Labdarúgás: három magyar játékos igazolt az U17-es Serie A-ba

Néhány hónapon belül három magyar futballista is az U17-es Serie A-ba, azaz a korosztályos olasz élvonalba szerződött. A legjobb utánpótlás-nevelő országok közé tartozó Olaszországban ráadásul nem akármilyen klubokhoz igazoltak 16 éves honfitársaink: Jakab Mátyás a Juventusban, Kilvinger Levente az AS Romában, Juhász Martin a Torin Fc-ben szerepel.

A legrégebben Jakab költözött Olaszországba, ő február óta él Torinóban, a Juventus központjában. Kíváncsiak voltunk, hogyan figyeltek fel rá.

„Több meccsemet is látták a válogatottban, és még tavaly télen kerestek meg, elhívtak próbajátékra, három-négy napot töltöttem Torinóban. Ezt követően jelezték, hogy szeretnének szerződtetni, ami 2025 elején, az átigazolási időszak végén sikerült is. Természetesen meg kell szokni az új közeget, tanulom a nyelvet – kevés csapattársam beszél jól angolul. Magyarországon magántanuló vagyok, valamint itt, Olaszországban is járok iskolába, ahol olaszul és angolul vegyesen zajlik az oktatás. Eleinte sok új inger ért, de mindenhez sikerült alkalmazkodnom.”

Elmondása szerint az olasz kapusképzés nagyban eltér a hazánkban tapasztaltaktól.

A kapusedzéseken sokkal inkább a technikára koncentrálnak,

míg Magyarországon elsősorban a taktikai helyzetek közben gyakoroltuk, javítottuk azt. A csapattársaimra jellemző, hogy magas a játékintelligenciájuk, valamint fizikailag is nagyon fejlettek. A Juventusnál egyébként arra törekednek, hogy minden korosztályban legalább két kapus legyen, aki küzd azért, hogy védhessen a meccsen, így folyamatosan versenyezni kell a helyért”

Jakab Mátyás (balra) Forrás: Juventus FC

Jakab célja természetesen az, hogy minél több lehetőséget kapjon, akár az idősebbek között is.

„Az U20-asokkal már többször is edzettem, illetve edzőmeccsen is védhettem. Az én korosztályomban amúgy nincs igazán sok külföldi, de az idősebbeknél egyre több a légiós.”

Az első csapat a klub többi együttesétől valamelyest elszigetelve, külön központban készül, így Jakabék nem gyakran találkoznak a legjobbakkal.

„Nem voltam még kint a nagyok meccsén, de mindenképpen tervezem. Torinót kicsit már sikerült felfedezni, a város tetszik, de azért a legtöbb időt az edzőközpontban töltjük, hiszen azért vagyunk itt, hogy folyamatosan fejlődjünk.

Nem magától értetődő, hogy egy 16 éves futballista szülei nem emelnek kifogást a gyermek külföldre költözése miatt.

„Nem volt kérdés, hogy jöjjek-e a szüleim mindenben támogattak, tudtuk, hogy idővel eljön ez a pillanat. Nyilván eleinte volt honvágyam, de egy-kéthavonta azért találkozom a családommal – vagy én megyek haza, vagy ők jönnek ki.”

A Juventus mellett az AS Roma U17-es keretében is találunk magyar kapust. Kilvinger Levente a PMFC-ből igazol az olasz fővárosba augusztus végén.

„Korosztályos válogatott mérkőzésen láttak a megfigyelők. Jól ment a játék, sok védésem volt, és jelezték az ügynökségemnek, hogy szívesen meghívnak próbajátékra. Az jól sikerült, és szerződtettek, ami azért is nagy szó, mert

rajtam kívül csak egyetlen légiós – egy spanyol srác – van a csapatban, mindenki más olasz.

Ahogy Jakabnál, nála sem volt kérdés, hogy nem Magyarországon látja a jövőjét.

„Szerettem volna idővel külföldre menni, de azért meglepetésként ért a megkeresés, ráadásul nem egy akármilyen csapat, hanem az AS Roma szerződtetett.”

A 16 éves kapus elmondta, hogy hálás a nevelőklubjának.

„Pécsen nagyon jó kapusedzőim voltak, sokat foglalkoztak velem, rengeteget köszönhetek nekik. Az, hogy én kijutottam Rómába, az ő érdemük is, szerintem meglátszik rajtam sok edzés.”

