Sportlövészet: felemás kezdés a magyar csapatoktól az ifjúsági Eb-n

Péntektől vasárnapig a Fehér úti Nemzeti Lőtér ad otthont a 10 méteres ifjúsági sportlövő csapat Európa-bajnokság döntőjének.

A kontinensviadalon a légpisztolyos és a légpuskás versenyben is tíz-tíz ország fiataljai mérik össze tudásukat, a megméretés két-két ötös csoportban kezdődött meg.

A puskás egység előbb 20:4-re legyőzte Norvégiát, majd 12:12-es döntetlent követően szétlövésben alulmaradt az olaszokkal szemben. Szombaton az ukránokkal és a szerbekkel folytatja a csapat. A pisztolyosok Svédországot 15:9-re múlták felül, majd Ukrajnától 16:8-ra kikaptak. A folytatásban a lettek és a csehek következnek.

A magyar pisztolyos csapatot Péter Kíra, Komlós Diána, Kabina Fanni, Gelencsér Zsombor, Szabolcsi Szabolcs és Hajdu Csongor alkotja, a puskás egységben Ferik Csilla, Bozsolik Sarolta, Keresztesi Petra Inez, Lévai Csongor, Fuglovics Armand és Kertai Szabolcs lő.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)