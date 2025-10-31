Úszás: sikeresnek bizonyult az egri klub újjászervezése

A 2025-ös gyermekbajnokságon a 21., a serdülőkén a hatodik, az ifjúsági ob-n pedig a nyolcadik helyen végzett a medáltáblázaton az Egri Úszó Klub, amely pedig bő három esztendeje még igen gyenge mutatókkal szolgált az utánpótlás-nevelés területén.

„2022. július elsején komoly vezetőségváltás volt nálunk, újraindítottuk a szakosztályt, miután az egész klubban összesen húsz gyerek volt akkortájt – emlékezett vissza a kevésbé szép időkre Török Zoltán vezetőedző, az egri úszóklub 32 éves szakmai alelnöke. – Onnan jutottunk el odáig, hogy most már ötvenes a versenyzői létszámunk, nyolcvanan-kilencvenen úsznak a különböző korcsoportokban, közte a verseny-előkészítőben, s mellette háromszáz óvodással is foglalkozunk. Mindezt három év alatt értük el.”

Hogy mi kellett ehhez?

Új vezetés, kiváló szakmai csapat, a segítő szülők, az, hogy nagyon jó közösségünk van

– szolgált a magyarázattal Török Zoltán. - Utánpótlásszinten miénk az egyik legkiemelkedőbb viadal, az Eger Város Kupája, legutóbb is több mint hatszázan indultak rajta. Kellett a nagy előrelépéshez egy nagyon fiatal, ambiciózus edzői gárda is, amellyel dolgozunk, mindenki szakképzett edző, aki valamikor úszott vagy még most is úszik, diplomás, képzett szakemberek valamennyien.”

A fiatal szakvezető további fontos szempontot is említett.

„Emellett nálunk kifejezetten egri gyerekekről van szó, nem nagyon igazolgatunk, 95 százaléka helyi a fiataljainknak. Minden erőforrást igyekszünk az utánpótlásra, a gyerekekre fordítani. Belőlük neveljük ki a válogatott úszókat, a saját értékeinkben hiszünk, alapelv, hogy támogató közeget biztosítsunk nekik, s ne agyonnyomjuk őket az elvárásokkal” – mondta.

Szabó Lilla lett idén a legeredményesebb női versenyző a serdülő és az ifi ob-n egyaránt Forrás: Egri Úszó Klub

Név szerint is említett több tehetséget, akire különösen érdemes odafigyelni, mert már kitűnt eredményeivel a korosztályos bajnokságokon.

„Ilyen Szabó Lilla, Fábián Zsófia, a húga, Laura, aztán Moldován Mia, Balázs Hanna – sorolta, majd így folytatta: - A gyerekek érdeke az első, utána jön a csapatérdek, igyekszünk minél előrébb végezni minden évben a csapatok versenyében. A 2022-es újraindítás után előbb 34.-ek voltunk az összmagyar bajnokságban, aztán a 27., majd a 24. helyen végeztünk, s most már a húszba szeretnénk becsúszni. Ez a cél, s

ha elértük, elmondhatjuk magunkról, hogy visszakerültünk a magyar úszósport élvonalába.

(Kiemelt képünkön: Az Egri Úszó Klub a legsikeresebb vidéki utánpótlás-műhelyek egyike Forrás: Egri Úszó Klub)