Kilvinger Levente Forrás: PMFC

Néhány hét után igencsak jó benyomásai vannak az AS Roma akadémiájáról.

„Az edzőközpontban élek, a klub kollégiumában, de azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy tömegszállást, lenyűgözőek a körülmények itt. A beilleszkedés könnyen ment, mindenki nagyon nyitott – még azok is, akik nem beszélnek olyan jól angolul. A klub biztosít olasz nyelvtanfolyamot, úgyhogy rövidesen lesz az összes csapattárssal közös nyelvem. A kapusképzésben óriási különbségek van, rengeteg újat tanulok. A legmeglepőbb az volt, hogy mennyire aprólékosan oktatják, javítják a technikát – erre nagyon figyelnek, illetve a kapusedzőnk nagy hangsúlyt fordít a lábbal való játékra.”

Az U17-es olasz élvonal három régióra van felosztva, Kilvingerék a C-jelűben kaptak helyet – Jakab csapata, a Juventus az A-ban szerepel.

„A három csoportban összesen negyven csapat játszik,

mi olyan együttessekkel csapunk össze, mint a Napoli, a Lazio vagy a Fiorentina.

Az első négy jut a playoffba, amelyben a három régió legjobbjai találkoznak, és döntenek a bajnoki címről.”

A család kiszámítható hátteret biztosít a fiatal futballistának.

„A szüleim azt szeretnék, hogy a legtöbbet fejlődjek, nagyon támogatnak mindenben. Az önállósággal nincs gondom, de az a része persze nehéz, hogy keveset találkozunk. Továbbra is Magyarországra, Pécsre járok iskolába, magántanuló vagyok.”

JÓ HELYRE KERÜLTEK!

Az olasz labdarúgó-utánpótlás a világ élmezőnyébe tartozik, amelyet az is bizonyít, hogy az U19-es válogatott 2023-ban Európa-bajnok, 2024-ben Eb-bronzérmes lett, míg az U17-esek 2024-ben megnyerték a kontinensviadalt, az idén pedig harmadikok lettek. Klubszinten az elmúlt években az AC Milan büszkélkedhetett kiemelkedő eredménnyel: 2024-ben bejutott az UEFA Ifjúsági Liga döntőjébe, és ezüstérmet szerzett.

Az olaszok legfrissebb szerzeménye a – két társához hasonlóan – 16 esztendős Juhász Martin. Az ígéretes középpályás a Vasasból szerződött a Torino FC-hez.

„Az átigazolási időszak utolsó pillanatában gyorsultak fel az események. Ha minden igaz, a Telki-kupán láttak először játszani.”

A transzfer olyan rövid idő alatt lezajlott, hogy Juhász nem tudott elbúcsúzni a csapattársaitól.

„Sok mindent nekik köszönhetek, mert ha nincsenek a többiek, akik húznak folyamatosan felfelé, nem lehet fejlődni.”

A költözés után nem sokkal, mindössze két edzés után értük el a fiatalt, akit az első benyomásokról is kérdeztünk.

„Nagyon jól érzem magam, mind a srácok, mind az edzők segítőkészek, Aki nem is beszél jól angolul, azzal is megértjük valahogyan egymást. A kollégium a városban található, az edzőközpont viszont kicsit kiesik, de a klub biztosítja az odajutásunkat. Az edzések pedig kifejezetten intenzívek, úgyhogy eddig maximálisan elégedett vagyok."

Juhász Martin (jobbra) Forrás: EM Sports

Jakabhoz hasonlóan Juhász is készült a külföldi karrierre.

„Nem tudtuk, mikor, de bíztunk abban, hogy mielőbb meg fog érkezni a megfelelő ajánlat. A családom is boldog volt, mindenki jól kezeli a gyors váltást. Egyébként

annak kifejezetten örülök, hogy Jakab Matyi is itt van Torinóban, már írtam neki, hogy valamikor fussunk össze.

A középpályás motiváltan érkezett Olaszországba.

„Az első célom, hogy stabil kerettag legyek az U17-es bajnokságban. Ha ez megvan, arra fogok törekedni, hogy a klubon belül egyre feljebb tudjak lépkedni. A korosztályos válogatottal pedig minél jobban szeretnénk szerepelni a közelgő Eb-selejtezőn.”

(Kiemelt képünkön: balról: Jakab Mátyás, Juhász Martin, Kilvinger Levente Forrás: Juventus FC, Vasas Kubala Akadémia, Kövesdi V Pataky T/Facebook)