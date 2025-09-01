Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

2025.09.01.
Nyolc góllal verte a hollandokat az U18-as leány vízilabda-válogatott a máltai korosztályos Európa-bajnokság nyitó napján.

Hétfőn reggel a hollandok ellen játszotta az első csoportmérkőzését a magyar válogatott a Máltán zajló U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságon. A Csicsáky Vince vezette együttes szinte végig vezetett a találkozón, majd a második félidőben végérvényesen elhúzott ellenfelétől, és végül 15–7-es, fölényes győzelmet aratott a nyitó meccsen.

Legeredményesebbként Hetzl Adrienn öt gólig jutott.

Folytatás kedden este az olaszok ellen.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta
A-csoport, 1. forduló
Magyarország–Hollandia 15–7 (4–2, 3–3, 5–1, 3–1)
Gólszerzők: Hetzl 5, Gulyás-Oldal 3, Kenéz 3, Horváth Zs., Horváth L., Alaksza, Keszhelyi
Az Eb-csapat:
Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

Program:
Szeptember 1., hétfő:
8.30 Magyarország–Hollandia 15–7
Szeptember 2., kedd:
21.00 Magyarország–Olaszország
Szeptember 3., szerda:
18.00 Magyarország–Törökország

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

