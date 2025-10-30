Vívás: Isztambulban kezdik nemzetközi szereplésüket a tőrözők

E hét második felében a törökországi Isztambul ad otthont a kadét és a junior tőrözők világkupájának. A fiatalabb korosztály számára újdonság a megméretés, hiszen korábban fiataljaink számára nem rendeztek vk-t, eddig európai körversenyeken indultak.

A junioroknál mindkét keretedző komoly erőt képviselő csapattal számol az évadban.

A junior férfiválogatottat irányító Mazza Lorenzo elmondta, hogy minden bizonnyal nagy küzdelem várható az Eb- és vb-szereplést érő ranglistahelyekért, hiszen a korosztályban most több kitűnő képességű tőröző is megtalálható.

„Erős csapatunk lehet. Több nagyon ígéretes fiatalnak is megvan az esélye, hogy kivívja a válogatottságot. A világranglista-helyezésünk továbbra is jó,

az első, isztambuli világkupán visszajelzést kapunk arról, hogy hol tartunk a riválisokhoz képest.

De mint ahogy minden évben, ezúttal is éremért megyünk a világversenyekre – nyilatkozta Mazza Lorenzo az Utanpotlassport.hu-nak.

Az elmúlt évadban a világversenyeken egyéniben és a csapatban is elmaradt a kiemelkedő eredmény a junior tőrözőktől. Csapatban fiúk az Eb-n a negyedik, a vb-n a tizenegyedik helyen zártak, a lányoknak hetedik és tizenharmadik hely jutott.

Mazza Lorenzo Fotó: Bizzi Team

Az új idényben a junior női válogatott keretedzője, Kiss Tibor is bizakodó.

„A nevek kiemelése nélkül mondanám el, hogy a mostani nagyon eredményes korosztály lehet. Egyébként is itt az ideje annak, hogy a Pásztor Flóráék mögötti, üresebb évjáratok után beépüljenek a tehetségek a felnőttválogatottba. És ehhez ez a juniorszezon remek előszoba lehet” – idézte a trénert a hazai szövetségi portál.

A kadét és junior vívó Európa-bajnokságot majd február végén Georgiában, a vb-t április elején a brazil fővárosban, Rio de Janeiróban bonyolítják le.

(Kiemelt képünkön: Zsögön Andor a hazai ranglistát vezető junior tőröző Forrás: MVSZ)