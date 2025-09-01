Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Hétfőn reggel a hollandok ellen játszotta az első csoportmérkőzését a magyar válogatott a Máltán zajló U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságon. A Csicsáky Vince vezette együttes szinte végig vezetett a találkozón, majd a második félidőben végérvényesen elhúzott ellenfelétől, és végül 15–7-es, fölényes győzelmet aratott a nyitó meccsen.

Legeredményesebbként Hetzl Adrienn öt gólig jutott.

Folytatás kedden este az olaszok ellen.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta

A-csoport, 1. forduló

Magyarország–Hollandia 15–7 (4–2, 3–3, 5–1, 3–1)

Gólszerzők: Hetzl 5, Gulyás-Oldal 3, Kenéz 3, Horváth Zs., Horváth L., Alaksza, Keszhelyi

Az Eb-csapat:

Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara



Program:

Szeptember 1., hétfő:

8.30 Magyarország–Hollandia 15–7

Szeptember 2., kedd:

21.00 Magyarország–Olaszország

Szeptember 3., szerda:

18.00 Magyarország–Törökország

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)