Kosár: jól rajtoltak a kaposvári junior fiúk, de nem bízzák el magukat

2025.11.01. 19:32
Kiváló formában kezdte a bajnokságot a Kaposvári Sportiskola U19-es fiú kosárlabdacsapata. Szőke Balázs együttese hat győzelem után legutóbb ugyan elveszítette veretlenségét, de még ezzel együtt is vezeti a csoportját a felsőházban.

Az NKA Pécs, illetve a fővárosi nagy csapatokat, a Budapesti Honvédot és a Vasas Akadémiát is megelőzve a KASI áll az élen az U19-es fiú kosárlabda-bajnokság A jelű kiemelt csoportjában. (Az országos főtáblára jutó húsz csapat felsőháza, vagyis az első tíz – kettéosztva – az A- és B-csoportban, míg az alsóház a C- és D-csoportban szerepel.) A kaposváriak kezdésként a selejtezőben az Óbudai Kaszásokat, az Újpestet és a Falco Szombathelyt is fölényesen verték, majd ezt a jó sorozatot folytatták az alapszakaszban is: a Honvéd ellen idegenben, míg a Pécs és a Szedeák ellen hazai pályán nyertek, így 6/0-ás mérleggel nyitották a szezont. A tökéletes mutatójukat legutóbb a Honvéd ugyan vette el a somogyiaknak, akik azonban a vereség ellenére is vezetik a tabellát. 

– mondta az Utánpótlássportnak a Kaposvár U21-es és U19-es csapatát egyaránt vezetőedzőként irányító Szőke Balázs. – Bár már néhány forduló lement az alapszakaszból is, az erőviszonyok kapcsán nem lettünk sokkal okosabbak, mivel például a Pécsben és a Honvédban is a legjobbak egyelőre az idősebbek között szerepelnek, és eddig nem játszottak a saját korosztályukban.

Összességében a fiúk eddig éltek a lehetőséggel, jó munkát végeztünk mind az edzéseken, mind a meccseken. Sajnos az utolsó, Honvéd elleni meccsünkön a második félidőre elveszítettük a fókuszt, így vereség lett a vége, de nem csüggedünk, megyünk és dolgozunk tovább."

A korosztályos válogatott Gáspár Benedekkel (fehérben) a soraiban a kaposváriak vezetik a csoportjukat a juniorbajnokságban Forrás: KASI

A kaposvári fiúk nagyon egységes csapat képét mutatják, ugyanis nemcsak egy játékosra építenek. A keretből négyen is tíz pont felett átlagolnak meccsenként, míg összesen kilencen érik legalább a hatpontos átlagot. A somogyiak közül Gáspár Benedek és Bakai Barnabás is tagja volt a múlt nyáron az U16-os válogatottnak a korosztályos Eb-n.

„Azt fontos tudni, hogy két frontos harcot vívunk a fiúkkal, mert az U19-es mellett az U21-es bajnokságban is szinte ugyanezzel a csapattal, juniorkorúakkal felállva szerepelünk, tehát heti két meccset játszanak folyamatosan, ezáltal a mérkőzésterhelést maximálisan megkapják a srácok, ami láthatóan jót is tesz a fejlődésüknek.

A juniorjaink közül egyre többen már a nagycsapattal edzenek, ami újabb fontos lépcsőfok a számukra. Bízunk benne, hogy Paár Márkhoz és Szőke Bálinthoz hasonlóan idővel újabb saját nevelésű fiatalok kapnak majd lehetőséget a felnőttek között."

(Kiemelt kép forrása: KASI)

