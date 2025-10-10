Kosárlabda: Fárbás Eliza hamar megtalálta a helyét a BEAC-ban

A 2006-os születésű Fárbás Eliza nyáron az U19-es világbajnokságon, majd a B-divíziós U20-as Európa-bajnokságon is kulcsjátékosa volt a korosztályos női kosárlabda-válogatottnak. A négyes és ötös poszton egyaránt bevethető fiatal évek óta meghatározó tagja a nemzeti csapatoknak az utánpótlás-világversenyeken, azonban az NB I/A-csoportban a DVTK színeiben – amely évek óta a hazai topcsapatok egyike, rendszeres Euroliga-szereplő – eddig csak epizódszerep jutott neki. Az előző idényben 16 alapszakaszmeccsen 4,1 pontot átlagolt a felnőtt első osztályban. A nyáron aztán Fárbás az ELTE BEAC Újbudához igazolt kölcsönbe.

A váltásom egyik fő oka az volt, hogy több játéklehetőséghez jussak és tapasztalatot szerezzek a felnőtt első osztályban.

Ebben az idényben az lesz az elsődleges célom, hogy minél többet tudjak fejlődni, és szépen lassan fizikailag is beleerősödjek az A-csoport mezőnyébe – mondta az Utánpótlássportnak a 19 esztendős Fárbás, aki öt diósgyőri év után került a fővárosba. – Amikor a BEAC megkeresett, nagyon megtetszett, amit felvázoltak; szimpatikus volt a közeg és a náluk épülő csapat is, illetve pluszban még ismertem az edzőket is, így igazából nem sokat haboztam, hogy ezt a klubot válasszam. Nem volt túl nehéz dolgom a beilleszkedéssel, mivel fiatal és lendületes a társaságba kerültem.

Ennek köszönhetően villámgyorsan megtaláltam a helyemet a csapatban, és eddig tényleg remekül érzem magam az új környezetben.

Fárbás Eliza (19) remek formában nyitotta a szezont a BEAC-ban a felnőttélvonalban Forrás: ELTE BEAC Újbuda

Eliza kiválóan kezdett új állomáshelyén: az első fordulóban 10 pontja mellett 12 lepattanóval, 4 blokkal és 2 szerzett labdával (26-os VAL-mutató) járult hozzá a BEAC 65–59-es sikeréhez a Győr ellen.

A nagyszerű produkciójával a nyitó forduló válogatottjába is bekerült

az MKOSZ-nél. Emellett egyébként az első három fordulóban csapata leghatékonyabb játékosa volt 15,3-as teljesítményindexével.

„Örültem, hogy végre elkezdődik a bajnokság, rendkívül motiváltan vágtam neki a szezonnak, és szerettünk volna rögtön győzelemmel kezdeni a Győr ellen, amellyel valószínűleg majd közvetlen riválisunk lehet a rájátszásba jutásért zajló harcban. Hál'istennek a jó rajt összejött, élveztem minden egyes percet, amit a pályán tölthettem, és csak próbáltam tudásom legjavát nyújtani, ott segíteni a csapatot, ahol éppen szükség van rám.

Boldog vagyok, hogy győzelemmel és jó teljesítménnyel sikerült debütálnom, azon leszek, hogy állandósítani tudjam ezt a formát a bajnokságban.

Az pedig csak hab a tortán, hogy ezzel a hét ötösébe is bekerülhettem, ami természetesen nagy megtiszteltetés és pozitív visszajelzés is egyben a számomra."

(Kiemelt kép forrása: ELTE BEAC Újbuda)