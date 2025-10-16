Nemzeti Sportrádió

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

2025.10.16. 18:47
Hét magyar ígéretnek szoríthattunk a Durresben zajló korosztályos sakkvilágbajnokságon.

Az albániai Durres városában október 4. és 15. között rendezték meg az U14-es,  az U16-os és az U18-as sakkozók világbajnokságát. A hazai szövetség tájékoztatása szerint az eseményen 83 ország 717 versenyzője ült asztalhoz, köztük 282 címviselő sakkozó, ami jól mutatta a mezőny erősségét. Hazánkat hét fiatal képviselte a különböző korcsoportokban. A versenyzők 11 fordulós svájci rendszerben küzdöttek meg egymással, a partik klasszikus gondolkodási idővel zajlottak.

Küldöttségünkből a legjobb helyezést az U18-as lányok között 23.-ként záró Király Lilla érte el,

aki 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel 6,5 pontot szerzett. Turcsányi Vince az U18-as fiúknál a 31., Wang Luomeng az U14-es leányviadalon a 32. lett.

Véget ért Batumiban a felnőtt sakkcsapat Európa-bajnokság is, melyen a női nemzeti együttesben

a 18 éves Gaál Zsóka és a 19 esztendős Karácsonyi Kata képviselte az utánpótlást.

A női válogatott a 12. helyen fejezte be a kontinenstornát.

Bodrogi Bendegúz Forrás: MSSZ

További korosztályos hír a közelmúltból, hogy a 17 éves Bodrogi Bendegúz sikeresen teljesítette első nagymesteri normáját a First Saturday októberi GM-versenyén, amelyet Budapesten, október 4–11. között rendeztek meg. A kilencfordulós tornán Bodrogi kiválóan játszott, hét pontot szerzett, veretlen mardt, és 2626-os teljesítményértékkel megszerezte az első nagymesternormáját. A cím eléréséhez háromszor kell teljesítenie a normát, és el kell érnie a 2500-as Élő-pontot is).

A magyar indulók helyezései az ifjúsági vb-n

Leány U14: 32. Wang Luomeng
Fiú U14: 81. Bod Márton, 105. Csányi Simon
Leány U16: 100. Dorner Ilona
Fiú U16: 113. Karácsonyi Bánk
Leány U18: 23. Király Lilla Virág
Fiú U18: 31. FM Turcsányi Vince Gergő

Az eredmények ITT követhetők.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)

 

Ezek is érdekelhetik