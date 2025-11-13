Imre Bence állítja, nem egyezett meg a Veszprémmel

A One Veszprém érdeklődése nem új keletű Imre Bence iránt: a klub vezérigazgatója, Bartha Csaba már nyáron nyíltan beszélt arról, hogy szívesen megszereznék a 23 éves kézilabdázót. A kijelentés azonban nem aratott osztatlan sikert Németországban – Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója akkor élesen bírálta a magyar csapatot a Nemzeti Sportrádióban:

„Engem nagyon zavar, mert nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves szerződése van.”

Imre korábban a Nemzeti Sportnak is jelezte, hogy jól érzi magát Németországban, és egyelőre nem kötelezte el magát sehová. A napokban azonban új lendületet kaptak az átigazolási pletykák: a Handball Base közösségi oldala arról írt, hogy a Veszprém hamarosan bejelenti a játékos érkezését.