Úszás: Törökbálinton első a tökéletes technika, utána jöhet a terhelés

2025.10.29. 20:28
Bő hat esztendeje működik jelenlegi formájában a Bálinti Úszó Egyesület, amelyet Plagányi Zsolt irányít mini szakmai stábjával.

Az utánpótlás-nevelésben élen járó vidéki úszóegyesületek rangsorát 2025-ben az UNI Győri ÚSE vezeti a három felső korosztály országos bajnokságain elért dobogós helyezések alapján,

a második pedig – a gyermek, a serdülő és az ifjúsági ob-ken mutatott érmes teljesítményeket tekintve – a törökbálintiak bázisa, a Bálinti ÚE.

.

A Pest vármegyében, a fővárostól mintegy 15 kilométerre fekvő város uszodájában Plagányi Neszta - Plagányi Zsolt mesteredzőnek az édesapa nyomdokán haladó lánya – pesztrálja a legifjabbakat, a 20-30 fős kisutánpótlást, míg a nagyobb gyermekek versenyzői csoportját a korábbi úszóból lett edző, Beliczai Bence irányítja – s a jelek szerint kiváló nevelő munkát végeznek együttesen, a volt mellúszó Halmai Blankát is idevéve, aki a BÚE egyik oktatója.

Miután abbahagytam a versenyzést, kétezer-tizenkilenc januárjától szegődtem el Zsolt bá mellé segédedzőnek, s jelenleg kilenc fiatallal, három gyerek-, négy serdülő- és két ifjúsági korúval foglalkozom” – mesélte a 25 éves Beliczai, aki elárulta, hogy amikor Plagányinál úszott, nagy tervei voltak.

Szerettem volna nagy úszóvá válni, sajnos nem sikerült, viszont az edzőm tett annyit értem sportolói pályafutásom alatt, amennyit egy átlagos edző nem tett volna meg. Ezt próbálom viszonozni azzal, hogy igyekszem olyan edző lenni, amilyen ő volt nekem, mert szeretném, ha büszke lenne rám...

A 2025-ös BÚE-produktum alapján már most minden alap megvan a közös büszkeségre, hiszen

a Bálinti Úszó Egyesület az éremlistákat alapul véve a gyermek országos bajnokságon a 25., a serdülőn a 14., az ifi ob-n pedig az ötödik lett

– versenyzői létszám szűkössége ide vagy oda...

Nekünk alapból nehéz a helyzetünk – válaszolta arra a felvetésre, hogy lehetnének náluk többen is az utánpótlás-korosztályból. – Törökbálinthoz igen közel van sok nagy egyesület, mindenki elsősorban inkább náluk szeretne úszni. Sokan máig nem is tudják, hogy nálunk is van egyesület...”

Nemcsak van, de prosperál is – szögezhettük le kívülállóként, majd ismét az edzőt hallgattuk, aki szakmai ars poeticának beillő gondolatokkal szolgált:

A tehetséggondozás folyamatában a vízhez szoktatástól kezdve vannak csoportjaink, s lépcsőzetesen, a feladásos rendszert betartva egészen a nagyversenyzői csoportig el lehet jutni, ha olyan képességű a gyerek. Úgy gondolom, egyelőre jól haladunk, az utóbbi négy esztendőben sorozatban el tudtuk érni, hogy az előző évinél mindig több pontot gyűjtsünk. Friss örömteli példaként ott van a 4x100-as női gyorsváltónk, amelynek úgy sikerült nyernie az ifjúsági ob-n, hogy egy gyermek és két serdülő mellett egyetlen ifi volt benne. Családias kis egyesület a miénk, nagyon jó a csapatunk, s úgy vélem,

(Kiemelt képünkön: a Bálinti ÚE idén ifi bajnok 4x100-as női gyorsváltója az első ob-érmet szerezte váltóban az egyesületnek Forrás: Facebook)

