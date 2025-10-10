Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: felemás kezdés a magyar csapatoktól az ifjúsági Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 19:54
null
Címkék
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
A puskás és a pisztolyos csapat is egy-egy vereséggel, valamint győzelemmel kezdett a budapesti ifjúsági Eb-n.

Péntektől vasárnapig a Fehér úti Nemzeti Lőtér ad otthont a 10 méteres ifjúsági sportlövő csapat Európa-bajnokság döntőjének.

A kontinensviadalon a légpisztolyos és a légpuskás versenyben is tíz-tíz ország fiataljai mérik össze tudásukat, a megméretés két-két ötös csoportban kezdődött meg.

A puskás egység előbb 20:4-re legyőzte Norvégiát, majd 12:12-es döntetlent követően szétlövésben alulmaradt az olaszokkal szemben. Szombaton az ukránokkal és a szerbekkel folytatja a csapat. A pisztolyosok Svédországot 15:9-re múlták felül, majd Ukrajnától 16:8-ra kikaptak. A folytatásban a lettek és a csehek következnek.

A magyar pisztolyos csapatot Péter Kíra, Komlós Diána, Kabina Fanni, Gelencsér Zsombor, Szabolcsi Szabolcs és Hajdu Csongor alkotja, a puskás egységben Ferik Csilla, Bozsolik Sarolta, Keresztesi Petra Inez, Lévai Csongor, Fuglovics Armand és Kertai Szabolcs lő.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)

 

utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kolics János: A hartai munka a pályafutásom megkoronázása

Utánpótlássport
2 órája

Kosárlabda: Fárbás Eliza hamar megtalálta a helyét a BEAC-ban

Utánpótlássport
6 órája

Vívás: a legvonzóbb szakosztályoknak kihívást jelent a növekvő létszám

Utánpótlássport
14 órája

Sportlövészet: kezdődik az ifjúsági csapat Eb Budapesten

Utánpótlássport
Tegnap, 21:16

Cselgáncs: nem sikerült a bravúr a vb-n, nehéz évet zártak a juniorok

Utánpótlássport
Tegnap, 20:30

Labdarúgás: felkészülési meccset nyert az U19-es fiúválogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 15:48

Labdarúgás: legyőzte a görögöket az U19-es leányválogatott Athénban

Utánpótlássport
Tegnap, 14:24

Vívás: egységes, vb-n is eredményes junior férfi kardcsapat a terv

Utánpótlássport
Tegnap, 9:04
Ezek is érdekelhetik