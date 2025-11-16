Mestere volt a zsákolásnak – Losonczy Árpád 75 éves

Losonczy Árpád Gass Istvánnal, Tatár Györggyel és Oláh Ferenccel együtt rúgta a labdát a Diósgyőr ifi kettőben, mégsem lett futballista. A Miskolci Gépipari Technikumban lett kosárlabdázó, a DVTK-val 1969-ben feljutott az NB I-be, 1970-ben már a válogatottal edzett Tatán.

„A kerettagok többségének fogalma sem volt, ki vagyok” – jegyezte meg a korábbi kosaras a Nemzeti Sportnak 70 éves születésnapjára készült interjúban. Az időlegesen centerproblémával küszködő – Lendvay Ödön megsérült, Pálffy Tamás leszerelt, Pálvölgyi István a PVSK-hoz igazolt – Bp. Honvéd felfigyelt rá, 198 centijével és 84 kilójával ő kapta meg a visszavonult Koczka Pál 15-ös mezét, Banna Valér, Gyurasits István és Gellér Sándor mellett gyökeret eresztett középjátákosként, olyannyira vezér lett, hogy 1978-ban a Videotonnak 52 pontot dobott.

A magyar mezőnyben ritkaságnak számító zsákolással rengeteg pontot szerzett. Később a Ganz-MÁVAG-ban folytatta, mi több, kapcsolatai segítségével Münchenbe igazolt, a 226-szoros válogatott 1988-ig játszott az NSZK-ban, majd családjával ott is telepedett le. A FIBA Hepp Ferenc-emléktornáján Budapesten beválogatták az Európa-válogatottba, az Egyesült Államok ellen Michael Jordannel is farkasszemet nézett. Kiöregedve sem hagyta abba, 2002-ben az ötven pluszos kategóriában a világjátékok-győztes csapat tagja volt.