a Nemzeti Sportnak 70 éves születésnapjára készült interjúban. Az időlegesen centerproblémával küszködő – Lendvay Ödön megsérült, Pálffy Tamás leszerelt, Pálvölgyi István a PVSK-hoz igazolt – Bp. Honvéd felfigyelt rá, 198 centijével és 84 kilójával ő kapta meg a visszavonult Koczka Pál 15-ös mezét, Banna Valér, Gyurasits István és Gellér Sándor mellett gyökeret eresztett középjátákosként, olyannyira vezér lett, hogy 1978-ban a Videotonnak 52 pontot dobott.

A magyar mezőnyben ritkaságnak számító zsákolással rengeteg pontot szerzett. Később a Ganz-MÁVAG-ban folytatta, mi több, kapcsolatai segítségével Münchenbe igazolt, a 226-szoros válogatott 1988-ig játszott az NSZK-ban, majd családjával ott is telepedett le. A FIBA Hepp Ferenc-emléktornáján Budapesten beválogatták az Európa-válogatottba, az Egyesült Államok ellen Michael Jordannel is farkasszemet nézett. Kiöregedve sem hagyta abba, 2002-ben az ötven pluszos kategóriában a világjátékok-győztes csapat tagja volt.

 

születésnap kosárlabda Losonczy Árpád
Legfrissebb hírek

Oliver Vidin Fehérváron is a bajnoki címet célozza meg

Kosárlabda
2 perce

A mester és az ő kottája – 90 éves Pézsa Tibor

Képes Sport
Tegnap, 8:00

Kosárlabda: szintet léptek a fiatalok a női NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
2025.11.12. 14:49

NBA: menetel a címvédő Oklahoma City, ezúttal a GSW-t ütötte ki – videók

Amerikai sportok
2025.11.12. 07:41

Euroliga: a Valencia megnyerte a Real Madrid elleni spanyol rangadót

Kosárlabda
2025.11.11. 23:29

Vedran Bosnic félpályás találata a délelőtti edzésen elvitte a prímet

Kosárlabda
2025.11.11. 13:44

NBA: Doncic 38 pontot, Cunningham karriercsúcsot ért el, Wembanyama fontos triplákat dobott

Amerikai sportok
2025.11.11. 07:57

Éremért harcolnának a körmendi kosarasok

Kosárlabda
2025.11.10. 13:11
Ezek is érdekelhetik