Imre Bence állítja, nem egyezett meg a Veszprémmel

R. D. P.R. D. P.
2025.11.13. 09:01
Imre Bence szavai alapján a szerződéshosszabbítás sincs kizárva (Fotó: Imago)
kézilabda Imre Bence Veszprém Kiel
Továbbra sem tisztázott Imre Bence jövője. Bár szerdán egy forrás biztosra vette, hogy a THW Kiel magyar válogatott jobbszélsője jövő nyáron a One Veszprémhez szerződik, a játékos a Kieler Nachrichtennek cáfolta, hogy megszületett volna bármilyen megállapodás.

A One Veszprém érdeklődése nem új keletű Imre Bence iránt: a klub vezérigazgatója, Bartha Csaba már nyáron nyíltan beszélt arról, hogy szívesen megszereznék a 23 éves kézilabdázót. A kijelentés azonban nem aratott osztatlan sikert Németországban – Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója akkor élesen bírálta a magyar csapatot a Nemzeti Sportrádióban:

„Engem nagyon zavar, mert nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves szerződése van.”

Imre korábban a Nemzeti Sportnak is jelezte, hogy jól érzi magát Németországban, és egyelőre nem kötelezte el magát sehová. A napokban azonban új lendületet kaptak az átigazolási pletykák: a Handball Base közösségi oldala arról írt, hogy a Veszprém hamarosan bejelenti a játékos érkezését.

Kézilabda
2025.10.25. 11:36

Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni

A magyar válogatott jobbszélsője jól érzi magát Kielben, de egyelőre még nem jött ki neki úgy a lépés, mint tavaly.

A Kieler Nachrichten a svájci BSV Bern elleni, 35–27-re megnyert Európa-liga-meccs után rákérdezett a hírre. A jobbszélső elmondta, hogy valóban szeretné mielőbb tisztázni a jövőjét – még a januári Európa-bajnokság előtt –, de egyelőre nincs döntés.

Számomra csak két lehetőség van: a Kiel vagy a Veszprém. De még semmi sem dőlt el

– nyilatkozta Imre, hozzátéve, hogy bár a hírek szerint a Szeged is érdeklődött iránta, a másik magyar BL-csapat nem szerepel a tervei között.

kézilabda Imre Bence Veszprém Kiel
