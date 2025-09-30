Kézilabda: gólerős utánpótláskorúak az NB I/B-ben

Az NB I/B 2025/2026-os évadának első hónapja véget ért, a felnőttmásodosztály pedig a férfi és a női szakágban is kiváló terep az utánpótláskorú játékosok számára, hogy szokják a nagyok közegét, és megfelelő tapasztalatot szerezzenek, mielőtt – remélhetőleg – átlépik az élvonal kapuját.

A korábbi években is jellemző volt, hogy az évad végére az utánpótláskorúak közül is odaérnek fiatalok a góllövőlista élmezőnyébe; jósolni nem tudunk, elválik, hogy ugyanígy történik-e a jelenlegi idény végére is, a kezdés alapján viszont erre jó esély mutatkozik.

A férfi másodosztályban két utánpótláskorút, vagyis 2006-os vagy annál később született játékost találunk jelen pillanatban a góllövőlista első tíz helyezettje között.

Ötödik a Ferencváros U21-es csapatának átlövője, a 17 éves Horváth-Garaba Ádám. A fiatal az előző évadban már az NB I-ben is bemutatkozott a fővárosi klubban, jelenleg azonban még a fiókegyüttesben jut nagyobb szerephez, annak az egyik vezére:

az eddigi négy bajnokin összesen 25 gólt szerzett,

a legeredményesebb a Százhalombatta ellen volt, amely ellen kilencszer talált be.

Horváth-Garaba idén az Egyiptomban megrendezett ifjúsági világbajnokságon is szerepelt, a hetedik helyen záró magyar csapatban nyolc mérkőzésen 17 gólig jutott.

Szintén a top 10 tagja a PLER-Budapest átlövője, Dévényi Milán: a 19. születésnapját néhány nappal ezelőtt ünneplő játékos az elmúlt években a klubja korosztályos élvonalbeli csapatában (amellyel idén júniusban bajnoki címet szerzett), illetve az NB II-es gárdájában bizonyíthatott, a jelenlegi évadban viszont az U20-on kívül NB I/B-t is játszik, nem is rosszul, hiszen az eddigi mérlege négy meccsen 23 gól.

Keceli-Mészáros Renáta a győri akadémia egyik nagy reménysége Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook

A női szakágban a legjobb tízbe egyedül a Győri ETO akadémiájának játékosa, az irányító Keceli-Mészáros Renáta került be. A 18 éves kézilabdázó a korosztályos válogatott alapembere, a nyári junior Eb-t viszont sérülés miatt ki kellett hagynia. Egy évvel korábban Kínában ifjúsági vb-bronzérmet ünnepelhetett a csapattal. Neki már nagyobb élvonalbeli tapasztalata van, hiszen a 2023/2024-es évadban a NEKA együttesével szerepelt az NB I-ben, abban az idényben 42 gólig jutott. Így

nem meglepő, hogy az NB I/B-ben is megy neki a gólszerzés, három meccsen eddig 24 találatot hozott össze.

Nem kérdés, tekingethet felfelé, hiszen az ETO első csapatában is többször lehetőséget kapott már a bizonyításra, az előző évadban nyolc mérkőzésen volt a keret tagja.

(Kiemelt képünkön: Horváth-Garaba Ádám Forrás: FTC Kézilabda Akadémia)