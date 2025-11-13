Imre Bence állítja, nem egyezett meg a Veszprémmel
A One Veszprém érdeklődése nem új keletű Imre Bence iránt: a klub vezérigazgatója, Bartha Csaba már nyáron nyíltan beszélt arról, hogy szívesen megszereznék a 23 éves kézilabdázót. A kijelentés azonban nem aratott osztatlan sikert Németországban – Szilágyi Viktor, a Kiel sportigazgatója akkor élesen bírálta a magyar csapatot a Nemzeti Sportrádióban:
„Engem nagyon zavar, mert nem professzionális ez a stílus, hogy egy másik csapat a sajtón keresztül érdeklődik egy játékos iránt, akinek még kétéves szerződése van.”
Imre korábban a Nemzeti Sportnak is jelezte, hogy jól érzi magát Németországban, és egyelőre nem kötelezte el magát sehová. A napokban azonban új lendületet kaptak az átigazolási pletykák: a Handball Base közösségi oldala arról írt, hogy a Veszprém hamarosan bejelenti a játékos érkezését.
Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni
A Kieler Nachrichten a svájci BSV Bern elleni, 35–27-re megnyert Európa-liga-meccs után rákérdezett a hírre. A jobbszélső elmondta, hogy valóban szeretné mielőbb tisztázni a jövőjét – még a januári Európa-bajnokság előtt –, de egyelőre nincs döntés.
Számomra csak két lehetőség van: a Kiel vagy a Veszprém. De még semmi sem dőlt el
– nyilatkozta Imre, hozzátéve, hogy bár a hírek szerint a Szeged is érdeklődött iránta, a másik magyar BL-csapat nem szerepel a tervei között.