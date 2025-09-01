Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Nyolc góllal verte a hollandokat az U18-as leány vízilabda-válogatott a máltai korosztályos Európa-bajnokság nyitó napján.
Hétfőn reggel a hollandok ellen játszotta az első csoportmérkőzését a magyar válogatott a Máltán zajló U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságon. A Csicsáky Vince vezette együttes szinte végig vezetett a találkozón, majd a második félidőben végérvényesen elhúzott ellenfelétől, és végül 15–7-es, fölényes győzelmet aratott a nyitó meccsen.
Legeredményesebbként Hetzl Adrienn öt gólig jutott.
Az Eb-csapat: Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara
Program: Szeptember 1., hétfő: 8.30 Magyarország–Hollandia 15–7 Szeptember 2., kedd: 21.00 Magyarország–Olaszország Szeptember 3., szerda: 18.00 Magyarország–Törökország