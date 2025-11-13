Száz kilogrammos súlyok meccsnapokon? Miért is ne?

A RÁKÓCZI-STADION KÖRNYÉKÉN bekötött szemmel sem tévedne el. Gyerekként ott nőtt fel – édesapja, Házi László évekig védett a Kaposvárban, később vezetőedzője is volt a csapatnak –, az aréna környékén minden zegzugot ismer, szinte minden edzésen ott állt a korlát mellett. Jó úton járt, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen, ám a sorozatos sérülések közbeszóltak.

„Tizenöt éves voltam, amikor először elszakadt a keresztszalagom – mondta lapunk érdeklődésére Házi Bence, a Dunaszerdahelyi AC 33 éves erőnléti edzője. – Később hatszor műtöttek, gyakorlatilag félévente volt valamilyen operációm. Az utánpótlás-válogatottságig és a Rákóczi első csapatáig így is eljutottam. Akkoriban olyan játékosok voltak az öltözőben, mint Oláh Lóránt, Drazsen Okuka, Waltner Róbert vagy éppen Rajczi Péter. Később a kizárást még megéltem a klubbal, de akkor már nagyon rossz volt a lábam, a professzor azt mondta, a következő projekt a térdprotézis lenne…”

A rehabilitáció, az izmok épsége már egészen fiatalon elkezdte foglalkoztatni, még aktívan játszott, amikor a Rákóczi utánpótlásában besegített edzőként. Érezte, látta, hogy a rehabilitáció és a pályára visszatérés között valami nagyon nem stimmel, hiányzik egy darab a kirakósból.

„Beleástam magam a témába. A helyi akadémián besegítettem a korosztályos csapatoknak, később Szentlőrincre mentem, ahol akkor a gárda még az NB III kiesőjelöltje volt. A játékosok százezer forintot kerestek munka mellett. De megbíztak bennem, csinálhattam mindent a belátásom szerint, három éven belül pedig feljutott az együttes a másodosztályba.”

Házi Bence több mint tíz éve dolgozik erőnléti és rehabilitációs edzőként, fő profilja a teljesítménynövelés. A Szentlőrincnél eltöltött időszakot követően rengetegen keresték, hívták dolgozni Pécsre, Gyirmótra, végül a kézilabdát választotta.

„ Csurgóra szerződtem, mégiscsak az EHF-kupában indult a csapat. Ez teljesen más munkát igényelt tőlem, mint amit a labdarúgásban csináltam addig. A kézilabdában sokkal specifikusabbak a különböző posztok, az átlövőnek teljesen más munkára van szüksége, mint a szélsőnek, hogy a kapusokról ne is beszéljek. Jóval nagyobb súlyokat mozgatnak meg rendszeresen, ezt tudtam kamatoztatni később a futballban is.”

Később Dunaszerdahelyre került, majd rövid ideig Borbély Balázs vezetőedző munkáját segítette Győrben, sokat tett ő is az ETO élvonalba jutásáért, majd folytatta a munkát a DAC-nál. A jelenlegi vezetőedző, Branislav Fodrek szabad kezet adott neki és kollégájának, Gábris Csabának. Jól emlékszik rá, amikor megérkezett a klubhoz, a futballisták kikerekedett szemmel néztek rá egy-egy feladat láttán.

„Eleinte nem értették, miért kell mérkőzésnapon is a konditerembe menni. A kapussal, Alekszandar Popoviccsal kezdtem a munkát, később többen csatlakoztak hozzá, látva, milyen eredményei vannak a gyakorlatoknak. Ma meg már az egész csapat dolgozik velünk meccsnapon is, száz kilogrammos súlyokat mozgatnak meg nagy sebességgel. A munka ilyenkor negyedóra–húsz percig tart, szerepel benne a nagy súlyokkal minél gyorsabb felállás, súly nélküli és súllyal ugrások, majd az úgynevezett túlgyorsítás, amivel kijátsszuk az idegrendszert. Aktiváció után vissza is mérjük őket, hogy lássák, mennyit fejlődtek, és a meccs előtt versenyhangulat alakul ki, ahogy egymást próbálják felülmúlni.”

Az Örményország elleni csütörtöki idegenbeli, valamint az Írország elleni vasárnapi hazai vb-selejtezőre készülő válogatott keretbe Redzic Damir is meghívót kapott, a DAC támadója is fogékony az új típusú munkára.

„Elsők között jön be hozzánk, kérdezi, mit hogyan csináljon, miben tudna még előrelépni. Korábban rengeteg sérülése volt, a combközelítőjével akadtak gondjai, végül Finnországban megműttette magát, Hajdu Attila és Domsitz Márton fizioterapeuták remek munkát végeztek, így végre minden rendben van vele. Egyre jobb erőben van, nem véletlen, hogy az ősszel sorozatban játssza a mérkőzéseket.”

Az erőnléti edző családjával Pozsony mellett él, közel a Duna-parthoz. Feleségével három hónapos kislányukat nevelik, de nem csak emiatt éjszakázik gyakran.

„Olvasom a különböző tanulmányokat, a közelmúltban Manchesterben jártam konferencián. Érkeztek szakemberek a világ minden tájáról, Amerikából, Uruguayból, ott voltak az Arsenal-játékosok erőnlétéért felelős trénerek, s megosztotta tapasztalatait az NBA-ben szereplő Detroit Pistons erőnléti edzője is. Rengeteget lehet ilyenkor tanulni.”